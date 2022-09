L'Oroscopo di domani è pronto a valutare la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 19 settembre 2022 relativo ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di appurare quali saranno i simboli astrali supportati dall'Astrologia del giorno? In questo caso ad essere messi sotto controllo saranno i soli sei segni interessanti la prima metà dello zodiaco. Ottimo momento messo in preventivo ai nati in Gemelli e nel Cancro, un po' meno invece per coloro del Toro e della Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 19 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 19 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete : ★★★★. L' oroscopo del 19 settembre prevede una giornata abbastanza buona. In amore, il periodo in analisi vi vedrà passionali e calorosamente affettuosi col partner. Vi mostrerete concilianti e non esagererete nelle richieste eccessive. Le stelle riscalderanno i vostri cuori rendendovi anche particolarmente sensibili con le persone del vostro ambiente, regalando quel tocco di giusta collaborazione che non guasta mai. Single, avrete nuove idee, grande grinta e progetti di ottimo livello grazie alle influenze di astri discretamente favorevoli. Non baderete al dispendio di energie e nemmeno al tempo da impiegare, perché sarete presi da qualcosa che sembra essere quasi al di fuori della vostra realtà quotidiana.

Alla fine della giornata sarete felici e contenuti. L'attività lavorativa va bene,

Toro: ★★. Inizio settimana da considerare blando, stancamente tranquillo e con spiccata propensione alla negatività. In campo sentimentale avete cercato di imporvi con determinazione nei confronti del partner, ma i risultati non sono ancora arrivati.

Dice il saggio: non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire... Non vi resta che battere i pugni ed alzare la voce, sempre con rispetto: parlate in faccia delle cose che non vi stanno bene o che vorreste cambiate, solo così vi spianerete la strada al futuro. Single, vivrete una giornata con poche soddisfazioni. Sarete messi davanti ad una scelta i cui effetti non saranno quelli sperati, ma la decisione sarà inevitabile.

Non è che abbiate molte aspettative sull'argomento, perciò iniziate a pensare sin da subito a soluzioni alternative.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo periodo per mettere in pratica qualcosa di concreto. In amore, una volta celeste limpida, grazie alla presenza di Marte nel segno, vi aprirà a una giornata dove potrete sentirvi più sollevati su diverse domande. Così, grazie alla vostra prontezza di spirito, riuscirete insieme al partner a risolvere delicate situazioni che si erano create nell'ambiente familiare. Con la complicità di stelle positive si riarmonizzeranno i rapporti di fiducia in determinate coppie e voi potrete sentirvi finalmente alleggeriti su diversi fronti. Single, il fascino non vi manca: basterà un vostro sguardo per trasmettere emozioni indelebili e sentimenti veri, che provate per una persona a voi cara.

Sarete circondati dall'amore, d'altronde il vostro bel carattere e il vostro sorriso non potranno che conquistare il cuore di tutti. Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte. Farete un figurone, specialmente quando mostrerete di avere conoscenze in un particolare ambito.

Oroscopo di lunedì 19 settembre, previsioni astrali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Grazie ad una sensibilità innata, amplificata anche dalla Luna presente nel vostro segno, non sarà facile prendervi in ​​castagna, neanche volendo. Per i sentimenti, i rapporti sia di lungo corso che recenti saranno protetti dalla Luna, grande benefattrice e felicemente disposta ad aiutare. Non mancherà neanche il contributo di un passionale e vigoroso Giove, sempre felicemente benefico per il vostro segno, portando l'amore al centro dei vostri interessi.

Capirete finalmente cos'è che vi rende felice: seguendo i vostri sogni realizzerete anche quelli del partner. Single, sarete in armonia con voi stessi e orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale. Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo avrete discreto successo. Siate voi gli arbitri del vostro destino, decidendo solo voi cosa fare o non fare della vostra vita. Nel lavoro, la carriera sarà al primo posto. Farete di tutto per farvi largo a colpi di carte vincenti: complimenti!

Leone: ★★★★. Giornata d'inizio settimana sicuramente buona, nel complesso valutata nella norma. In amore, stelle amiche sono già pronte a regalare una bellissima giornata. Il gesto affettuoso da parte del partner, che apprezzerete di più, sarà piccolo nelle dimensioni ma grande come contenuto, riscendo esattamente a toccarvi nel profondo del cuore.

Preparatevi a vivere una giornata davvero emozionante, sorprendente e con tanti piccoli eventi che vi renderanno entusiasti e allegri. Single, sarete estremamente energetici e pieni di vita, tutto merito delle persone che vi circondano e che vi trasmettono tanta positività. Venere sarà dalla vostra parte, non disperate dunque se le dimostrazioni d'affetto tardassero ad arrivare: l'attesa renderà tutto più bello e romantico. Sul lavoro vi dimostrerete attivi e propositivi.

Vergine : ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 19 settembre, prevede un periodo sottotono. In campo sentimentale, l'opposizione di Giove e Nettuno sarà indubbiamente un ostacolo per la vostra serenità di. Questo stato vi impedirà di programmare le cose come vorreste.

Tutto vi sembrerà sfuggirvi di mano e non potrete fare niente in proposito, ma non agitatevi troppo: lasciate andare le cose e vedrete che a sera ritroverete la serenità perduta! Single, un corto circuito agiterà i vostri sogni. Alcune congiunzioni astrali saranno negative e forse peggiorerete anche un po' le cose. Evitate di mostrarvi suscettibili o permalosi. Nella giornata di lunedì potrebbe verificarsi anche qualche piccola controversia con gli amici. Mettete da parte l'orgoglio e cercate subito di chiarire eventuali litigi: sappiate che questa in arrivo non sarà proprio la giusta giornata per discutere. Nel lavoro avrete voglia di novità, vorreste crescere in ambito professionale e forse cambiare persino occupazione.

Valutate bene però, prima di fare qualsiasi scelta.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci , e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 19 settembre .