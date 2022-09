L'oroscopo del 16 settembre sostiene che il modo in cui si interagisce con le persone a livello sociale sarà di fondamentale importanza nel prossimo anno. Chi è solitario per natura dovrebbe usare in maniera giusta i propri talenti per rendere un posto molto migliore. Se morite dalla voglia di sapere che cosa accadrà nelle prossime ore, date un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di venerdì 16 settembre. Sono disponibili anche le pagelle giornaliere per tutti i segni zodiacali, con voto da zero (giornata difficile da tenere sotto controllo) a dieci (giornata facilmente gestibile).

Oroscopo di venerdì 16 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – L’unico modo per scalare il mondo alla velocità che desiderate è unire le forze con persone che condividono i vostri obiettivi e le vostre ambizioni. Questa è una di quelle occasioni in cui fare tutto da soli non è l’opzione giusta. È tempo di un po’ di lavoro di squadra. Voto: 7

Toro – Ci sono ancora molte cose che devono essere completate, per gli altri se non per voi stessi. Mettere i propri cari al primo posto vi darà tutta l’energia di cui avete estremamente bisogno. Voto: 7

Gemelli – Il modo migliore per andare avanti è spazzare via quelle cose su cui fate affidamento. Se c’è qualcosa che vi blocca, trovate un modo per bloccarlo.

Se qualcuno può avere successo con una strategia così drammatica, i Gemelli possono farlo, quindi cogliete l’attimo. Muovetevi velocemente e raccogliete tutti i frutti delle vostre fatiche. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo del giorno 16 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Dovete lasciare che chi vi circonda non abbia dubbi su come vi sentite riguardo alle decisioni che vi hanno coinvolti.

Se davvero non vi piace quello che hanno proposto gli altri, chiedete di annullare tutto immediatamente. Non è il momento di essere indecisi. Voto: 7

Leone – Dovete smettere di pensare alle sconfitte che avete subito in questi ultimi tempi, con la perseveranza riuscirete a portare i vostri progetti al completamento. La vita non è un gioco a somma zero: il successo lo possono ottenere tutti, compreso voi.

Voto: 7

Vergine – Siete stati fin troppo modesti riguardo ai vostri risultati. Fate sapere al mondo cosa avete fatto e cosa farete nel prossimo futuro. Avete fatto molta strada in un poco tempo e meritate di vantarvi un po’. Ma non troppo. Voto: 7,5

Astrologia applicata alla giornata di venerdì 16 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Non abbiate paura di dire a chi vi circonda di darsi da molto da fare, di concludere in pochissimo tempo tutti i progetti importanti. Potreste non voler schioccare la frusta, specialmente con le persone che amate e rispettate, ma se avete intenzione di raggiungere una scadenza importante, potrebbe non esserci altro modo. Voto: 6,5

Scorpione – Poiché siete così bravi con i dettagli, a volte perdete di vista i vostri obiettivi strategici, ed è qualcosa di cui dovete essere consapevoli nelle prossime 24 ore.

Riflettete sulle cose che state facendo e su quelle che vorreste fare, e cercate di capire perché sono molto importanti per voi. Voto: 6,5

Sagittario – Più gli altri pretendano che voi prendiate subito una decisione importante, più dovete essere determinati a trattenervi un po’. Sono le vostre esigenze che contano e se non vogliono sentire ragioni, l'Oroscopo consiglia di cercare nuovi partner. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrologiche di venerdì 16 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Un po’ di attenta riflessione vi aiuterà a raccogliere grandi frutti in seguito, quindi, ignorate la vocina che dice di agire subito e studiate le vostre prossime mosse. Più guardate avanti, meglio è.

Voto: 7

Acquario – È possibile che ciò su cui state lavorando si arresti bruscamente, ma un ritardo può effettivamente funzionare a vostro vantaggio, dandovi il tempo di rivedere i vostri piani e controllare tutti quei piccoli ma importanti dettagli. Voto: 7

Pesci – Potreste avere totale fiducia nelle vostre capacità, ma la vostra autostima potrebbe indurvi a fare promesse difficili da mantenere. Se non riuscite a consegnare nelle prossime 24 ore, le persone in posizioni di autorità vi renderanno la vita scomoda. Voto: 5,5