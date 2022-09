Le previsioni dell'oroscopo del 17 settembre esortano i Leone ad essere chiari sia in amore sia nel lavoro. I Gemelli, invece, stanno vivendo degli alti e bassi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: date il giusto peso alle cose e non sottovalutate i pensieri altrui. In ambito sentimentale bisogna mettere da parte l'orgoglio per ottenere qualche risultato interessante.

11° Toro: secondo l'Oroscopo del 17 settembre, i nati sotto questo segno devono essere un po' più avveduti. Spesso tendete ad agire di impulso, finendo per compromettere irrimediabilmente certe situazioni.

10° Gemelli: giornata di alti e bassi per l'amore. I nati sotto questo segno devono fare i conti con qualche sorpresa inattesa. Cercate di adattarvi alle novità e non siate troppo permalosi.

9° Pesci: nella vita è necessario anche perdonare. Se una persona vi ha ferito, ma mostra sincero pentimento, pensateci due volte prima di sbatterle definitivamente la porta in faccia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 17 settembre denota una giornata all'insegna delle novità. Siete persone che tendenzialmente si annoiano a fare sempre le stesse cose, quindi, cercate di essere propositivi.

7° Acquario: qualche piccolo disguido in amore potrebbe essere facilmente appianato con un po' di dialogo e di buon senso.

Non siate troppo puntigliosi sulle faccende personali.

6° Cancro: tenete ben separate la sfera privata da quella professionale. Nel momento in cui finirete per unirle, sarà l'inizio della fine. Se non avete gradito il comportamento di una persona a voi vicina, diteglielo con calma.

5° Scorpione: molti nati sotto questo segno si sentono in trappola.

Se la realtà in cui vi trovate non vi aggrada, allora fate in modo di cambiare il corso delle cose. Non è mai troppo tardi per cambiare idea.

Oroscopo segni fortunati del 17 settembre

4° in classifica Bilancia: siete stabili e non schiodate da questa posizione. Siete in una fase intermedia della vostra vita e questo potrebbe annoiarvi in certe circostanze.

3° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 17 settembre denotano una giornata molto movimentata. Sia dal punto di vista sentimentale, sia professionale è necessario essere chiari.

2° Sagittario: caratterialmente siete persone che tendono a voler vivere senza regole, seguendo solitamente l'istinto e il vostro cuore. In certi casi, però, è importante sottostare a delle regole.

1° Ariete: momento di grande risalita per i nati sotto questo segno. Ora siete pronti ad allargare i vostri orizzonti e a cimentarvi in nuove scoperte e avventure.