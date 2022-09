L'oroscopo di venerdì 16 settembre è pronto a dare dritte e consigli in merito alla giornata prima dell'inizio di questo nuovo weekend. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Un consiglio generale dalle stelle: cercate di pensare di più a voi stessi, senza arrabbiarvi per questioni non realmente importanti. Se ci sono stati dei momenti di calo in passato, d'ora in avanti si potrà raggiungere una fase di recupero. Secondo le previsioni astrologiche, a livello lavorativo meglio puntare sui progetti futuri.

Eventuali problematiche rimaste irrisolte, questa parte della settimana aiuterà a gestirle al meglio.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 16 settembre.

Previsioni astrologiche di venerdì 16 settembre da Ariete a Cancro

Ariete - La Luna renderà la giornata fantastica. Vi sentirete più ottimisti, sicuri e soprattutto pronti a proiettarvi in progetti di più largo respiro. mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico, riuscirete a cavarvela bene in diversi frangenti. Il fascino non vi manca e basterà un vostro sguardo per trasmettere emozioni indelebili e i sentimenti veri che provate.

Toro - L’oroscopo del Toro prevede un venerdì improntato, seppur parzialmente alla generale suscettibilità.

Avrete un'improvvisa pigrizia e in alcuni casi non vorrà saperne di lasciarvi nemmeno per un istante. Tanta anche la voglia di novità, vorrete crescere in ambito professionale e forse cambiare occupazione, valutate bene però, prima di fare qualsiasi scelta. Chi cerca un nuovo impiego dovrà invece arricchire il curriculum vitae con le ultime esperienze acquisite.

Gemelli - Un corto circuito agita i vostri sogni prima del risveglio per le congiunzioni astrali negative. Peggiorerete le cose se vi mostrerete suscettibili e permalosi. Nella giornata di oggi potrebbe verificarsi anche qualche piccola controversia in campo affettivo. Programmate al meglio le attività e gestite il tempo per portare a termine gli impegni, che oggi sembreranno insormontabili.

Cancro - Vivrete una giornata con poche soddisfazioni, sarete messi davanti ad una scelta i cui effetti non saranno quelli sperati, ma la decisione sarà inevitabile, non abbiate molte aspettative sull’argomento e pensate sin da subito a soluzioni alternative. Il vostro sentimento è forte e lo dimostrerete pienamente alla persona amata, anche i single potranno finalmente sorridere all'amore in arrivo.

Oroscopo di domani 16 settembre da Leone a Scorpione

Leone - La Luna in Gemelli accenderà tra voi e il partner fuochi d’orgoglio e gelosia. Sì al ragionamento e al dialogo, per arginare eventuali incrinature. Non difendete gli amici anche quando hanno palesemente torto. Nuove idee, grande grinta e progetti di ottimo livello grazie alle influenze di Marte.

Non baderete al dispendio di energie ed al tempo da impiegare, sarete presi da qualcosa che sembra essere quasi al di fuori della vostra realtà quotidiana.

Vergine - Avete cercato di imporvi con determinazione, ma i risultati non sono ancora arrivati, non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. Non vi resta che battere i pugni ed alzare la voce, sempre con rispetto. Parlate in faccia a chi vi ha cagionato rammarico, vi spianerete la strada per il futuro e guadagnerete rispetto. Cupido sembra avervi dimenticato, ma niente paura, a fine giornata il partner o qualche spasimante busserà alla porta del vostro cuore.

Bilancia - E’ arrivato il momento favorevole per chi desidera investire il proprio denaro.

Anche se siete sempre molto oculati negli investimenti, questa volta potete aspirare ai cosiddetti facili profitti. Grazie alla presenza di Saturno, le opportunità che si presenteranno saranno da vagliare soprattutto con l'istinto. Venere sarà dalla vostra parte, non disperate dunque se le dimostrazioni di affetto tarderanno ad arrivare, l'attesa renderà tutto più bello e romantico.

Scorpione - Se siete stimolati ad andare lontano per crearvi esperienze più piacevoli di vita, ma per qualsiasi ragione non potete farlo, accettate il presente senza desideri irragionevoli e godete delle gioie che possono dare le piccole cose. Siete un po' instabili e molto inquieti per la posizione della Luna, è il caso di rallentare i ritmi lavorativi e non esagerare coi farmaci: si potrebbero manifestare delle controindicazioni.

Avrete intuizioni positive sia nelle relazioni private che sul lavoro.

Previsioni zodiacali del 16 settembre da Sagittario a Pesci

Sagittario - La fortuna vi sorride, soprattutto in ambito finanziario, dove si prospettano buone performance sugli investimenti a rischio. Ma sarà impossibile mettere d'accordo lavoro e amore: per inseguire il successo siete costretti ad accantonare i desideri sulle persone che vi interessano. La carriera è al primo posto e farete di tutto per farvi largo e dimostrare le vostre carte vincenti, complimenti!

Capricorno - L'oroscopo preannuncia l'arrivo di novità di rilievo in alcune situazioni o programmi che avete particolarmente a cuore. La complicità familiare intanto, qualora fosse necessaria, sarà un aiuto prezioso per affrontare certi problemi che solo voi potete sapere.

Venere sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a far luce su una vecchia discussione; oggi l'amore trionferà, anche per chi cerca l'anima gemella.

Acquario - Credete di più in voi stessi e guardate oltre le prospettive attuali; non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione in ambito professionale. Alcuni problemi al momento potranno preoccuparvi, ma ben presto sarete in grado di superarli! Sorridete e create la giusta atmosfera con il partner iniziando con un dialogo chiarificatore. L'insicurezza non vi aiuterà di certo, dovrete essere determinati e sicuri delle vostre azioni, specialmente se siete in cerca di una nuova occupazione.

Pesci - In questa giornata tentate un diverso approccio con la persona che vi attira dal punto di vista sentimentale.

Fino a questo momento non siete risultati convincenti proprio a causa del modo di porvi. Il nervosismo che traspare, quando siete in sua presenza, potrebbe essere male inteso, per questo dovreste acquisire maggiore fiducia in voi stessi. Fatevi avanti non appena avrete ritrovato un equilibrio interiore, oggi la giornata amorosa sarà favorevole.