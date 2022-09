L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì 9 settembre. In evidenza nel periodo esaminato l'ingresso della Luna in Pesci, preziosa alleata in ambito affettivo/sentimentale. Pronti a scoprire chi avrà vita facile tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Sicuri della risposta affermativa, iniziamo subito a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 settembre, nonché alla classifica a stelline quotidiana: focus su attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In primissimo piano la possibilità di centrare un grosso obbiettivo in ambito sentimentale: che sia questa la volta buona? Lo speriamo per voi. Intanto sappiate che questa in arrivo per molti potrebbe essere decisamente una giornata interessante, da sfruttare appieno. In questo periodo bisogna mettere in cantiere anche qualche nuova idea. Riuscirete a mettere ordine in una situazione molto ingarbugliata trovando anche il modo per trarne un cospicuo vantaggio. Quanto alla vostra professione, state tranquilli: il lavoro procederà senza strappi. Certo, i rapporti coi colleghi sono quello che sono e questo lo sapete già; quello che non sapete è che uno tra questi ha iniziato a tramare alle vostre spalle...

Scorpione: ★★★★. Giornata in generale abbastanza buona, con un probabile piccolo intoppo a fine pomeriggio non direttamente imputabile a voi ma a qualcuno/a (senza far nome...) che avete accanto. Di positivo invece c'è che la parte riguardante il lavoro sarà in sensibile ripresa: presto arriverà una bella notizia in tal senso.

Nel frattempo continuate come sempre, operando con la vostra solita diligenza e attenzione. In amore intanto, il vostro modo di fare in questo periodo è senz'altro troppo leggero e disinvolto. Sterzate verso una maggiore ragionevolezza, specie se siete già in coppia, ok? Se siete single invece, Cupido in questo momento non sembra propenso a darsi troppo da fare per voi.

Ecco allora che potreste rimediare organizzando uscite con gli amici à gogo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 9 settembre preannuncia un venerdì stabile, buono se preso nel complesso. Ovviamente il periodo non sarà esente da impuntamenti: seppur lievi, è sempre buona norma non sottovalutarli. Il panorama astrale risulta al momento pulito, seppur variegato in lontananza da una Venere lievemente intenzionata a sostenervi, mentre, al contrario, Marte e Saturno vi remeranno un pelino contro. Giornata impegnativa per qualcuno del segno, questo potrebbe rendere più impulsivo del solito l'umore. Nel lavoro, se solo non vi chiudeste nei vostri soliti mutismi, potreste chiedere una mano a un collega e uscire facilmente da eventuali impasse.

In amore mettete in campo uno sforzo di volontà superiore se vorrete superate qualche immotivato stato d’animo. Tranquilli comunque, col partner sarà tutto ok.

Oroscopo e stelle del 9 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata valutata in prevalenza con le tre stelline dei periodi sottotono. Allora, sarà o no un venerdì 'flop'? In effetti potrebbe, molto comunque dipenderà dal tipo di approccio con cui ognuno affronterà la giornata. Considerando il fatto che l’umore a fine periodo risulterà in risalita, già dalla prossima settimana potrete tornare a occuparvi dei progetti che vi stanno a cuore, senza paura di toppare. L’esperienza poi, sicuramente eviterà il ripetersi di errori già fatti e questo è un buon inizio.

Mettete in conto anche la visita (inaspettata) di parenti o di una persona amica di vecchia data: sarà l’occasione giusta per svagarsi un po’ con la mente. Nel lavoro, con determinazione riuscirete a superare alcuni imprevisti, smaltendo a tempo di record del lavoro arretrato. In amore potrete contare su una discreta sintonia fisica, ma per raggiungere una vera intesa dovrete aprirvi di più al dialogo.

Acquario: ★★★★★. Un sogno d'amore potrebbe avverarsi proprio questo venerdì o al massimo entro la fine della settimana. Quando in ballo vi sono i sentimenti di cuore allora non c'è ragione che tenga, anche perché "Al cuor non si comanda!". Forse potrete inaugurare un capitolo nuovo: guardate avanti, non indietro!

Presto avrete il coraggio per voltar pagina, una volta per tutte... Gli astri in questo periodo vi regalano buona grinta e il giusto fiuto per le occasioni: le potrete sfruttare al meglio in una questione di lavoro. Grazie alla capacità di adattamento e a un pizzico di opportunismo, saprete trarre il meglio da eventuali rimpasti nell’ambiente dove operate. Con la sicurezza di essere nel giusto, la giornata è indicatissima nel caso voleste togliervi qualche sfizio, magari anche facendo orecchie da mercante verso chi tentasse di dissuadervi dal farlo.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di venerdì 9 settembre, mette in primissimo piano la presenza di una splendida Luna nel segno. Clima disinvolto dunque, con la comunicazione pronta a scorrere fluida: vi sentirete motivati, anche se doveste lavorare tutto il giorno.

Un atteggiamento più disponibile da parte vostra riporterà l’armonia tra le pareti domestiche e non solo. Spontanei, socievoli e affabili, in coppia o da single potreste dare inizio a qualcosa di grande. Se poi dovesse servire a rendervi felici, tentare di riavvicinare qualcuno non sarà cosa sbagliata: seguite i suggerimenti del cuore, ok? Un vento di trasformazione presto investirà tutti i settori, scompigliando anche alcune faccende amorose di molti single: se un ex vi lanciasse un’esca, non abboccate! Qualcosa in sospeso nel lavoro? Tirate il fiato: nonostante gli intralci la risolverete rapidamente.