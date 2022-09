Opportunità in arrivo per i Cancro secondo l'oroscopo del 13 settembre 2022. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, devono essere un po' più pazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: la vita vi ha spesso insegnato a rialzarvi dopo una brutta caduta. Ebbene, continuate a credere in voi stessi e a non perdere mai la speranza.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 13 settembre vi invitano ad essere un po' più pazienti. Spesso avete la pretesa di ottenere tutto e subito, ma questo non è sempre possibile.

10° Vergine: giornata un po' complicata sul fronte delle emozioni.

Forse siete rimasti delusi da qualcuno. In questo caso, non tenetevi tutto dentro e cercate di esternare il vostro malessere per risolvere le questioni.

9° Bilancia: in amore vi sentite un po' confusi. Forse è necessario fare un po' di chiarezza nel vostro cuore. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario essere un po' rigidi quando necessario.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: buon momento per iniziare un nuovo progetto, ma fate attenzione alle persone delle quali vi circonderete. In ambito sentimentale, invece, è tempo di essere onesti.

7° Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 settembre vi invitano ad aprire gli occhi. Ci sono cose che sfuggono al vostro controllo e non possono essere gestite in maniera razionale, cercate di adattarvi.

6° Gemelli: nel lavoro ci sono delle novità in arrivo, ma cercate di essere razionali e intraprendenti. Dovete farvi strada in una giungla, quindi, cercate di essere pronti a tutto.

5° Toro: in amore è importante essere decisi. Spesso ci si trova a dover fare i conti con dei cambiamenti inattesi e non si può fare altro che adattarsi.

In ambito sentimentale, invece, siete più sicuri.

Oroscopo segni fortunati del 13 settembre

4° in classifica Cancro: in questo momento potete osare un po' di più. La fortuna è dalla vostra parte, quindi, cogliete al volo certe occasioni. Nuove opportunità anche in ambito sentimentale.

3° Scorpione: le stelle sono alquanto favorevoli.

Approfittate di questo momento di positività per cimentarvi in nuovi progetti e per allargare i vostri orizzonti. Anche in amore siete fortunati.

2° Sagittario: non bisogna porre limiti alla provvidenza. Ricordate che esistono cose che accadono a prescindere da quella che è la nostra volontà. Non abbiate la mania di avere tutto sotto controllo.

1° Capricorno: secondo l'oroscopo del 13 settembre sta per iniziare per voi un periodo ricco di novità e di sorprese. Ci sono dei cambiamenti all'orizzonti, ma dovete essere un po' più temerari.