L'Oroscopo della giornata di martedì 6 settembre vedrà una Luna forte nel segno del Capricorno, che riuscirà a stabilire un legame migliore con la persona che ama, mentre Bilancia dovrà calibrare meglio il suo atteggiamento. Creatività e determinazione faranno parte dei nativi Gemelli, merito di Marte e altre stelle favorevoli, mentre Leone dovrà prestare più attenzione ai propri progetti, ed essere più chiaro e conciso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 6 settembre, con pagelle e classifica voti.

Previsioni oroscopo e pagelle di martedì 6 settembre 2022 segno per segno

Ariete: questa giornata non si rivelerà estremamente convincente dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà in buon aspetto, la Luna in quadratura potrebbe rendervi un po’ più impulsivi del solito, arrivando a prendere le scelte sbagliate. Sul fronte professionale Mercurio potrebbe rendervi un po’ meno precisi, ma con Giove e Marte in buon aspetto, dovreste riuscire a correggere certi errori. Voto - 7️⃣

Toro: periodo sicuramente migliore sul fronte amoroso in questa prima parte della settimana, merito della Luna in trigono dal segno amico del Capricorno. Single oppure no, con un pizzico di buon senso in più, riuscirete a sentirvi più vicini alla persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro avrete buone possibilità di portare avanti con successo i vostri progetti, ciò nonostante dovrete mantenere alta la concentrazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo senza compromessi in amore per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo di martedì 6 settembre, non potrete chiedere di meglio in amore, e ci penserà questa splendida Venere in buon aspetto a farvi sentire amati.

Per quanto riguarda il lavoro creatività e determinazione faranno parte del vostro modo di fare, e vi aiuterà a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Cancro: con questa Luna in cattivo aspetto, sul fronte sentimentale non avrete molte emozioni da condividere con la persona che amate. Avrete bisogno di qualche certezza in più nella vostra relazione, che al momento vi manca.

Un po’ meglio sul fronte professionale, anche se non sarete spesso nelle migliori condizioni per centrare il giusto successo. Voto - 6️⃣

Leone: giornata nel complesso soddisfacente per voi secondo l'oroscopo. Venere sarà dalla vostra parte ancora per un po’, e non vi farà mancare momenti splendidi tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, ora che le vacanze sono finite, cercate di essere più concentrati in quel che fare, ma soprattutto, siate più chiari e concisi, senza perdervi in noiosi dettagli. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale. Questo cielo favorirà i rapporti sentimentali, ma anche le nuove conoscenze, utili soprattutto per voi single, che potreste trovare la persona giusta per voi.

In ambito professionale sarà quasi una giornata di routine. Dovrete riprendere ancora il ritmo, ma tutto sommato andrete bene. Voto - 8️⃣

Bilancia: con questa Luna in quadratura dal segno del Capricorno, dovrete moderare meglio il vostro atteggiamento, e cercare di essere più comprensivi nei confronti della persona che amate. Se siete single forse non sarà la giornata adatta per incontrare la persona dei vostri sogni. In ambito lavorativo invece sarete abbastanza precisi con i vostri progetti grazie a Mercurio, ma attenzione a Giove che potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata in leggera ripresa in amore, ma ci sarà ancora tanta strada da fare affinché i rapporti con il partner migliorino.

Se siete single desidererete portare a termine i vostri obiettivi con il minimo sforzo, ma sappiate che non è così che funzionano le cose. In ambito lavorativo dovrete essere più affiatati con i vostri colleghi. In questo modo, riuscirete sicuramente a ottenere di più, e non solo in termini economici. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Single oppure no, potrete contare sul pianeta Venere in trigono dal segno del Leone, e vi farà sentire davvero felici e più uniti alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo non sempre sarà semplice mettere insieme buoni risultati dai vostri progetti, ma voi non smetterete di provarci.

Voto - 8️⃣

Capricorno: ottima giornata in amore grazie a una forte e romantica Luna nel segno. Single oppure no, avrete molto da condividere con la persona che amate, e potreste dare vita a momenti davvero toccanti e romantici. Sul fronte lavorativo le stelle non saranno proprio dalla vostra parte, ma questo non vorrà dire che non mancherà l'impegno da parte vostra per cercare di raggiungere i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Acquario: in amore avrete ancora molto di cui discutere con la persona che amate, affinché i rapporti che avete possano tornare a funzionare. Se siete single quel fuoco della passione che ardeva in voi come una giornata calda d'estate sembra essersi spento. In ambito lavorativo invece sarete abbastanza concentrati e attivi, e con queste stelle non mancheranno grandi successi.

Voto - 7️⃣

Pesci: periodo discreto in amore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà così male alla fine, merito soprattutto della Luna in sestile. Single oppure no, l'amore sarà importante nella vostra vita, ma al momento, non assumerà un ruolo centrale. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di qualche buona idea in più se volete crescere e raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