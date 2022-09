Mercoledì 21 settembre troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Leone, nel frattempo il Sole insieme a Venere stazioneranno nel domicilio della Vergine. Mercurio, invece, resterà stabile in Bilancia, così come Plutone permarrà nel segno del Capricorno e Saturno continuerà la sosta in Acquario. Giove, intanto, protrarrà il moto in Ariete come Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci. Urano e il Nodo Nord, in ultimo, sosteranno in Toro, mentre Marte risiederà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Vergine, meno roseo per Ariete e Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: stacanovisti. Determinati, ambiziosi e pieni di energie, i nati Leone parranno dei caterpillar sia sul fronte pratico che professionale questo mercoledì, dando dimostrazione di non lasciarsi scoraggiare dal reiterato quadrato Urano-Saturno.

2° posto Vergine: lucidi. Il secondo segno di Terra, nel corso del 21 settembre, potrebbe vantare una visione spiccatamente lucida di ciò che gli accadrà, specialmente nei rapporti interpersonali dove si accorgerà in un battibaleno delle reali intenzioni altrui.

3° posto Toro: mondani. Un po' per staccare la spina dalla solita routine e un po' per la voglia di incontrarsi coi vecchi amici, il primo segno Fisso avrà buone chance di concedersi una parentesi mondana in questo giorno settembrino.

I mezzani

4° posto Sagittario: in cerca d'armonia. Stufi delle continue ruggini nel ménage amoroso, gli arcieri cercheranno, con ogni probabilità, un punto in comune col partner a ogni costo questo mercoledì, così da provare a ristabilire quell'armonia in coppia che manca da diverse settimane.

5° posto Gemelli: punto e a capo.

La seconda e terza decade di casa Gemelli, durante il giorno in questione, sarà indotta dal parterre planetario a dare un taglio netto ad alcune abitudini poco salutari, ad esempio barattando la troppa sedentarietà con l'esercizio fisico.

6° posto Capricorno: incerti. Qualche dubbio sulle ultime mosse esistenziali messe in atto, soprattutto riguardanti la sfera professionale, potrebbe assalire le menti dei nati Capricorno questo mercoledì e ciò si rivelerà un'ottima occasione per imparare dagli errori commessi nel recente passato.

7° posto Pesci: flessibili. Il dodicesimo segno zodiacale trascorrerà, c'è da scommetterci, questo giorno di metà mese mettendo in campo grande spirito d'adattamento, in particolar modo nel focolare domestico dove tale flessibilità non passerà inosservata alla prole.

8° posto Cancro: chi s'accontenta gode. Semaforo acceso sul giallo per i liberi professionisti di casa Cancro questo mercoledì, specialmente per il primo decano che si troverà presumibilmente a raccogliere degli introiti economici ben al di sotto delle aspettative.

9° posto Scorpione: incuranti. Ciò che succederà questo mercoledì attorno ai nati Scorpione parrà non scalfire nemmeno minimamente questi ultimi, in quanto il segno d'Acqua tenderà a non curarsi del mondo circostante ponendo ogni attenzione su sé stesso.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: comunicazione flop. L'astro dei venti e il Messaggero degli Dei si scambieranno degli sguardi d'intesa e andranno a minare le doti comunicative di casa Ariete, con gli appartenenti a questo segno che saranno inclini a qualche strafalcione dialettico di troppo.

11° posto Bilancia: tentazioni. Una persona appena conosciuta, un vecchio collega o un amico storico potrebbe divenire improvvisamente una golosa ma controproducente tentazione per la seconda decade dei nati Bilancia, la quale sarà pervasa dall'irrefrenabile desiderio di confessare tale attrazione.

12° posto Acquario: provocatori. Il più bersagliato dai pianeti sarà probabilmente il segno dell'Acquario in questo giorno di fine stagione, con i nati Acquario che tenderanno a provocare gli affetti più cari soltanto per il gusto di vedere la reazione degli stessi.