L'Oroscopo del 20 settembre è pronto a dispensare consigli e a rivelare che tipo di giornata vi attende. Ai nativi dell’Ariete consiglia di riposarsi un po’ e di delegare alcuni lavoretti agli altri. Ai nati in Toro consiglia di non fare da soli le cose e di farsi aiutare da persone esperte e fidate. Per i Pesci non è il periodo adatto per rischiare, per via della fase retrograda di Plutone. Per saperne di più, di seguito trovate le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di martedì 20 settembre 2022 e la valutazione giornaliera delle stelle con voto da 0 a 10.

Oroscopo di martedì 20 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Se vi sentite esausti negli ultimi tempi, rilassatevi un po’ e lasciate che gli altri facciano le cose al posto vostro. Niente è più importante del vostro benessere e con uno dei periodi migliori dell’anno che sta per iniziare potete e dovete risparmiare le vostre energie. Voto: 7

Toro – Più grande è il carico che state trasportando in questi ultimi tempi, più sarà necessario condividerlo. Potreste pensare di essere abbastanza forte da fare tutto da solo, ma anche se lo siete, male non vi farà chiedere aiuto alle persone fidate. Voto: 7

Gemelli – Secondo l'oroscopo, questo è ancora uno dei periodi più divertenti dell’anno per voi Gemelli, quindi decidete quali cose favolose farete nei prossimi giorni.

Vivete la vita con più divertimento e filosofia. Questa fase non durerà per sempre, lo sapete benissimo. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo di martedì 20 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Dovete tenere a bada le emozioni negative, perché nel momento in cui cedete all’idea che la dea della fortuna non è più dalla vostra parte quella convinzione diventerà una profezia che si avvera.

Agite come se non potesse perdere, andate a prendere la vostra vincita. Voto: 7,5

Leone – Potreste fare tutto ciò che è in tuo potere per aiutare le altre persone a sentirsi bene, trascurando i vostri bisogni, ma l'oroscopo di questa giornata dice che potete e dovete fare ciò che vi fa sentire bene. Gli altri possono aspettare.

Voto: 6,5

Vergine – Resistete all’impulso di spendere soldi per cose che non vi servono e per situazioni sociali che potreste facilmente evitare. Se spenderete denaro nelle prossime 24 ore, potrete ritrovarvi a preoccuparvi di come sbarcare il lunario nel corso della settimana. Voto: 6

Astrologia per il giorno 20 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Mentre il Sole si sta avvicinando alla fine del suo viaggio attraverso il vostro segno, dovreste cercare di risolvere le questioni in sospeso. È anche un buon momento per guardare avanti e fare dei seri piani a lungo termine. Voto: 7

Scorpione – La pressione, sia a casa che al lavoro, sta crescendo in maniera esponenziale, ma se rimanete calmi e mantenete la mente libera dalla paura, non c’è nulla al mondo che possa farvi del male.

I prossimi giorni potrebbero essere difficili, ma dopo tornerete a splendere. Voto: 6

Sagittario – Le cose che vi sono state nascoste nelle ultime settimane verranno rivelate in un modo o nell’altro nelle prossime 24 ore. Senza dubbio, rimarrete sorpresi da ciò che vi hanno fatto le persone che vi circondano, ma è solo perché volevate credere nella loro bontà e lealtà. Voto: 6

Oroscopo e previsioni astrologiche di martedì 20 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Dovete avere un’idea chiara di cosa sperate di ottenere, sia nella vostra vita personale che nella vostra carriera. Se i vostri obiettivi continuano a cambiare, troverete estremamente difficile fare qualsiasi tipo di progresso.

La concentrazione è un must per il successo a lungo termine. Voto: 6,5

Acquario – Amici e colleghi potrebbero affermare di agire nel vostro migliore interesse, ma potete esserne sicuri? Mentre Mercurio si sta muovendo attraverso una delle sue fasi retrograde, sarebbe saggio non lasciare che gli altri facciano le cose per voi. Francamente, non ci si può fidare. Voto: 6

Pesci – Plutone è molto dalla vostra parte, rendendo facile portare avanti i vostri piani, ma poiché questo pianeta sta attraversando una fase retrograda, quei piani devono essere perfetti in ogni modo. Questo non è un buon momento per rischiare, quindi, assicuratevi di non fallire. Voto: 6,5