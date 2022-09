Benvenuti nella sezione dedicata all'oroscopo per le stagioni. Questa volta è il turno dell’autunno, e per molti di voi questa stagione rappresenta un grande punto di svolta. L'autunno è anche un periodo significativo in astrologia. Il Sole si sposterà nel segno zodiacale della Bilancia e ogni volta che il Sole entra in un nuovo segno, è l’occasione giusta per riflettere sulle cose più importanti della vostra vita. Dal 29 ottobre, Mercurio uscirà dal segno della Bilancia, il che può causare turbolenze. L’energia sfacciata di Marte sarà nel segno dei Gemelli, che fornirà ambizione ed eccitazione agli intellettuali e socievoli Gemelli.

Ma anche Marte, insieme ad alcuni pianeti, andrà retrogrado. Questo significa che sarà un periodo di confusione, ma anche eccitazione e creatività, ed è importante procedere con cautela e fare del proprio meglio per rimanere con i piedi per terra. Prendetevi qualche minuto per leggere ciò che dicono le previsioni astrologiche dell'autunno e scoprire cosa aspettarvi da questa stagione autunnale.

L'autunno secondo l'oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Siete audaci e focosi, sicuri di sé e orientati verso voi stessi. La stagione autunnale è perfetta per migliorare e ammorbidire il vostro carattere, guardare all’esterno ed essere più socievoli. Se state cercando un lavoro, contattate un amico per dei contatti professionali.

Se state cercando l’amore, qualcuno nella vostra cerchia dell’amicizia potrebbe conoscere una persona che fa per voi. Tenete solo a mente che, mentre il vostro elemento zodiacale è il fuoco, questo è un periodo che invita alla calma. Fate le vostre mosse, ma pensateci bene, altrimenti potreste affrontare le conseguenze del salto prima di guardare.

Che cosa fare durate la stagione autunnale? L'Oroscopo dell'autunno consiglia di fare nuove amicizie e di riconnettervi con le persone che non sentite da tanto tempo, di agire in maniera graduale e di rispondere sì a qualsiasi invito: non sapete mai chi incontrerete.

Toro – Se avete bisogno di una vacanza, non siete gli unici.

Le stelle hanno avuto un ingorgo cosmico nel vostro segno zodiacale negli ultimi mesi. A seconda del vostro giorno di nascita, ciò potrebbe causare una serie di deviazioni e sfide inaspettate. Le cose sono decisamente più calme adesso e finalmente potete sfruttare la stagione autunnale come reset, così potete andare avanti senza il caos. Il vostro pianeta dominante, Venere, è nota per grazia e bellezza, quindi, fermatevi e assaporate ogni singola cosa bella della vita. Che cosa fare durante la stagione dell’autunno? L'oroscopo consiglia di prendervi più cura di voi stessi, di risolvere le tensioni e i problemi, e di fare dei pisolini per fare il pieno di energia e forza.

Gemelli – In questo autunno darete prova di intelligenza.

È un ottimo periodo per cambiare la vostra routine quotidiana e utilizzare tutta la vostra energia su cose che fanno bene alla crescita e fioritura personale. Marte, che di solito è un pianeta in rapido movimento, trascorrerà molti mesi nel vostro segno zodiacale e può farvi sentire come se fosse su un’auto sportiva. Quindi, allacciate le cinture e fate del vostro meglio per rallentare, ricordandovi di guardare in entrambe le direzioni mentre affrontate le intemperie della vita. Rileggete i contratti prima di firmarli e rileggete messaggi ed e-mail prima di inviarli. Sfruttate l'autunno per migliorare la vostra routine quotidiana, per prendervi il vostro tempo e per rileggere e ricontrollare documenti importanti.

Cancro – Il Cancro empatico sentirà tutte le sensazioni, mentre la Luna attraversa tutti i segni in un mese. La stagione autunnale del 2022 vi vedrà nostalgici, vi tufferete nei ricordi, tutta colpa della Luna nel segno del Leone. Quindi, andate avanti e assecondate la vostra voglia di fare selfie o pubblicare foto degli eventi a cui avete partecipato. L’estate è appena finita, quindi, fate una gita in spiaggia, oppure prendete il sole se potete. Un promemoria importante: prendetevi più cura di voi stessi e rilassatevi. In questo autunno dovete mettere voi stessi al primo posto, organizzare una serata divertente con le persone che amate e concedetevi un applauso per tutto il buon lavoro che state facendo.

Previsioni astrologiche per la stagione autunnale 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Siete gli amanti dell’estate perché è la stagione dei vostri compleanni, e man mano che le stagioni cambiano, aumenta la vostra voglia di godervi il sole, il clima caldo. La Luna sarà in Leone durante l’equinozio d’autunno del 2022, ed è un buon momento per capire meglio i vostri stati d’animo e le vostre esigenze. Potreste sentirvi più sensibili emotivamente e potreste desiderare un’attenzione extra. Organizzate una cena fuori con le persone a cui volete molto bene, oppure un viaggio termale nel fine settimana combinato con alcune attività divertenti. Che cosa fare durante l’equinozio d’autunno?

L'oroscopo consiglia di uscire più spesso, di indossare i vostri vestiti estivi preferiti un’ultima volta, avere a cuore i vostri amici.

Vergine – Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, è nel vostro spazio zodiacale per l’equinozio d’autunno 2022, portando romanticismo nella vostra vita. Andate a un appuntamento con una nuova conoscenza, oppure andate in un posto nuovo con il vostro partner d’amore. Sempre il segno pratico, la Vergine può anche sfruttare l’autunno per innaffiare le piante, recuperare le faccende domestiche e svolgere i compiti organizzativi che vi rendono felici. Mentre potreste essere influenzati da Mercurio retrogrado, potreste non accorgervi del casino che c’è attorno a voi.

