Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 settembre, i nati sotto il segno dell'Acquario devono essere riconoscenti, mentre i Leone sono un po' giù.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: non permettete a nessuno di impedirvi di portare a compimento i vostri incarichi. Cercate di essere risoluti e determinati. Dal punto di vista delle relazioni sentimentali, invece, allargate di più i vostri orizzonti.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo dell'11 settembre vi invitano ad essere più determinati. Impegnatevi di più allo scopo di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

10° Ariete: nella vita bisogna essere imparziali e obiettivi. Cercate di non lasciarvi condizionare troppo dalle vostre emozioni e dal vostro punto di vista.

9° Toro: fase di alti e bassi per voi. Un giorno sentite di essere al settimo cielo, mentre l'altro piombate nello sconforto. Mantenete la calma e non prendete decisioni troppo affrettate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: i nati sotto questo segno devono essere in pace con se stessi e non avere la pretesa di ambire alla perfezione. Accontentatevi delle piccole cose e, soprattutto siate riconoscenti per ciò che avete.

7° Cancro: ci sono situazioni che vanno prese di petto e affrontate subito e altre dove, invece, è necessario riflettere in maniera un po' più approfondita.

Cercate di mantenere una via di mezzo nelle vostre azioni.

6° Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo dell'11 settembre, i nati sotto questo segno devono essere pazienti. Affrettare le cose non vi porterà assolutamente da nessuna parte, quindi, siate attenti.

5° Gemelli: le stelle vi invitano a prendere con maggiore leggerezza certe situazioni.

Forse è il caso di mettere da parte l'orgoglio e di impegnarsi il più possibile nell'ottenere i risultati sperati.

Oroscopo segni fortunati dell'11 settembre

4° in classifica Scorpione: quando vi mettete una cosa in testa diventa davvero molto complicato riuscire a farvi cambiare idea. Dal punto di vista professionale, invece, presto si smuoveranno delle situazioni.

3° Bilancia: l'oroscopo del giorno 11 settembre denota l'inizio di un periodo piuttosto intrigante per voi. Sia in amore sia in amicizia ci sono delle novità da prendere seriamente in considerazione.

2° Capricorno: la giornata potrebbe cominciare in maniera un po' più fiacca, ma verso il pomeriggio ci sarà una bella ripresa e le cose andranno sempre a migliorare fino ad esplodere nella sera.

1° Sagittario: approfittate di questo momento di ottimismo e positività per mettervi in gioco e per raggiungere i vostri sogni. Ricordate che non è mai troppo tardi per fare ciò che più ci fa stare bene.