L'oroscopo di giovedì 15 settembre annuncia una giornata molto positiva a più di qualche segno. L'amore con il lavoro la fanno da padroni, come del resto è giusto che sia. Vediamo allora di scoprire insieme quali saranno i segni appoggiati alle stelle e quali invece costretti ad attendere tempi migliori.

Previsioni astrologiche e oroscopo del 15 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete - Non è la via vecchia quella da seguire per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo tutto da inventare o da scegliere tra un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento, dedicando parte del tempo libero ad attività creative.

Toro - Autentici privilegiati dello Zodiaco, oggi non avete rivali: con la coppia Luna-Giove in sfolgorante trigono, siete baciati dalla buona sorte! Iniziate il giovedì in modo piacevolissimo, dedicandovi alle cose e alle persone che amate di più.

Gemelli - Giornata un po’ in salita. Rispetto ai vostri luminosi obiettivi, gli astri creano pesanti interferenze, quanto basta per farvi desistere dall’impresa. Strana, ma più piacevole, la serata che all’improvviso e inaspettatamente si tinge di malizia.

Cancro - Scambio di mail e messaggini tra amici o parenti. Non vedete l’ora di staccare la spina e raggiungerli: sarà una bella giornata tra sorrisi e relax. Nostalgia per una persona lontana, ma non è detto che stavolta all’appuntamento non arrivi anche lei.

Oroscopo e previsioni del giorno 15 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone - Giovedì insipido. I tanti pianeti in posizione silenziosa non migliorano la situazione, anzi pongono un veto sul divertimento e rendono distaccato il partner. Spese da moderare, se cominciate a lasciarvi prendere la mano dagli acquisti, non la finite più!

Vergine - Siete di fronte a un bivio: scegliendo una direzione v’imbatterete negli ostacoli di Saturno, seguendo l’altra sarete protetti dalla buona sorte. Ne consegue che l’esito di questo giovedì dipenderà essenzialmente da voi e dalle vostre decisioni.

Bilancia - Addio, sogni d’amore! Con Venere che proprio oggi passa nella vostra dodicesima Casa, quella delle lunghe attese, dormiteci su: ci vorrà tanta pazienza!

Imprigionati dalle solite cose, non trovate il modo per esprimere le emozioni e la vostra creatività.

Scorpione - La coppia Luna-Giove in sestile dà il via a un giorno da spendere tra amici e divertimento, soprattutto se è l’inizio di qualcosa di grande. Piacevole la festa di piazza in cui vi ritrovate casualmente a sera, se poi c’è anche un concerto il vostro spirito vola.

Previsioni zodiacali di giovedì 15 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - A stuzzicare Saturno nel segno, complicando la vita a voi, secondo l'oroscopo, sarà il razionale e ipercritico Mercurio, che punta il dito su ogni piccola défaillance. Tensioni in famiglia e tra vicini, un banale confronto tra condomini si conclude con un parapiglia.

Capricorno - Amore e viaggi procedono a braccetto. Se l’altra metà non è già con voi, potreste incontrarla durante un’escursione, in treno, in aereo. Oppure, perché no, trovarla on line. La distanza non è un problema, ormai il mondo non ha più confini!

Acquario - Un po’ di amici e un po’ di impegni, ma nemmeno tanti. Avrete tutto il tempo che vi occorre per sistemare le ultime cose prima delle ferie. Più carichi in serata, quando la Luna passa in trigono e, in combutta con Marte, vi organizza la partenza.

Pesci - Rimandate a data da destinarsi la soluzione di questioni delicate, perché al momento siete troppo vulnerabili e mancate di obiettività. Le complicazioni oggi arrivano da Mercurio e dal cupo Saturno: amore e carriera si ostacolano a vicenda.