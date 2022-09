L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 settembre 2022. All'orizzonte si intravvede già la giornata di inizio weekend: curiosi di sapere cosa porterà di buono l'Astrologia al vostro segno di nascita? Bene, vediamo cosa ci si dovrà aspettare partendo subito col togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 settembre. A voi il responso astrale con le stelle del giorno in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: target, l'amore con il lavoro.

Previsioni zodiacali del 17 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata buona, a patto di tenere un atteggiamento riflessivo e all'altezza delle situazioni. Nessun inciampo di cui darsi pena pertanto, anzi, mettendo in funzione quel vostro proverbiale fiuto finanziario, forse riuscirete anche a concludere un buon affare. È tempo di mettere a frutto i discreti appoggi astrali del periodo, anche prendendo in totale libertà una decisione molto delicata. Nel lavoro, mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dei dubbi sulle scelte fatte o ancora da fare. In amore invece si prevede abbastanza passionalità. Ovviamente da profondere senza risparmio e senza farsi tante inutili domande.

Verrete ricambiati con uguale o, se è possibile, maggiore intensità.

Scorpione: ★★★. Giornata quasi completamente sottoposta al sottotono generale. Un barlume di positività lo si potrebbe intravvedere solo verso fine sera. Recuperate l’equilibrio se potete, mettendo poi al centro dell’attenzione eventuali questioni che risultassero improrogabili, tipo situazioni economiche da gestire oppure nuovi oneri finanziari da valutare.

Dal momento che molte cose già stanno bollendo in pentola, approfittate dell'attuale silenzio astrale per riflettere per bene sulle mosse da fare prossimamente. Nel lavoro intanto, un maggiore impegno in termini di fatica verrà ripagato con la classica "pacca sulla spalla". Invece per assaporare quell'auspicato aumento ci vorrà ancora qualche tempo: pazienza.

In amore, un onesto mea culpa è il primo passo da fare, se cercate una riconciliazione con la persona amata. Pentirsi o farsi perdonare? Entrambi, se possibile.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 17 settembre prevede un inizio weekend a rilento. Probabili incombenze potrebbero inficiare il periodo, mettendo a rischio la pazienza di molti. Il consiglio è quello di prendere immediatamente il toro per le corna e affrontare di petto eventuali problemi, in primis dando risposte decise, improntate all’estrema chiarezza. Non dimenticate poi le esperienze già vissute, fatevi due conti e se il caso tirate pure dritto. In famiglia intanto mieterete piccoli consensi, alcuni del tutto inaspettati: ma quanta fatica!

Nel lavoro, giornata da dedicare a decisioni importanti: da un po' tira aria di cambiamento. Fate pure le vostre ipotesi, anche quelle un po’ azzardate. Avrete belle opportunità ma non adesso: non sfruttarle sarebbe un vero sciupo! In amore poi, vi sono i presupposti per andare oltre le solite storie “mordi e fuggi”. Le opportunità migliori sono nella sfera delle amicizie.

Oroscopo e stelle del 17 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Sabato decisamente migliore di molte giornata già vissute in precedenza. Siamo più che certi che in tantissimi, a fine serata, avrete belle soddisfazioni da conservare nel libro mentale dei ricordi. Tutto filerà via liscio come l'olio, con tanto di piacevoli sorprese.

L’impulso diretto verso obiettivi concreti diventa costruttivo e vi assicura gli appoggi giusti. Nel lavoro poi, si preannunciano buone, anzi ottime notizie, soprattutto in merito a una domanda di assunzione o alla possibilità di frequentare un nuovo corso di aggiornamento. In amore, se aveste in programma spostamenti a scopo ludico o professionale, viaggerete più che sicuri, in un clima sereno e stimolante. Non ponete limiti e distanze nelle relazioni con chi vi sta a cuore. Cercate sempre di essere vicini, anche se siete lontani: volendo si può Un’ottima giornata per raccogliere consensi e ammirazione da ogni parte.

Acquario: "top del giorno". Giornata sottoposta ai benevoli flussi generati dal trigono Luna-Saturno.

In questo periodo tutto vi sembrerà più alla portata, sia in ambito affettivo che riguardo la solita quotidianità. Avrete le carte in regola per fare acquisti e magari approfittare per mettere a segno qualche splendida conquista. Giornata ideale anche per farsi perdonare dal partner per qualche mancanza, ovviamente a suon di effusioni e magari anche di un bel dono fatto con il cuore. Voglia di nuovi acquisti, creatività o recupero di rapporti momentaneamente in crisi, troveranno conclusione positiva. Nel lavoro nuovi elementi depongono a favore di soluzioni vantaggiose per i vostri interessi. Intuizioni al top e ottime idee: avrete la lucidità necessaria per prendere decisioni molto importanti.

L’amore per qualcuno, intanto, si prepara a passare da una fase romantica ad un'altra decisamente più solida: convivenza o matrimonio? Comunque sia, siete già cotti a puntino!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 17 settembre, preannuncia un avvio di weekend buono, anche se impastato nella solita routine. Dalla Luna in Gemelli arrivano indicazioni confortanti per molti di voi del segno. Se già vi foste mossi nel modo giusto resto troverete riscontri adeguati alle attese; sappiate comunque che per i risultati di lunga durata ci vorrà molto più tempo e altrettanta pazienza. Nel lavoro intanto, il buon senso unito alla prudenza e alla concretezza porteranno molto in alto le vostre quotazioni professionali.

Niente incertezze o titubanze quindi: dopo un’accurata valutazione dei fatti e delle proprie possibilità, troverete soluzioni efficaci a qualsiasi problema legato alle questioni lavorative. In amore, invece, se aveste qualcosa da farvi perdonare, magari una piccola bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Buone le attuali condizioni fisiche.