Comunque, guardate sempre attentamente tutti i dettagli. In questa stagione autunnale, dovete concentrarvi sul romanticismo, godervi le delizie del decluttering e regalarvi nuovi vestiti o piccoli sfizi.

Bilancia – Questo è il vostro momento. Questa è una stagione meravigliosa per i nativi della Bilancia socialmente civettuoli, mentre festeggiano i loro compleanni. Governato da Venere, questo educato segno zodiacale eccelle nel far sentire a tutti a proprio agio e a casa, costruendo magistralmente ponti e connettendosi con gli altri. Ma durante la stagione autunnale, con Mercurio retrogrado, prestate un po’ di attenzione in più quando socializzate e organizzate feste epiche e incontri. Prestate attenzione alle incomprensioni con le persone care e usate questo tempo per trovare l’equilibrio tra la cura di voi stessi e degli altri.

In sintesi, l’oroscopo vi invita a sfruttare questo autunno per fare progetti con gli amici e i familiari, ampliare la vostra lista degli invitati alla vostra festa di compleanno, e se al vostro compleanno non avete ricevuto ciò che desiderate, regalatevelo da soli.

Scorpione – Il pianeta infuocato Marte governa il vostro segno d’acqua, noto per la sua profondità e la tendenza a elaborare strategie. Con Marte nell’arioso Gemelli, lo Scorpione dovrebbe essere più vigile questo autunno. Urano, pianeta che può portare cambiamenti radicali e inaspettati, si trova nel segno opposto allo Scorpione dal 2019 e ciò ha probabilmente causato alcune trasformazioni radicali. Adesso è il momento per lo Scorpione di fare un bilancio, rallentare e prepararsi per i giorni autunnali più bui, dove a volte sono più a loro agio.

Assicuratevi di prendervi del tempo per la cura di voi stessi. Siete profondi e intensi per natura e vi meritate un po’ di coccole e divertimento in questo periodo. Cosa fare durante la stagione autunnale? L’oroscopo consiglia di leggere più spesso libri di cultura, aggiornare i vostri sentimenti sul vostro diario personale, iniziare a pianificare il vostro costume di Halloween.

Oroscopo e previsioni dell'autunno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Il Sagittario è il segno dell’esplorazione e dell’ottimismo. Governati da Giove, le persone nate sotto questo segno sono spesso ispirate a puntare in alto. Con Giove che si oppone al Sole e Mercurio mentre entrano in Bilancia, è un buon momento per chiarire i vostri obiettivi e considerare attentamente la strada giusta da intraprendere.

L’energia dell’autunno può anche portare a eccellenti opportunità di networking. Se state cercando cambiamenti nell’amore o nella carriera, adesso è il momento di capire meglio che cosa volete realmente, pianificare e preparare il terreno per le grandi cose che verranno più avanti. Durante la stagione autunnale, è bene annotare tutte le vostre idee, trascorrere del tempo con coloro che nutrono le vostre aspirazioni, stabilire uno o due obiettivi chiari per la stagione invernale.

Capricorno – C’è chi ha attraversato cambiamenti estremi, forse ricostruendo relazioni e carriere da zero negli ultimi anni. È passato molto tempo. Ma mentre i Capricorno sono noti per la loro capacità di recupero e forza, in questo momento è più importante che mai evitare il burn-out e sfruttare questo tempo per riposare.

Inoltre, meritate di raccogliere i frutti di tutto ciò che avete realizzato. Non preoccupatevi, sarà tutto ancora lì quando tornate dalla vostra pausa, perché avete creato strutture durature su cui potete contare. Quindi, godetevi tranquillamente i biscotti autunnali e fate un pisolino. Le cose più importanti da fare in questo autunno sono: fare una pausa; concedervi piccoli piaceri; cercare un vecchio amico.

Acquario – Appartenete a un segno eccentrico, spesso singolare. Questo segno d’aria tende all’innovazione. I nativi dell’Acquario possono sembrare seri e persino emotivamente distaccati, ma si preoccupano enormemente degli altri e delle società. Saturno, il sobrio pianeta della disciplina, è nel vostro segno zodiacale dal 2020. È stato un lungo viaggio, quindi, potreste sentirvi particolarmente esausti. Sfortunatamente, con Saturno retrogrado durante la stagione autunnale del 2022, potreste tornare su argomenti che speravate fossero finiti. Ad esempio, forse quella difficile situazione lavorativa sta tornando in auge, oppure avete rimandato un appuntamento dal dottore e ora ne siete pentiti. Nonostante Saturno retrogrado, avrete anche una sferzata di energia che vi darà la disciplina per raggiungere i vostri obiettivi fino alla fine dell’anno e fino alla prossima primavera. Secondo l'oroscopo, durante la stagione dell’autunno dovete portare a termine i compiti che avete rimandato più spesso, fare volontariato per una causa in cui credete, dovete essere pazienti con voi stessi e con gli altri.

Pesci – Siete intuitivi e super creativi, ma a volte avete la testa tra le nuvole. Questo autunno vi regala l’energia necessaria per completare i progetti importanti e a trasformare i vostri sogni in realtà, ma dovete muovervi. È fantastico avere delle aspirazioni, ma se volete iniziare a scrivere quel romanzo, dovete realizzarlo a tutti i costi. Iniziate in piccolo con una poesia o il testo di una canzone e fate lavorare la vostra creatività. Queste citazioni ispiratrici vi metteranno nella giusta mentalità. Se vi state chiedendo che cosa dovete fare durante la stagione autunnale, l’oroscopo vi consiglia di scrivere tutto ciò che vi passa per la testa, di fare un passo importante per raggiungere uno dei vostri sogni più grandi, un bel ritiro in un lago, stagno, oceano, o anche in bagno.