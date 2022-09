Nella settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 settembre 2022 l’oroscopo si presenta esattamente in linea rispetto alla settimana precedente, con il segno del Gemelli in testa alla classifica e l’Acquario che ritorna alle prime posizioni dopo tanto tempo.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo settimanale: recupero per Leone

1° Gemelli: avvertirete una bellissima atmosfera di romanticismo che probabilmente non si faceva sentire da tempo. Sul piano professionale svilupperete sempre più creatività e coraggio nell’affrontare le sfide che si presenteranno, uscendone vittoriosi nel corso del weekend.

Secondo l’oroscopo ci sarà tanto entusiasmo negli incontri, mentre con le questioni di carattere familiare si aprirà uno scenario di tranquillità.

2° Leone: avrete dei momenti di recupero molto solidi che potrebbero essere molto significativi per i prossimi guadagni e per la vostra carriera. Finalmente le occasioni potrebbero darvi uno slancio positivo anche per la vostra squadra collaborativa. L’interesse per qualche nuova idea potrebbe portarvi verso strade inaspettate, mentre in amore ci saranno delle situazioni che accresceranno l’intesa con la persona amata.

3° Toro: ci saranno dei risvolti sul lavoro che vi permetteranno di concludere i progetti in essere e di trarne grandissima soddisfazione.

Con le questioni finanziarie ci sarà un giro di vite molto significativo che vi permetterà di essere sempre più indipendente. In alcuni casi questa bella situazione in amore si convertirà in una decisione molto importante da prendere in coppia, la quale accrescerà in modo esponenziale l’intesa amorosa, secondo l’oroscopo.

4° Acquario: ci saranno dei momenti estremamente fortunati per le questioni legate all’ambito burocratico e professionale.

Avrete un incremento delle finanze che potrebbero fare la differenza sul piano delle spese quotidiane ma che vi permetteranno anche di fare più shopping del previsto. In ambito amoroso la stabilità sarà un elemento fondamentale per sperimentare il proseguimento della vostra relazione, secondo l’oroscopo.

Vergine innamorato

5° Vergine: l’intesa amorosa potrebbe trovare dei momenti di incremento che vi porteranno a essere più sensibili del solito, a manifestare interesse per qualcosa che riguarda una ipotetica famiglia o a prendervi più cura dei figli.

Ci saranno delle prospettive ottimali per quanto riguarda qualche affare che state trattando da qualche settimana, ma dovrete anche fare qualche piccolo sacrificio per le spese che ora potrebbero darvi qualche piccolo grattacapo.

6° Pesci: metterete voi stessi alla prova per delle sfide particolarmente difficili e superarle alla grande senza l’aiuto di nessuno. Con le questioni sentimentali sarete sempre più disposti nei confronti dell’amore e dell'amicizia, mentre avrete qualche piccola situazione scomoda da rivedere con la famiglia. Secondo l’oroscopo il vostro segno potrebbe conoscere una serie di soddisfazioni che per quanto piccole per voi varranno moltissimo.

7° Sagittario: ci sarà una ripresa in ambito professionale, con tanti buoni propositi che riuscirete a realizzare e anche qualche situazione affaristica che potrebbero farvi guadagnare qualcosa di più.

In amore purtroppo non tutto andrà come previsto, perché avrete un calo dell’intesa amorosa e della complicità affettiva in famiglia. Non si avvieranno dei contrasti, ma stare per conto vostro in questo momento potrebbe regalarvi molta serenità, secondo l’oroscopo.

8° Ariete: le questioni di carattere sentimentale potrebbero essere messe un po’ da parte per far spazio alle opportunità di stampo sia affaristico che professionale. Anche se dovrete essere disposti a fare qualche sacrificio, sicuramente i risultati si presenteranno davanti a voi nel corso del fine settimana e potrebbero determinare anche il vostro prossimo futuro. Secondo l’oroscopo dovreste avere molta più cura di voi stessi e del vostro fisico, perché ultimamente vi state trascurando parecchio.

Cancro annoiato

9° Cancro: dovrete affrontare un po’ di noia nel corso della settimana indicata, soprattutto se si tratterà di famiglia e di questioni legate all’ambito dei figli. Nella vostra relazione state vivendo un po’ di declino, e ravvivare l’atmosfera di passionalità ora come ora potrebbe essere decisamente molto prolifica come idea. Nel fine settimana ci saranno qualche novità che riguarderanno l’ambito professionale, con qualche nuovo collega e qualche piccolo salto di qualità.

10° Capricorno: dovrete prestare attenzione nei confronti delle persone di cui vi circondate nel corso della settimana, perché non sempre saranno disposte a fare iv ostri interessi in modo incondizionato. Le opportunità ci saranno, ma starà a voi prendervele senza perdere tempo.

Avrete molta voglia di procrastinare circa alcuni progetti che in altri tempi potrebbero fare la differenza sul piano economico.

11° Bilancia: potreste avere un fascino a dir poco magnetico in amore, tanto che potreste fare qualche conquista senza che ve ne accorgiate. Secondo l’oroscopo anche nella coppia si svilupperà un legame sempre più forte, ma dovreste fare attenzione, in quanto questo potrebbe non prevedere un romanticismo così come lo vorreste voi. Evitate le illusioni. Sul piano professionale potreste essere ripresi per questioni di negligenza, secondo l’oroscopo.

12° Scorpione: avrete qualche responsabilità indesiderata sul piano professionale che potrebbe portarvi a sacrificare molto del vostro tempo libero.

Probabilmente anche l’ambito affettivo in generale potrebbe risentire di questo clima. Nella seconda metà della settimana ci saranno picchi di stress e nervosismo che sarà difficile placare. Le serate però potrebbero essere decisamente rilassanti.