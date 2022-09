È pronto l'oroscopo del 30 settembre 2022. Ultimo giorno di settembre, curiosi di sapere se questo mese si concluderà sotto la protezione di stelle eccellenti? Quali segni dello zodiaco godranno dei privilegi stellari? Quali, invece, saranno costretti ad affrontare ostacoli, sentimenti repressi e questioni ancora aperta? Per conoscere il responso delle stelle, di seguito trovate le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di venerdì 30 settembre e le pagelle zodiacali, con voto da 0 (giornata difficilissima da gestire) a 10 (giornata molto facile da gestire).

Oroscopo del giorno 30 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Poiché adesso siete in uno stato d’animo così avventuroso, non avrete tempo per le persone che preferiscono giocare sul sicuro. Se fate uno sforzo per andare in un posto in cui non siete mai stati prima, potreste divertirvi così tanto che non vorrete più andarvene. Voto: 8

Toro – L'Oroscopo del 30 settembre è convinto che voi vediate le parole e le azioni degli altri in una luce negativa. Certo, non succede nulla di irreparabile e dannoso, ma cercate di non essere boriosi e velocissimi nel giudicare e criticare. Voto: 6

Gemelli – In questa giornata molte persone vi loderanno, e questo è davvero molto bello, ma non perdete di vista il vostro obiettivo, quello di far sentire speciale una persona che amate.

I pianeti indicano che una persona cara ha bisogno di cure amorevoli ed è qui che entrate in gioco voi. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 30 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Non tutti possono essere così veloci mentalmente come voi, quindi, non fate storie se un amico ottiene un compito e ci mette molto per svolgerlo.

Può sembrare facile per voi, ma sembra che la loro mente sia bloccata, annodata. Voto: 7,5

Leone – Venere, pianeta dell’armonia, e Sole vi incoraggeranno a essere più creativi. Qualsiasi cosa di natura artistica andrà meravigliosamente bene da qui al prossimo fine settimana. Voto: 8

Vergine – Potreste non essere d’accordo con ciò che un membro della famiglia sta facendo, ma sembra che abbia preso una decisione al riguardo e tutto ciò che potete fare è offrire il vostro supporto.

È più probabile che abbia successo se sta di avere il vostro sostegno. Voto: 7

Astrologia per la giornata di venerdì 30 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Non importa quanto possano essere esigenti gli altri, se non avete voglia di estendervi fisicamente o mentalmente, allora ignorateli con tutti i mezzi. Questo è uno di quei giorni in cui farete di più se vi sedete e lasciate che le cose piovano dal cielo. Voto: 6

Scorpione – Il modo migliore per convincere gli altri a fare ciò che chiedete è sottolineare quanto potrebbero guadagnare assistendovi. Ovviamente guadagnerete più di loro, ma se realizzano anche un piccolo profitto saranno felici di aiutarvi. Voto: 7

Sagittario – Non dovete chiedere il permesso a nessuno per intraprendere un nuovo percorso e fare le cose che vi piacciono tanto.

Le stelle di questo fine settembre vi spronano a seguire la voce del vostro cuore e di andare avanti, nonostante il parere degli oppositori. Nessuno avrà la faccia tosta di ostacolarvi. Voto: 6,5

Oroscopo e previsioni astrologiche del giorno 30 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Non avrete difficoltà a farvi strada con i datori di lavoro e altre persone importanti adesso che Venere si sta spostando nel settore della carriera. Siate selettivi su come usate i vostri poteri di persuasione. Non sprecateli in banalità. Voto 7

Acquario – Le attività di gruppo sono sotto la protezione di stelle eccellenti, quindi, non sedetevi a casa a guardare la televisione, uscite e divertitevi con i vostri amici.

Essendo uno dei segni zodiacali più estroversi, date il meglio di voi quando siete in movimento. Voto: 7

Pesci – Avete fatto benissimo a tenere nascosto la vostra antipatia per una persona boriosa, sempre pronta a criticare gli altri e a sputare veleno, ma è molto probabile che concluderete la fine di settembre rivelando i vostri veri sentimenti a quella persona. Non lasciate che diventi una lunga guerra, però. Esprimete ciò che pensate e fate la vostra mossa. Voto: 6,5