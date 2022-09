Venerdì 9 settembre troviamo sul piano astrologico Nettuno insieme alla Luna (la quale si farà Piena alle ore 4:42) transitare nel segno dei Pesci, nel frattempo Marte risiederà sui gradi dei Gemelli e Mercurio stazionerà in Bilancia. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Plutone resterà nel segno del Capricorno. Il Sole assieme a Venere, in ultimo, continueranno la sosta in Vergine come Giove rimarrà stabile in Ariete e Urano insieme al Nodo Nord proseguiranno il transito in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: sereni. Il Plenilunio nel loro Elemento, perlopiù congiunto al retrogrado astro dei venti, parrà permettere al segno dello Scorpione di liberarsi da un'imponente zavorra emotiva che lo aveva appesantito nell'ultimo periodo.

2° posto Pesci: investimenti. Nel pieno del mese dell'anti-compleanno, la Luna Piena nel segno avrà buone chance di donare ai nati Pesci l'arguzia e la lungimiranza necessarie a investire del denaro in un'attività al passo coi tempi, ad esempio fondando una nuova start up.

3° posto Leone: prospettive rosee. Con Marte in undicesima e il binomio Luna-Nettuno in ottava casa, i felini sembreranno riacciuffare d'un tratto il loro innato spirito ottimistico, grazie al quale riusciranno a scorgere un prossimo futuro decisamente roseo.

I mezzani

4° posto Cancro: idee. Le probabili trovate che giungeranno nelle menti di casa Cancro andrebbero, nel corso di questo venerdì, conservate con cura, così da potergli donare un'anima quando arriverà il momento giusto per farlo.

5° posto Acquario: opportunità. Giorno di fine estate dove al cospetto dei nati sotto il segno dell'Acquario potrebbero palesarsi delle inattese quante ghiotte opportunità lavorative da cogliere al volo.

Peccato, però, che la terza decade risulterà meno orientata al proverbio "Carpe Diem".

6° posto Sagittario: manchevolezze. La quadratura del Plenilunio unita al transito benevolo gioviale saranno presumibilmente propense a illuminare a giorno alcune manchevolezze facente parte la sfera amicale degli arcieri, così da spingere gli stessi a rimediare in tal senso.

7° posto Toro: suggerimenti. Una persona cara, probabilmente un parente, potrebbe dare un prezioso consiglio ai nati Toro, con quest'ultimi che farebbero bene a non fare orecchie da mercante e mettere in atto tale suggerimento nel giorno che precede il weekend.

8° posto Capricorno: focus domestico. Riordinare gli scatoloni in soffitta o sistemare il lavabo che gocciola in mansarda saranno, con ogni probabilità, il genere di attività manutentive con le quali avranno a che fare in questo giorno d'estate i nati Capricorno.

9° posto Bilancia: ritmi blandi. La necessità di rallentare i ritmi sembrerà farsi quasi irrinunciabile per i nati Bilancia questo venerdì, soprattutto nel luogo professionale dove alcuni faldoni arretrati non vedranno la risoluzione ancora per qualche giorno.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: compromessi. Il rapporto genitore/figlio rappresenterà presumibilmente il fulcro della giornata settembrina in questione per i nati Vergine, con quest'ultimi che saranno chiamati a venire incontro alla controparte magari concedendo mezzora in più di coprifuoco.

11° posto Gemelli: solitari. Tipica giornata dove sarà probabile che i nati sotto il segno dei Gemelli avranno bisogno di starsene un po' in disparte, con l'obiettivo primario di comprendere come adattarsi al meglio a tutto ciò che gli sta accadendo attorno.

12° posto Ariete: amore flop. La comunicazione nel ménage amoroso di casa Ariete questo venerdì parrà non godere dei suoi momenti migliori ma i nati del segno, anziché ammorbidire i toni col partner, metteranno sul piatto un controproducente nervosismo che s'infiammerà alla minima provocazione.