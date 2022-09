Venerdì 23 settembre troveremo sul piano astrale il Sole spostarsi dal domicilio della Vergine (dove transita Venere e la Luna) al segno della Bilancia (dove risiede Mercurio), nel frattempo Nettuno stazionerà nell'orbita dei Pesci. Saturno, invece, proseguirà il transito in Acquario, così come Plutone resterà stabile in Capricorno e Marte rimarrà nel segno dei Gemelli. Giove, in ultimo, protrarrà il moto in Ariete, come Urano insieme al Nodo Nord continueranno la sosta nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Sagittario e Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: valvola di sfogo. L'entrata del Luminare giallo in nona dimora unita al benevolo transito marziale donerà, con ogni probabilità, ai nati Acquario la possibilità di ricaricare le pile con un'attività rigenerante, ad esempio rispolverando la passione per il trekking.

2° posto Bilancia: cooperazioni. Il proverbio "L'unione fa la forza" parrà descrivere esattamente ciò che perseguiranno i nati Bilancia nella giornata che precede il weekend, col segno Cardinale che sarà incline a stringere nuove alleanze o a consolidare quelle esistenti.

3° posto Scorpione: dettagli da sistemare. Inizia probabilmente una fase di revisioni, aggiustamenti e prove per il segno Fisso a partire da questo giorno settembrino, coi nati del segno che verranno chiamati a porre grande attenzione alle piccolezze, a quei dettagli che andranno prontamente sistemati.

I mezzani

4° posto Leone: focus familiare. Venerdì dove i felini saranno indotti dal parterre astrale, congiunzione Sole-Mercurio in primis, a focalizzarsi principalmente su alcune vicende familiari rimaste in sospeso, magari cercando di tendere la mano per primi qualora ci fossero stati dei contrasti pregressi.

5° posto Gemelli: carte rimescolate.

Avete presente il gioco del campo minato di Windows? Ecco, la sensazione che potrebbero provare i nati Gemelli questo venerdì sarà simile, in quanto gli stessi noteranno come alcune carte esistenziali continueranno a mutare e, di conseguenza, le loro mosse saranno più incerte del solito.

6° posto Cancro: scelte oculate. Ottime le effemeridi per il terzo decano di casa Cancro in queste ventiquattro, soprattutto sul fronte decisione dove i nati del segno riusciranno a operare delle scelte figlie di ponderazione, oculatezza e lungimiranza.

7° posto Pesci: affetti in primo piano. Complice qualche bega pratica o professionale, il dodicesimo segno zodiacale trascorrerà probabilmente il giorno in questione cercando sovente l'affetto delle persone care perché così facendo si sentirà protetto dalla benevolenza altrui.

8° posto Toro: antipatie. Una nuova conoscenza, probabilmente legata alla sfera amicale, potrebbe non essere particolarmente gradita a pelle ai nati Toro questo venerdì, col segno di Terra che sembrerà aver scritto in faccia l'antipatia che prova verso la stessa.

9° posto Capricorno: rancori da far fluire. Giornata che avrà buone chance di risultare più nervosa del solito per il segno Cardinale, in particolar modo per la prima e seconda decade che dovrebbero impegnarsi nel perdonare gli altri o loro stessi per degli eventi passati.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: sfide relazionali. Un disguido con un automobilista, una lite col vicino di casa o una diatriba con un collega condiranno, con ogni probabilità, la giornata di settembre degli arcieri, con quest'ultimi che dovranno guardarsene bene dal credere di avere la ragione dalla loro parte.

11° posto Ariete: scopi sfumati. L'inizio del mese dell'anti compleanno partirà con un giorno tutt'altro che scorrevole per i nati Ariete, i quali dovranno presumibilmente fare i conti con degli obiettivi che, d'un tratto, si riveleranno poco auspicabili da raggiungere.

12° posto Vergine: umore flop. L'opposizione tra la Bianca Signora sui loro gradi e l'astro dell'invisibile sommata alla dissonanza del pianeta dell'azione potrebbero minare il tono umorale di casa Vergine, facendo scivolare i nati del segno in un pessimismo cosmico che fortunatamente si volatizzerà già a tarda sera.