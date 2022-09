È pronto l'oroscopo del weekend 3 e 4 settembre per l’ambito amoroso. Le stelle consigliano ai nati Gemelli di essere un po' distintivi e creativi. I Sagittario devono essere più affettuosi nei confronti di una persona molto cara. Per i Capricorno si prospetta un weekend meraviglioso con l'anima gemella. Se siete curiosi di sapere che tipo di fine settimana sarà a livello amoroso e sentimentale, qui trovate le accurate previsioni degli astri per le giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre con le pagelle zodiacali, con voto da zero (fine settimana ingestibile) a dieci (fine settimana eccellente).

Il weekend 3-4 settembre secondo l'oroscopo per l'ambito amoroso: da Ariete a Cancro

Ariete – C'è la possibilità che la conversazione diventi seria. Tuttavia, evitate di impegnarvi in qualcosa d’importante perché questo non è il periodo adatto per farlo. Mentre lo fate, assicuratevi di far sapere al vostro partner che è nella vostra lista di priorità, ma che adesso non è il momento di impegnarsi sul serio, per evitare che la vostra anima gemella vi fraintenda. L'Oroscopo dell’amore per l’Ariete consiglia di concentrarsi sui piccoli momenti di gioia. Questo weekend dovrebbe essere trascorso in solitudine, poiché porterà beneficio al rapporto di coppia. Voto: 6

Toro – Vivete il presente, apprezzatelo piuttosto che pensare al passato o al futuro.

Il passato potrebbe rovinare il vostro rapporto di coppia, oppure la conoscenza di una persona appena entrata nella vostra vita. Non fate progetti significativi per questo fine settimana. È un periodo dedicato completamente all’amore, come suggerisce il vostro oroscopo. Fate dei piccoli regali al vostro partner, come una cena cucinata in casa, e mettete una musica rilassante per aiutare il vostro amore a rilassarsi e a sintonizzarsi con voi.

Scegliete i vestiti e il profumo che il vostro amante adora. Quando siete insieme, state alla larga da qualsiasi conversazione che possa portare negatività. Voto: 7

Gemelli – Le stelle vi consigliano di essere un po’ distintivi e creativi. Vi frequentate da molto tempo, vi piace stare insieme e vi sentite molto a vostro agio in compagnia l’uno dell’altro.

L’eccitazione iniziale si è placata, lasciando al suo posto un senso stabile e sicuro. Anche se vi state godendo questa esperienza, è un’opzione intelligente a volte fare delle sorprese per mantenere alto il feeling di coppia. Sorprendere il vostro partner animerà il weekend. Anche fare una conversazione intima davanti a una calda tazzina di caffè può accendere la passione. Voto: 8

Cancro – Il weekend sembra estenuante con una nota felice alla fine, poiché voi e il vostro partner esploderete di passione. Spesso, un abbraccio fa sparire tutte le cose negative del mondo. Il fuoco della passione brucerà tutte le vostre preoccupazioni del periodo e accenderà il vostro desiderio di romanticismo. Fate una lunga passeggiata, dopo esservi riposati.

Tuttavia, il vostro partner potrebbe avere una brutta giornata, voi proponetegli di trascorrere del tempo insieme in casa, sicuramente il vostro amante apprezzerà i piani che avete in mente. Voto: 7

Previsioni dell'amore per il primo weekend di settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Lasciate fare tutto al vostro partner, poiché ha in programma qualcosa di speciale per voi. Fare i preparativi al suo posto può interferire con ciò che il partner ha in servo per voi. Il vostro amante ha uno spirito infantile e trova gioia e meraviglia in ogni cosa. Voi, d'altra parte, siete una persona più realista e stabile. Secondo l'oroscopo dell'amore, voi due formerete una coppia incredibilmente adorabile e responsabile.

