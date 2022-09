È pronto l’oroscopo dell’8 settembre 2022. Le stelle sostengono che la prosperità benedice la vostra famiglia e vi sprona a prendervi più cura di voi stessi, della vostra salute e dei vostri affetti. I legami domestici e familiari richiedono molto cura e tanta attenzione. Abbracciate i cambiamenti domestici e definite insieme strategie per il risparmio condiviso. A seguire, le accurate previsioni degli astri dedicate alla giornata di giovedì 8 settembre e le pagelle da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 8 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Più provate a puntare la vostra mente in una direzione particolare, più la vostra attenzione vagherà.

Forse dovreste cogliere il segnale, non cercate di costringervi a fare cose a cui chiaramente non siete interessati. La vita non deve essere per forza una lotta. Voto: 6,5.

Toro – Qualunque piano voi abbiate messo in moto all’inizio del 2022 inizierà a dare i suoi frutti nelle prossime settimane, quindi rimanete concentrati e non rinunciate a un sogno solo perché non sembra essere andato molto lontano. Siate pazienti, verrà bene. Voto: 7.

Gemelli – Se soccorrete qualcuno che ha bisogno di aiuto, lo apprezzerà immensamente e, in un secondo momento, quando si troverà in una situazione più positiva, vi ricompenserà sicuramente per questo. Non state cercando di trarne vantaggio, ovviamente, ma è bello essere apprezzati.

Voto: 7,5.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 8 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – L'Oroscopo delle comunicazioni vi aiuterà a tirare fuori tutti i vostri pensieri, ma mentre la Luna piena si avvicina, dovete assicurarvi che tutti i vostri documenti siano corretti. Non date ai vostri rivali la possibilità di farvi fare brutta figura.

Voto: 7,5.

Leone – Il Sole nel settore finanziario rende questo un buon momento per affrontare questioni materialistiche, quindi, decidete cosa dovete fare per rendere la vostra vita più sicura e poi fatelo con il massimo sforzo. Ricordate: è la qualità che conta, non la quantità. Voto: 7.

Vergine – In questo periodo siete più avventurosi del solito e questo dovrebbe essere positivo, ma non perdete il controllo di ogni cosa e non iniziate a fare progetti che potrebbero finire male.

Se pianificate le vostre avventure con cura, saranno più divertenti. Voto: 7.

Astrologia per il giorno 8 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Non potete dare sempre per scontato che amici e parenti sappiano di cosa avete bisogno, quindi, spiegate tutto in maniera chiara e poi fate il possibile per prendervi cura anche dei loro bisogni. La Bilancia è un segno che prova tanta gioia nel dare quanto nel ricevere. Voto: 8.

Scorpione – Siete ossessionati da voi stessi come affermano i vostri cari? Probabilmente è la verità, ma questa cosa non vi importa per niente. Siete quello che siete e il messaggio dell'oroscopo è che avete tutti i diritti e tutte le ragioni per continuare a essere voi stessi.

Voto: 8.

Sagittario – Il Sole nell’area della carriera porta in primo piano il vostro lato ambizioso. Fate il possibile per convincere i datori di lavoro e le figure autorevoli che avete quello che serve per avere successo e fatelo con stile. Voto: 8.5.

Oroscopo e previsioni astrologiche dell'8 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Non avete nessuna difficoltà a influenzare le persone che vi stanno attorno ora che Venere si trova in uno dei settori più estroversi della vostra vita, ma non sforzatevi troppo. Trattenetevi un po’ in modo che gli altri facciano uno sforzo maggiore per venirvi incontro. Voto: 7,5.

Acquario – L'oroscopo dice che è arrivato il momento di sbarazzarvi di tutti i rancori.

L’unica persona che sarà influenzata da tali sentimenti negativi siete voi, quindi, lasciateli andare e agite come se il mondo fosse vostro amico. Voto: 6,5.

Pesci – Siete sempre stato un ricercatore della verità e ciò che accadrà nelle prossime 24 ore vi farà dubitare di ciò che sta realmente accadendo nel mondo, al contrario di ciò che gli altri vogliono che tu creda. Nessuno può ingannare a lungo un Pesci. Voto: 8.