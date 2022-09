Per la giornata di martedì 6 settembre 2022, l’Oroscopo si presenterà ottimale per il segno del Pesci, mentre il segno dell’Acquario sarà ancora piuttosto in basso. Ottimi anche il Toro e il Gemelli, con una grande ripresa.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: occasione per Gemelli

1° Pesci: finalmente avrete a che fare con una atmosfera decisamente più salutare nell’ambiente lavorativo ma anche più tranquillo in famiglia. Secondo l’oroscopo avrete un pomeriggio di shopping che sia finalmente libero da restrizioni.

2° Gemelli: avrete una occasione affaristica che supererà di gran lunga le aspettative, specialmente perché in questo momento per il lavoro sarete più energici che mai. Far fronte alle sfide potrebbe essere più un gioco che un dovere professionale.

3° Toro: lo scenario attorno a voi vi vedrà indiscussi protagonisti della vostra serata, probabilmente all’insegna del divertimento e di una bella novità che si affaccerà alla vostra vita dopo tanto tempo a questa parte. L’intraprendenza sul lavoro certamente non mancherà.

4° Vergine: avrete in programma di fare qualcosa che possa finalmente divertirvi e staccare la spina per un po’ prima di immergervi nuovamente nel lavoro e negli affari, anche quelli familiari.

Secondo l’oroscopo potreste avere delle ripercussioni positive nelle finanze.

Amicizie e amori per Scorpione

5° Scorpione: anche se in amicizia potreste avere qualche interesse che prescinde dal tipo di relazione, potreste avere qualche bella novità che vi farà piacere a livello sentimentale. Le faccende quotidiane saranno interrotte per provvedere al vostro relax, secondo l’oroscopo.

6° Bilancia: la vostra visione dell’amore in questo momento potrebbe attraversare un periodo di stand-by, perché ora come ora pensare a voi stessi sarà una priorità inderogabile. Le amicizie potrebbero essere le favorite a dispetto del partner e della famiglia di origine.

7° Sagittario: lavorare in solitaria in questo momento vi aiuterà a ritemprare il vostro vigore e ad essere sempre più autosufficienti.

Con le amicizie potreste però andare incontro a delusioni per le quali sarà necessario un lungo periodo di riflessione.

8° Ariete: in amore la situazione non sarà idilliaca ma neanche compromessa in modo negativo. Sicuramente potreste assumere un atteggiamento decisamente negligente che non sarà affatto da voi, ma la concentrazione sul lavoro sarà tutto, in questo momento.

Leone in difficoltà

9° Leone: faticherete molto a rendere possibile un decollo del progetto che vi sta più a cuore, ma nel frattempo fare qualche riflessione sulle decisioni future non farà certo male ai vostri affari. Con l’amore l’intesa potrebbe calare abbastanza drasticamente, secondo l’oroscopo.

10° Cancro: dovrete essere molto cauti sul posto di lavoro, perché qualche progetto prevede una concentrazione più accurata degli altri.

Sperimentare altre delusioni potrebbe portarvi solo al nervosismo, quindi sarà meglio essere più taciturni per il momento.

11° Capricorno: potreste sperimentare dei dubbi con il partner e andare incontro a qualche incomprensione piuttosto cocente. Secondo l’oroscopo potreste essere decisamente nervosi e inquieti, soprattutto per qualche faccenda rimasta in sospeso con un collega di lavoro.

12° Acquario: avere un diavolo per capello sarà possibile, in questo momento, specialmente se avrete a che fare con qualcosa che al momento non saprete gestire appieno. Con le questioni sentimentali potrebbe calare l’intesa di coppia.