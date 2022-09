Si è giunti alla giornata del 16 settembre per tutti i segni zodiacali. Mentre ci si avvicina a un nuovo fine settimana e mentre il mese di settembre porta con se nuove novità, di seguito le previsioni e l'Oroscopo della giornata.

Ariete: in amore con la Luna favorevole arriva uno stato di maggiore forza e nuovi soluzioni. Nel lavoro non siate diffidenti visto che il momento è dalla vostra parte e porta qualcosa in più.

Toro: dal punto di vista sentimentale c'è bisogno di maggiore chiarezza, se ci sono dei conflitti meglio chiarire. Nel lavoro Giove sarà nel segno e aiuterà in tutte le decisioni che dovrete prendere.

Gemelli: con la Luna nel segno in amore sarà tutto più chiaro, c'è una nuova energia da sfruttare. Nel lavoro, momento che aiuta a lanciarsi verso qualcosa di nuovo.

Cancro: in questo periodo le nuove storie sono intriganti poiché siete più forti. A livello lavorativo potrete accettare qualcosa di nuovo, un possibile cambiamento è in arrivo.

Leone: grazie alla Luna che non è più in opposizione, se avete fatto delle scelte in amore in queste ore potranno finalmente arrivare delle risposte. Nel lavoro avrete la possibilità di farvi valere.

Vergine: a livello amoroso potreste prendervela per questioni banali, vi sentite in conflitto in questo momento. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare e questo potrebbe preoccuparvi e farvi agitare.

Previsioni e oroscopo del 16 settembre 2022: le novità del giorno

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata interessante, sarà possibile risolvere un problema. Nel lavoro nuove responsabilità, se qualcuno potrebbe darvi una mano accettate.

Scorpione: con la Luna che non è più in opposizione dal punto di vista sentimentale avrete la possibilità di risolvere tutto in poco tempo.

Sarà importante evitare conflitti. Nel lavoro le nuove attività al momento vanno bene, fase di maggiore energia.

Sagittario: per i sentimenti ci sarà qualche problema da dover superare, prudenza nei rapporti con gli altri. Nel lavoro periodo che chiede maggiore pazienza.

Capricorno: a livello amoroso se c'è stato un problema, meglio prendere le cose con calma, giornata comunque sottotono.

Nel lavoro è preferibile prendersi un momento di riflessione in vista del futuro.

Acquario: questo è un momento in cui una storia potrebbe andare in secondo piano, ci sono alcune problematiche da risolvere per i sentimenti. Nel lavoro arriva qualcosa di buono in vista del futuro, programmate tutto da ora.

Pesci: in amore giornata che vede qualche piccolo disagio, possibili discussioni. Nel lavoro se avete ricevuto un nuovo incarico ora avrete la possibilità di farvi valere.