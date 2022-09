L'oroscopo di venerdì 30 settembre vedrà i nativi Sagittario tornare in vetta dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere e alla Luna in ottimo aspetto, mentre Pesci sarà un po’ più aperto in amore, ma non abbastanza comprensivo. Toro riuscirà a essere professionale a sufficienza grazie a Mercurio in trigono, mentre Leone potrà dare il meglio di sé in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 30 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 30 settembre 2022 segno per segno

Ariete: sarà un venerdì discreto sul fronte amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno del Sagittario, ma con Venere ormai in opposizione, difficile riuscirete a legare con la persona che amate.

Single oppure no, forse prima avete bisogno di risolvere alcune faccende personali. In ambito lavorativo a vostro agio, e con le idee abbastanza chiare su come gestire i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: riuscirete a essere abbastanza professionali al lavoro secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Mercurio in trigono dal segno della Vergine sarà di grande aiuto per dedicarvi solo a quelle idee che possono garantirvi un profitto e buone soddisfazioni. In amore la situazione sarà un po’ più stabile, ma senza Venere dovrete impegnarvi di più per essere romantici. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale nuovamente in calo per via della Luna in Sagittario, ciò nonostante, sappiate che con Venere ormai in trigono, presto riuscirete a godere di momenti davvero teneri e romantici, soprattutto voi nati nella prima decade.

Sul fronte lavorativo gli imprevisti possono capitare, soprattutto quanto Mercurio è negativo. Con Marte e Giove in buon aspetto però, riuscirete a raggiungere comunque i vostri obiettivi. Semplicemente, dovrete essere più concentrati in quel che fate. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che non vi darà grandi opportunità sul fronte amoroso.

Venere in quadratura non sarà sicuramente di grande aiuto per la vostra relazione di coppia, mentre se siete single, potreste avere la sensazione di non essere adeguati a nessuno. Cercate di essere più ottimisti. In ambito lavorativo potreste sentirvi un po’ nervosi. Sappiate però che avete abilità e conoscenze a sufficienza per soddisfare le esigenze degli altri.

Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna in trigono e Venere in sestile tornerete a dare il meglio di voi in amore secondo l'oroscopo. Single oppure no, dunque, non siate timidi, mostrate sicurezza e determinazione, soprattutto nei confronti della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo sarà tutto sommato favorevole per provare a cimentarsi in progetti più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Vergine: con questa Luna in quadratura e senza più il supporto di Venere, la vostra relazione di coppia potrebbe risentirne negativamente in questa giornata di venerdì. Se siete single, fare la prima mossa potrebbe essere controproducente. In ambito lavorativo avrete ancora Mercurio favorevole. Avrete abbastanza buon senso e maturità da saper prendere le giuste decisioni per i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo di venerdì 30 settembre. Soprattutto sul fronte amoroso, vi sentirete spesso a vostro agio, e con quella voglia di vivere serenamente e al meglio delle vostre possibilità la vostra vita sentimentale, accogliendo i bei momenti, ma anche eventuali delusioni. D'altronde, ci sono persone che vi fanno il filo e persone a cui fate il filo. Nel lavoro sarete ancora sulla cresta dell'onda. Non lasciatevi sfuggire dunque potenziali occasioni. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale nel complesso stabile per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante riuscirete spesso a sentirvi a vostro agio con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo le buone idee non mancheranno. Quello che dovrete fare sarà saperle mettere a punto. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna che passerà dal vostro cielo, e Venere in sestile, tornerete a salire sulla vetta della classifica per quanto riguarda i sentimenti. Occhi aperti soprattutto voi cuori solitari, che potreste fare nuove e interessanti conoscenze, che potrebbero rilanciare la vostra vita amorosa. Nel lavoro ci penserà Giove in trigono dal segno dell'Ariete a condurvi verso il successo, ma attenzione comunque a Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Capricorno: Mercurio sostiene le vostre iniziative professionali, ma con Giove negativo non sempre potreste essere nelle condizioni ideali per rispettare le vostre aspettative.

Per quanto riguarda i sentimenti attenzione ai rapporti con il partner, o se siete single, con una persona che avete conosciuto da poco, perché potreste non essere in grado di gestire la situazione. Voto - 6️⃣

Acquario: un quadro astrale che migliorerà ulteriormente secondo l'oroscopo, in particolare sul fronte amoroso. La Luna infatti sarà dalla vostra parte, e insieme a Venere in trigono dal segno della Bilancia, non mancheranno momenti da favola, da vivere appieno con la persona che amate. Nessun problema neanche per quanto riguarda il lavoro, grazie a stelle come Marte, Giove e Saturno che vi metteranno sempre nelle migliori condizioni. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale sicuramente migliore da quando Venere non è più in opposizione.

Ciò nonostante in quest'ultima giornata di settembre, la Luna sarà in quadratura dal segno del Sagittario. Single oppure no, potreste essere più aperti e disponibili in amore, ma faticherete a essere comprensivi. Un po’ meglio nel lavoro, ma anche qui avrete ancora molto da faticare. Voto - 6️⃣