Una nuova settimana del mese di settembre sta per prendere il via. Le indicazioni e le novità del 19 settembre 2022 sono di seguito elencate. Ecco l'Oroscopo della giornata per tutti i segni con i cambiamenti e le novità in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore è probabile che in questa giornata qualcosa non sia a vostro favore, meglio rimandare tutto. Nella fase di lavoro di maggiore agitazione e diverse polemiche da dover affrontare.

Toro: per i sentimenti con la Luna favorevole momento positivo, meglio non tirarsi indietro al momento. Nel lavoro momento di grande forza in arrivo.

Gemelli: a livello sentimentale le cose vanno meglio, un eventuale problema potrà essere risolto. Nel lavoro bisogna andare avanti al momento, anche se qualcosa non sta andando come vorreste.

Cancro: in amore gli incontri per i single saranno interessanti, potrete vivere qualcosa di bello. A livello lavorativo prospettive in arrivo, anche se qualche momento di stanchezza potrebbe non mancare.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore non si esclude qualche nuova energia, riuscirete anche a recuperare da un momento di stanchezza. Nel lavoro portate avanti le vostre idee e concentratevi sui nuovi progetti.

Vergine: a livello amoroso se ci sono stati dei problemi, ora questi potranno essere superati.

Le coppie nate da poco potranno rimettersi in gioco. Nel lavoro le scelte che farete ora saranno importanti in vista delle settimane prossime.

Bilancia: in amore alcune tensioni potranno essere superate, al momento vi sentite maggiormente agitati. Nel lavoro giornate pesanti, meglio superare ogni difficoltà.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata interessante, i contatti sono preferiti e si vivranno nuove emozioni.

Nel lavoro cercate ora delle soluzioni, qualcosa potrebbe essere più faticoso da gestire.

Sagittario: in amore in questo momento potrete essere distratti e nervosi, vorrete fare le cose con maggiore calma. Nel lavoro Giove è favorevole, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Capricorno: per i sentimenti con la Luna in opposizione meglio evitare alcune volte inutili.

Le storie che comunque nascono in questi giorni saranno promettenti. Nel lavoro c'è maggiore agitazione e momenti di stress.

Acquario: per i sentimenti giornata utile per portare avanti alcune situazioni ferme da tempo. Con la Luna in buono aspetto potrete anticipare fin da ora una discussione. Nel lavoro se ci sono problemi ora avrete la possibilità di superarlo con il passare dei giorni.

Pesci: in amore con la Luna favorevole avrete diverse cose da fare. Venere in opposizione non aiuta. Nel lavoro, un incarico ora potrebbe arrivare e qualche novità non mancherà.