L'oroscopo di lunedì 19 settembre vede i nati Cancro in forma brillante, soprattutto sul fronte amoroso, grazie alla Luna nel segno, mentre per il Leone potrebbe essere un buon momento per fare il punto della situazione. Ariete dovrà darsi da fare al lavoro ed evitare gli imprevisti di Mercurio opposto, mentre Capricorno potrebbe essere sovrappensiero. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 19 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 19 settembre 2022 segno per segno

Ariete: la settimana non inizierà al meglio in amore per i nati del segno.

La Luna in quadratura dal segno del Cancro potrebbe mettervi a disagio in amore, e far emergere argomenti e discussioni delicate con la vostra anima gemella. In ambito lavorativo vi darete da fare. Giove e Marte v'incoraggeranno a fare del vostro meglio, ma attenzione agli imprevisti di Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni oroscopo di lunedì 19 settembre [VIDEO] all'insegna dei buoni sentimenti per i nati del segno. La Luna e Venere saranno in una posizione veramente ottimale per cercare di vivere al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo cercherete di essere più pratici con le vostre mansioni, ma a volte potrebbe anche essere necessaria un po’ di teoria.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale complicata in questo inizio di settimana secondo l'oroscopo. Venere in quadratura sembra quasi non volervi dare tregua e, single oppure no, dovrete cercare di capire al volo le intenzioni della vostra anima gemella, evitando possibili incomprensioni. In ambito professionale state facendo un buon lavoro, e con queste stelle favorevoli, potrebbe essere una giornata fortunata.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi vedrà in forma brillante dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì 19 settembre. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, le emozioni non mancheranno, e voi dovrete essere pronti a coglierle al volo. In ambito lavorativo potreste avere qualche piccola ma importante occasione per dimostrare tutto il vostro valore.

Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale tutto sommato discreto in questo inizio di settimana. Anche se state facendo bene il vostro lavoro, potrebbe essere un buon momento per fare il punto della situazione e capire quale sia la strada più giusta per voi. In amore questo cielo non sarà così influente, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una buona sintonia, che vi permetterà di vivere momenti romantici e appaganti. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un inizio di settimana eccellente per i nati del segno. Sarete amorevoli e adorabili nei confronti del partner grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto, ma anche voi cuori solitari saprete come attirare l'attenzione verso la persona che vi piace. In ambito lavorativo, anche se non sarete tra i migliori dello zodiaco, il vostro lo farete, e anche abbastanza bene.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna nel segno non sarà quello di cui avrete bisogno secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. In amore, single oppure no, la vostra vena romantica non sarà così apprezzata, e potreste ottenere l'effetto opposto nei confronti della vostra fiamma. Molto bene invece in ambito lavorativo, grazie a Marte e Mercurio che vi terranno attivi e concentrati, anche se la vostra vita personale non sembra andare per il meglio. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una giornata ottima per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Sarete decisamente più ottimisti grazie a Venere e alla Luna, condividendo il vostro buon umore con le persone che amate. Se siete single a volte bastano piccoli e semplici gesti per attirare l'attenzione in modo davvero efficace.

Nel lavoro state dando una buona impressione di voi, ma dovrete dimostrare anche costanza in quel che fate. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali non molto convincenti sotto il profilo amoroso a causa di Venere in quadratura. Vi sentirete quasi ostacolato dal partner nella riuscita, nel raggiungimento dei vostri scopi. Se siete single meglio lasciar perdere le emozioni al momento e pensare ad altro. In ambito lavorativo idee e progetti da fare non mancheranno. Quello che vi mancherà saranno le energie necessarie per affrontarli. Voto - 6️⃣

Capricorno: questa Luna in opposizione potrebbe mettervi sovrappensiero sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Nonostante Venere sia in buon aspetto, single oppure no, non lasciate trasparire la vostra parte più impulsiva.

In ambito lavorativo se ci sono alcuni progetti che non sono andati benissimo, cercate di reagire e imparare dai vostri errori. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata tutto sommato discreta per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo non sarà particolarmente influente in amore, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà comunque una discreta sintonia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nessun problema invece sul fronte professionale. Stelle come Giove, Marte e Mercurio vi condurranno dritti verso il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno del Cancro vi permetterà di iniziare discretamente bene questa nuova settimana. In amore dunque, sarà un lunedì buono per provare a recuperare terreno all'interno della vostra relazione di coppia. Nel lavoro, fin quando avrete una traccia di quello che dovete fare, ve la caverete discretamente bene. Ciò nonostante, sappiate che un po’ di creatività a volte sarà necessaria. Voto - 7️⃣