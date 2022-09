Martedì 20 settembre troveremo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi del Cancro, nel frattempo il Sole e Venere risiederanno nel segno della Vergine. Giove, intanto, resterà stabile in Ariete, così come Nettuno permarrà nell'orbita dei Pesci e Saturno protrarrà il moto nel segno dell'Acquario. Plutone, invece, continuerà la sosta in Capricorno come Mercurio rimarrà nel segno della Bilancia. Urano insieme al Nodo Nord, in ultimo, risiederanno in Toro, mentre Marte stazionerà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Vergine, meno roseo per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: creativi. Fantasia e immaginazione non dovrebbero mancare nella tavolozza delle qualità di casa Acquario questo martedì, col quarto segno Fisso che avrà maggiori chance di dare sfoggio di tale creatività nel settore artistico.

2° posto Vergine: sfizi. Che si tratti di un acquisto lussuoso per la casa o di un regalo per sorprendere il partner, il segno Mobile potrebbe non badare a spese in questo giorno di fine stagione. Dispendio economico che sarà giustificato dal ricolmo bottino economico sul quale i nati Vergine potranno fare affidamento.

3° posto Toro: dritte. Un amico, un collega oppure una persona appena conosciuta si riveleranno, c'è da scommetterci, degli ottimi consiglieri per i nati Toro nella giornata in questione, in quanto forniranno al segno di Terra delle dritte da non farsi assolutamente sfuggire.

I mezzani

4° posto Leone: individualisti. Il motto che potrebbero perseguire i nati Leone il 20 settembre sarà "Chi fa da sé fa per tre", in quanto i felini assumeranno un mood individualista che li indurrà a scacciare qualsiasi chance di alleanza o collaborazione e tale atteggiamento si rivelerà azzeccato.

5° posto Scorpione: affettuosi.

Malgrado le beghe pratiche non mancheranno, i nati Scorpione cercheranno probabilmente di stemperare il nervosismo che coverà sotto la cenere dimostrandosi affettuosi e concilianti sia in famiglia che nella cerchia amicale.

6° posto Cancro: alte aspettative. Il rischio di seconda e terza decade di casa Cancro, nel corso di questo giorno settembrino, sarà di alzare troppo l'asticella delle ambizioni e rimanere irrimediabilmente delusi dai risultati che ne verranno fuori.

7° posto Gemelli: imprevisti. Un impegno mondano che salta, l'automobile che fa i capricci o un ritardo per l'imbarco in aeroporto potrebbero far spazientire il segno Mobile questo martedì, specialmente il primo decano che penserà di calamitare ogni contrattempo.

8° posto Pesci: favori. Il dodicesimo segno zodiacale avrà buone chance di trascorrere le ventiquattro ore in questione essendo chiamato a svolgere qualche attività di cortesia per un membro della famiglia originaria, come andare a fare la spesa al supermercato o rassettare la casa.

9° posto Ariete: alti e bassi umorali. Sino al tardo pomeriggio, i nati Ariete faranno probabilmente i conti con un tono umorale uggioso e tendente al malinconico, salvo poi trovare un pizzico di ristoro nelle ore serali quando un barlume di serenità inizierà a colorare i loro volti.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: attriti lavorativi. Una discussione dai toni accesi nel settore professionale, specialmente nelle ore mattutine di questo martedì, sarà più che probabile per i nati Bilancia in questo giorno di metà mese, col segno d'Aria che dovrà rapportarsi a un interlocutore parecchio tendente alla provocazione.

11° posto Capricorno: svogliati. Rimboccarsi le maniche e dedicarsi alle attività in programma non rappresenterà, c'è da scommetterci, una priorità per i nati Capricorno nella giornata in questione, col segno Cardinale che preferirà trascorrere la maggior parte del tempo immerso tra i suoi hobby.

12° posto Sagittario: amore flop. Qualcosa parrà non girare per il verso giusto nel ménage amoroso degli arcieri questo martedì, soprattutto per la prima decade che si ritroverà a dover fare i conti con una dolce metà più testarda del solito.