Voto: 7

Vergine – Sfruttate questo fine settimana per chiarire qualsiasi questioni importante. Già che ci siete, avete anche la possibilità di rifiutare altre responsabilità, ma se lo fate rischiate una spaccatura nel rapporto di coppia, quindi, l'oroscopo consiglia di raggiungere un accordo. Fate una passeggiata nel parco per rilassarvi. Attenzione agli oggetti fiammeggianti e a dove mettete i piedi. L’unica cosa fiammeggiante che potete utilizzare sono le candele da usare per una cena romantica. Voto: 7

Bilancia – Potreste agire un po’ frettolosamente nelle vostre interazioni intime. La cosa più importante che scoprirete in questo periodo è che, anche se le esperienze amorose precedenti vi hanno lasciato apprensivi, il vostro partner è più interessato a voi, ai vostri interessi.

Il vostro amante è riuscito a entrare in punta di piedi nel vostro cuore e a maneggiarvi con gli stessi guanti delicati, quindi, non avrete bisogno di fingere o agire con moderazione per proteggere i vostri sentimenti. Il vostro legame è molto forte, arriverete a capire che la vostra anima gemella è qualcuno con cui potete essere completamente onesti. Voto: 7,5

Scorpione – I vostri genitori sono grati per il vostro partner, secondo l’oroscopo dell’amore per lo Scorpione. Di conseguenza, non sarà più difficile per voi presentare la vostra relazione alla vostra famiglia. Diverse cose stanno accadendo intorno a voi e avrete bisogno di tempo e assistenza per affrontarle. Confidate tutto al vostro partner.

Lui o lei è profondamente innamorato di voi e sarà sempre lì per voi, qualunque cosa accada. Secondo le stelle, non confidarsi con il partner causerà dolore, dubbi e discussioni. Voto: 6,5

Le previsioni dell'oroscopo per il weekend 3 e 4 settembre su amore: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l'oroscopo dell’amore, credete che il vostro rapporto con il vostro amante sia impeccabile. Quando il partner è in giro, ogni problema sembra trovare una soluzione da solo. Voi e la vostra anima gemella sembrate rendere il mondo un posto migliore. Mercurio vi invia delle strane vibrazioni e sarete dell’umore giusto per parlare. Molto! Questo pianeta renderà la comunicazione con l’altra metà molto semplice.

Cercate di essere più affettuosi con la persona che vi piace tanto. Voto: 8

Capricorno – L'amore è uno spettacolo bellissimo e stare insieme favorisce una naturale sensazione di armonia. Già che ci siete, dedicate più tempo prezioso alla persona che amate. Fate programmi che fanno molto bene alla vostra relazione, voi e il vostro partner vi meritate un weekend meraviglioso. Come consigliato dall’oroscopo dell’amore, sfruttate al meglio gli ultimi due giorni di questa settimana. Evitate i cactus e le piante spinose perché hanno effetti dolorosi. Questo weekend regala momenti eccitanti alle coppie innamorate e guadagnerete mentalmente da questo momento delizioso della vostra vita. Voto: 8

Acquario – La vostra vita sembra intrappolata in una specie di routine.

Potrebbe essere il vostro partner o voi. Possono essere le circostanze o l’ambiente circostante. Alcune relazioni amorose saranno capovolte, aspettatevi l’inaspettato. Potreste sembrare freddi e distaccati, ma in realtà non siete così. Fate uno sforzo in più per far trasparire la vostra dolcezza, il vostro calore. I single che desiderano una relazione a lungo termine devono avere tanta pazienza e non devono precipitarsi in qualcosa che sembra sbagliato. Voto: 6

Pesci – L'oroscopo dell’amore per i Pesci suggerisce di concentrarsi solo sul partner. Trascorrete un po’ di tempo per approfondire le vite degli altri. Questo weekend è molto importante per le coppie innamorate, poiché metterà il risalto il vostro romanticismo.

E questo rafforzerà ulteriormente la vostra relazione. Altri nati dei Pesci potrebbero andare nella direzione opposta e sorprendere il proprio partner. Sarebbe saggio rimanere in casa questo weekend, fare una conversazione leggera mentre si sorseggia una calda tazza di caffè in ottima compagnia. Voto: 8