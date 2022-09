L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in risalto il possibile andamento relativo alla giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì 6 settembre 2022, in questo caso rivolte ai primi sei segni dello zodiaco. Fanno parte della suddetta sestina i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone Vergine: pronti a scoprire di più? Partiamo allora, senza indugi, col togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno e alle non meno importanti analisi astrologiche, nel contesto rilasciate dall'oroscopo di domani 6 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 6 settembre, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo di martedì 6 settembre predice una giornata sottotono. Mercurio è già pronto a guardarvi di traverso: la tanta sospirata pace sentimentale si allontanerà da voi ad ampie falcate. Avreste bisogno di passare più tempo con la persona amata ma in questo momento forse vi è quasi impossibile. Questo cielo grigio potrà far aumentare la tendenza ad essere silenziosi: fate attenzione alla persona amata! Potrebbe soffrire di queste zone di riservatezza, che voi decidete di prendervi. Single, non sarà una giornata in cui potrete permettervi di fare e disfare a vostro piacimento. Cercate di mantenere un equilibrio e la mente ringrazierà.

Se vi sentiste un po' giù vorrebbe dire che avete bisogno di più grinta per affrontare un nuovo giorno. Non vi converrà certo restare indietro, per pigrizia o per mancanza di coraggio: fatevi forza e andate avanti. Nel lavoro, non dovete investire denaro se non siete sicuri delle vostre scelte. Meglio mantenere i guadagni stabili, evitando inutili rischi.

Toro: ★★. Giornata poco positiva. In campo sentimentale sarete un pochino capricciosi con la persona amata. Del resto anche Saturno, un po' bizzoso, non sempre vi aiuterà ad entrare in sintonia con chi avete accanto. Sarà necessario dunque curare, con tutta la vostra dedizione, le esigenze della dolce metà, magari cercando di ottenere quelle risposte che il vostro partner non vuole o non è in grado di offrirvi.

Non affrettare i tempi ma portate pazienza, ok? Single, nervosismo e tensione potrebbero provocare un'emicrania. Sarebbe meglio affrontare tutto con calma, ne trarrete certo giovamento. Stanchi, in questo periodo affaticati dai troppi impegni, dovete trovare solamente il tempo per rilassarvi, almeno a fine giornata. Da evitate contrasti e discussioni, affrontando chi vi mettesse a disagio con più determinazione. Certo, è più facile a dirsi che a farsi: almeno provateci! Nel lavoro, piccoli ritardi potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote facendovi vedere nemici ovunque: cercate di non drammatizzare.

Gemelli: ★★★★. Un martedì di normale routine. In amore con ogni probabilità, specie in coppia, ci saranno questioni da risolvere.

Molti però preferiranno mettere tutto a tacere sotto un velo di affetto. Se poi aveste lasciato alcune questioni in sospeso, è arrivato il momento di affrontarle con serenità, per far rifiorire il rapporto a due. Non senza impegno, coccole e romanticismo prenderanno il posto delle discussioni che da qualche tempo stanno caratterizzato la relazione, rendendola un po' più serena del solito. Single, la vostra vita sociale è molto attiva e stimolante in questo momento, con buone capacità nelle pubbliche relazioni e nell'organizzazione di eventi con amici, colleghi e via discorrendo. Vi sentirete forti e consolidati da un Cupido pronto a favorire nuovi incontri, ovviamente a chi fosse in cerca dell'anima gemella.

Se una persona vi interessa veramente, allora dovete giocare le vostre carte e mostrare le vostre qualità, altrimenti rimarrete sempre nel dubbio. Nel lavoro, torneranno alla ribalta occasioni interessanti. La giornata porterà buoni frutti.

Oroscopo di martedì 6 settembre, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Martedì interessato da una blanda normalità. Chi dice che la routine sia un male? Per i sentimenti, una combinazione zodiacale sufficientemente benefica, con pianeti in parte schierati per voi, aprirà questa giornata settembrina in modo abbastanza produttivo. La vita di coppia avrà così piccole occasioni da trascorrere sui binari giusti, forse anche avanzare a passo sostenuto verso una migliore qualità di vita.

Fiducia e positività saranno i vostri alleati più preziosi, promettendo a breve realizzazioni costruttive per il futuro sentimentale. Single, la vostra visione della vita sarà molto semplice: farete di tutto per andare d'accordo con il prossimo e pretenderete che anche gli altri facciano lo stesso. Potreste infatti ottenere molto di più con le buone maniere, soprattutto cercando di parlare e spiegare agli altri le vostre verità. Nel lavoro, proseguirete con il solito andazzo, con impegno e dedizione. Chi fosse in cerca di impiego verrà preso in considerazione: proposte interessanti all'orizzonte!

Leone: 'top del giorno'. In amore avete perso la testa per qualcuno/a? State già vivendo una storia "da favola"?

Benissimo: se ancora non lo aveste fatto, sappiatelo, questa è proprio l’ora di regolarizzare la situazione amorosa. Non potete chiedere di meglio: sarete sospesi tra sogno e realtà avendo nei vostri pensieri un chiodo fisso: la dolce metà. E proprio dall'amore riceverete le maggiori soddisfazioni durante questa giornata. Chi già è in coppia non vedrà l’ora di tornare a casa per stare col partner. Single, cosa chiedere di più alla sorte quando si ha la fortuna di essere belli e prestanti come voi? Se siete in cerca della vostra ideale metà, il momento si rivelerà eccellente, giustamente gratificato da ottimi auspici astrologici. Ci potrebbero essere presto dei nuovi incontri; forse accadranno nella forma e nella maniera più inaspettata (come a voi più piace), accendendo le vostre migliori speranze.

Il fascino non mancherà e Cupido sarà dalla vostra parte. Nel lavoro, vi sentirete bene e sarete soddisfatti. Finalmente avete in mano ciò che vi permetterà di realizzare un ambizioso progetto.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 6 settembre, predice tantissima sensualità. In campo sentimentale sentirete il bisogno di dare una svolta alla vita di coppia: pronti a riaccendere passioni sopite? Questo è il momento giusto per farlo, anche perché avrete una giornata si movimentata, ma sarete anche molto carichi di energia positiva e ottimi propositi. Fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questo martedì: sfruttate questi influssi così positivi per stupire il partner. In questo periodo siete già molto seducenti e, sapendo di esserlo, senz'altro vi invoglierà ad agire con maggior sicurezza.

Single, in fatto di sentimenti darete il meglio di voi, saprete giocare le vostre carte senza eccedere e senza aver fretta. L'amore sarà per molti del segno energia pura e forza vitale: tutto ciò renderà la quotidianità degna di essere vissuta. Sarete in perfetta forma fisica e avrete fascino da vendere: approfittate del momento per curare ancor di più il vostro corpo. Il lavoro forse prenderà una nuova piega. Progetti e iniziative davvero interessanti presto stimoleranno nuove creatività.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 6 settembre.