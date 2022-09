Per la giornata di mercoledì 28 settembre 2022, l’Oroscopo rivedrà in prima posizione il segno del Leone, mentre ci saranno dei cambiamenti molto drastici per i segni di acqua, in particolare per il segno del Cancro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: Leone imbattibile

1° Leone: sarete letteralmente imbattibili e inclini alla determinazione più forte, nel corso di questa giornata. Secondo l’oroscopo ora potreste anche fare un salto di qualità nella vostra relazione di stampo amoroso, facendo una bellissima proposta al partner.

2° Vergine: avrete dei traguardi ambiziosi che finalmente potrebbero essere raggiunti nel giro di poco tempo. Le energie stavolta non vi mancheranno, anzi, saranno quelle che faranno maggiormente la loro parte nel corso della giornata.

3° Cancro: trovando rifugio nel contesto familiare probabilmente sentirete molto calore, e probabilmente, contrasterà enormemente con quello che state provando all’interno del contesto di stampo amoroso, secondo l’oroscopo. Ritroverete comunque il buonumore.

4° Bilancia: potreste avere molte richieste che potrebbero essere esaudite nel giro di poco tempo, anche per quanto riguarda la collaborazione all’interno del contesto familiare. Secondo l’oroscopo vi farete sentire con la vostra creatività, che in questo momento potrebbe avere picchi molto elevati.

Sagittario collaborativo

5° Scorpione: potreste sentire la tensione in famiglia allentarsi e successivamente rialzarsi in modo molto significativo. Ora come ora la solitudine vi darà quel conforto e quel rifugio che avevate cercato da tanto tempo nelle altre persone.

6° Sagittario: la vostra squadra potrebbe essere decisamente più collaborativa del previsto.

Secondo l’oroscopo avrete abbastanza sostegno da perseguire i vostri obiettivi. Con la salute potreste fare di meglio per poterla riportare in una situazione molto più positiva di adesso.

7° Acquario: la concentrazione sul lavoro sta velocemente riacquistando terreno, mentre dovrete ancora fare qualcosa per il vostro rapporto con il partner.

Tenderete a essere molto più vicini alle amicizie e alla famiglia, secondo l’oroscopo.

8° Ariete: in amore le cose stanno perdendo velocemente di tono, e probabilmente le cause saranno da ricercare in una vivacità e di un coinvolgimento che tutto sommato non sono più forti come un tempo. Andrete alla ricerca di qualcosa che possa riaccendere la vostra voglia di fare amicizia.

Gemelli in netto calo

9° Gemelli: sul piano familiare potreste avvertire un calo dell’intesa che probabilmente avvierà un periodo di forti incomprensioni. Avrete un momento di sconforto che non durerà a lungo, ma che dovrebbe essere debellato il prima possibile, perché fonte di rallentamento lavorativo.

10° Toro: avrete dei picchi di stanchezza che vi costringeranno a trovare riposo anche nei momenti più impensabili.

Fare attenzione al vostro fisico sarà il primo passo verso una ripresa ottimale e un rinforzo ulteriore per poter fare sempre meglio.

11° Pesci: potreste deludere qualche aspettativa altrui e fare qualcosa che andrà decisamente controcorrente. Però stavolta potreste incappare in uno scivolone molto significativo per il vostro rapporto con l’autostima, secondo l’oroscopo.

12° Capricorno: dovrete rivedere il vostro rapporto con la persona amata, valutando cosa sarebbe meglio per entrambe le parti in questo momento. Se necessario potreste anche andare incontro a una separazione, il più tranquillamente possibile.