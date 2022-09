L'oroscopo di giovedì 15 settembre mette in luce le caratteristiche principali del giorno. Le previsioni astrali pongono grande attenzione gli aspetti lavorativi, sentimentali e sociali di ogni profilo zodiacale. I pianeti, con la loro influenza, disegnano un percorso perfetto, diverso per ciascun segno. Le stelle portano gloria e fortuna per alcuni, mentre altri saranno soggetti a un assetto meno favorevole. Alla fine è disponibile anche la classifica che offre uno sguardo generale sulla situazione astrologica.

Previsioni astrali di giovedì 15 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: aprirete la classifica con una giornata degna di nota. Le vostre parole saranno di grande aiuto alle persone che, al momento, stanno attraversando un periodo difficile. Sprigionerete un coraggio che sarà di ispirazione. Gli amici e la famiglia non potranno fare a meno di esservi riconoscenti. Voto 9.5.

Toro: sarete felici delle abilità sviluppate fino a questo momento. Vorrete accrescere la vostra cultura e l'abilità di rapportarvi con gli altri. Gli sforzi porteranno ai risultati desiderati e non sarete i soli ad accorgersene. La famiglia e gli amici saranno molto fieri di voi. Potreste aspirare a raggiungere la vetta.

Voto 7.

Gemelli: lotterete per emergere. Non vi accontenterete di un ruolo secondario. Vorrete trionfare in ogni situazione perché sarete certi di poter gestire grandi responsabilità. Le previsioni astrali, però, vi consigliano di non tirare troppo la corda. Potrebbero esserci delle conseguenze imprevedibili da gestire. Voto 5.5.

Cancro: sentirete di aver perso il controllo. Vorreste muovervi con più sicurezza, ma farete fatica ad analizzare le diverse opzioni con lucidità. Vi rivolgerete alle persone care per avere un utile suggerimento. Alcune di loro sapranno starvi accanto, mentre altre si riveleranno poco utili per il momento. Voto 4.

Oroscopo del giorno 15 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi batterete per la felicità degli altri. Non ci sarà alcuna nota di egoismo nel vostro comportamento. Purtroppo, però, alcune situazioni metteranno alla prova la vostra pazienza. Dovrete assumervi dei rischi che potrebbero cambiare le regole del gioco. Un amico vi rivelerà qualcosa di molto importante. Voto 6.5.

Vergine: farete fatica a credere alle novità del giorno. Vi sarete aspettati di vivere dei momenti apatici e poco stimolanti, ma non sarà così. Apparirete produttivi e determinati. Avrete una missione da portare a termine che, per alcun motivo, vi lascerete sfuggire. Le previsioni astrali vi consigliano di credere in voi stessi.

Voto 8.

Bilancia: sarete in attesa di una bella notizia. Nonostante la paura, finalmente, potrete intraprendere la strada adatta a voi. Non sarete da soli in questo percorso perché potrete contare sull'affetto delle persone care. Il partner, inoltre, cercherà di offrirvi tutto il supporto necessario. Voto 9.

Scorpione: la situazione migliorerà. Vi sentirete un po' più forti, ma dovrete ancora attendere del tempo per tornare quelli di sempre. Le previsioni astrali del 15 settembre vi consigliano di provare a non farvi prendere dal panico: non ce ne sarà bisogno. Dovrete solo rispettare voi stessi e il vostro animo. Voto 6.

Previsioni zodiacali del 15 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la flessibilità sarà una delle vostre migliori qualità.

Vi adatterete ai cambiamenti con estrema facilità. Saprete trasformare le novità in occasioni per crescere e cambiare la vostra visione del mondo. Questo atteggiamento avrà delle conseguenze molto positive anche sul posto di lavoro. Voto 8.5.

Capricorno: la vostra ambizione vi porterà ad allontanarvi dagli amici e dal partner. Commetterete delle azioni che metteranno in discussione i vostri sentimenti. Per rimediare, sarà necessario dimostrare la vostra sincerità. Per fortuna, avrete tutto il tempo per cambiare le carte in tavola. Voto 4.5.

Acquario: la famiglia desidererà ricevere il vostro supporto. Anche se non lo darà a vedere, avrà bisogno di voi. Le vostre azioni potrebbero davvero solo fare la differenza.

Vi basterà rimanere fedele ai vostri valori per portare un valido contributo. I colleghi e il capo vi considereranno insostituibile. Voto 7.5.

Pesci: cercherete una via di fuga. Avvertirete la necessità di modificare la vostra quotidianità. Purtroppo, però, non avrete ancora abbastanza elementi per farcela. Sarà un percorso ricco di insidie. Le previsioni astrali del 15 settembre vi consigliano di armarvi di tanta pazienza e sangue freddo. Voto 5.

Classifica del 15 settembre di tutti i segni zodiacali