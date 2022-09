L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come potrebbe andare la giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 22 settembre 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati dunque sulla sestina relativa ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: chissà quali saranno i simboli astrali favoriti in amore e nel lavoro dall'Astrologia del giorno? Andiamo subito a metterlo in chiaro iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle di giovedì: ecco i dettagli relativi all'oroscopo di domani 22 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 22 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 22 settembre prevede belle novità in arrivo. In amore, potrete contare su un apporto realistico, che vi aiuterà a rinnovare la vita di coppia. In programma progetti di rilievo. Una rara capacità d'intendersi col partner accompagnerà la vostra giornata: il rapporto è pronto a donare momenti di intesa particolarmente profondi e una perfetta sintonia con la dolce metà. Saprete ascoltare e comprendere le ragioni di chi vi sta accanto. Single, sarà la vostra giornata fortunata perché ci sarà chi vi vizierà e vi farà trascorrere delle ore indimenticabili. Finalmente potrete staccare la spina e passare una giovedì senza impegni rilevanti.

Nel lavoro qualcuno vi spianerà la strada per successi futuri.

Toro: 'top del giorno'. Questo giovedì sarà favoloso. Vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una relazione, il che vi renderà felici e il vostro cuore batterà più forte che mai. Non avrete alcun freno, paura o titubanza e vivrete la giornata leggeri come una piuma.

Single, in questa giornata vi sentirete al top, quindi sfruttatela per lunghe passeggiate all'aria aperta: le stelle consigliano ogni tanto di concedersi un vizietto... Sarete positivi, pronti a cogliere ogni piccola sfumatura di serenità che la giornata senz'altro vi offrirà. Nel lavoro, inserirete quel tocco di creatività che vi rende inconfondibili, sicuri di ottenere un certo successo.

Gemelli: ★★. Il Sole in aspetto disarmonico (quadratura a Marte nel segno), creerà malumori in famiglia. Il vostro atteggiamento in questo periodo è più aggressivo del solito: dovreste essere più dolci nel modo di comunicare, questo se voleste evitare che ci siano scontri troppo accesi. Si consiglia di proporre al partner qualcosa di nuovo, in modo da riportare un po' di brio. In questo momento siete un po' giù di tono, perciò non avete voglia di fare quasi niente. Single, da tempo qualcosa vi turba ma non riuscite a parlarne con nessuno: è giunto il momento di sfogarsi, magari di provare a risolvere la situazione generale. Nessuno si aspetta chissà che: dovete affrontare quei problemi che vi assillano, prima che sia troppo tardi.

Nel lavoro non si prevedono novità. Presto uscirete da questa stato.

Oroscopo di giovedì 22 settembre, previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Per i sentimenti, vi sveglierete con un po' di tensione dovuta agli influssi contrari. Nell'arco della giornata però il sereno tornerà dalla vostra parte. In questa giornata infatti dovreste prendere una decisione importante, tale da comportare cambiamenti sostanziali nella vita di tutti i giorni. Facendolo vi sentirete sicuramente più liberi e felici. Forse vi sentirete un po' sotto pressione, forse un carico di stanchezza che d'altronde vi state portando avanti da un pezzo. A fine mese arriverà (forse) una buona dose di ricarica da sfruttare in alcuni ambiti di vostro interesse.

Nel lavoro sarete talmente impegnati ad occuparvi delle vostre problematiche operative che potreste essere additati come stacanovisti.

Leone: ★★★★. In amore, la Luna (nel segno) astro dell’eros, vi porterà a vivere il rapporto di coppia con autentico trasporto emotivo. La persona amata anche quando resta in silenzio, non manifestando ciò che sente, non vuol dire che tutto va bene. Date maggiore importanza al sentimento dell'amore, magari trascorrendo la serata di giovedì voi due da soli, coccolandovi e rilassandovi vicendevolmente. Single, sarete particolarmente euforici, questo consentirà di andare d'accordo sia in casa che fuori. Cercate il dialogo e siate disponibili ad ascoltare tutto quello che avranno da dirvi gli altri.

In caso di critiche, accettatele con la promessa di rimediare ad eventuali mancanze. Nel lavoro vedrete aumentare il consenso sul vostro operato. Gli affari andranno a gonfie vele.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 22 settembre, vede in rialzo i sentimenti. Tanto romanticismo e passione: ecco gli ingredienti ideali per riaccendere o inaugurare un nuovo rapporto. Toccherà a voi saper individuare il momento giusto, tale da consentirvi di ritrovare la giusta sintonia di coppia. La sensibilità e l'attaccamento al rapporto regaleranno momenti splendidi. Single, il vostro atteggiamento verso la vita sta cambiando, questo vi porta a guardare con più fiducia al futuro. Gli influssi delle stelle presto espanderanno le vostre possibilità, allargando la sfera delle amicizie.

Saranno possibili incontri con persone fuori dal solito contesto: forse troverete davvero l'agognata "anima gemella". Nel lavoro sarete particolarmente apprezzati. Potreste cogliere una buona occasione per fare carriera.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 settembre.