L'oroscopo autunnale è pronto a rivelare cosa aspettarsi nei mesi che vanno da fine settembre a metà dicembre. Quest'anno l'equinozio è atteso per il giorno 23 settembre. I primi freddi, le notti che si allungano e le giornate che si fanno via via sempre più corte con il ritorno dell'ora solare. Il giorno dedicato ai defunti, i Santi, Halloween, il Black Friday, l'Immacolata, gli addobbi per le festività natalizie, questi i principali eventi che movimenteranno i prossimi mesi autunnali, rendendoli un po' meno grigi e più vivibili. In questa stagione si avrà un Mercurio retrogrado e molti eventi generali che coinvolgeranno un po' tutti i segni zodiacali.

Da segnalare anche l'eclissi solare prevista per il 25 ottobre e l'eclissi lunare dell'8 novembre. I soldi e la situazione generale saranno tra le tematiche più toccate, ma anche i sentimenti e le aspirazioni personali e professionali non verranno messe in secondo piano, anzi. Vediamo subito cosa hanno in serbo gli astri per questa stagione che fa da apripista all'inverno.

L'oroscopo dell'autunno 2022, dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'Oroscopo dell'autunno dell'Ariete vi mette in guardia dall'apatia tipica di questo periodo dell'anno. Reduci da un'estate colorata e piena di calore, ecco che dovrete combattere con un umore ballerino e una forte sensazione di spossatezza. In certe giornate rischierete di consolarvi con lo shopping.

Sarà bene diminuire le uscite e variare un po' l'alimentazione. Il freddo, la pioggia, il cambio dell'orario potrebbero disincentivare il movimento fisico: fate uno sforzo in più e non cedete all'ozio. Sarà necessario aumentare il lavoro o cercarne uno, specie se si è disoccupati. Calo della libido per le coppie che stanno insieme da un po' di anni.

Le nuove relazioni, quelle nate a partire dalla scorsa primavera, giungeranno ad un punto di svolta. Dicembre emozionante e goloso!

Toro - L'oroscopo autunnale del Toro annuncia il 'rilancio'. Dopo un settembre di alti e bassi, ecco che riuscirete a scalciare via quella sensazione di apatia che vi ha colpito di recente. La voglia di ripartire, anche da zero se necessario, sarà elevata.

Gli stimoli non vi mancheranno così come il supporto di amici e familiari. Male il comparto amoroso, a quanto pare potrebbero esserci delle rotture o delle distrazioni. Sarete più focalizzati che mai nel lavoro e nel raggiungimento di alcuni nuovi obiettivi che intendete seguire. Occhio alle vie respiratorie e allo stomaco. Chi soffre di mal di testa e dolori articolari, farebbe bene ad adottare degli approcci preventivi. Chi ha dei figli o dei genitori anziani, avràmodo di restare coinvolto in qualcosa che li riguarderà.

Gemelli - In questo autunno sarete molto impegnati, anche se siete in pensione o disoccupati. Dovrete occuparvi della famiglia o della casa. Riorganizzate la quotidianità cercando di andare a dormire in un orario consono ed evitando strapazzi.

Occhio anche al cibo spazzatura e agli eccessi. Prediligete delle sane passeggiate all'aria aperta, magari in buona compagnia. Avrete modo di stimolare la mente tra libri, chiacchierate, viaggi e soprattutto giochi. Coloro che sembrano aver perso il gusto delle cose, dovranno reinventarsi e fare uno sforzo in più. Curate l'alimentazione cercando di prediligere le migliori cotture e i prodotti di stagione. Le pennichelle pomeridiane e le serie tv vi terranno compagnia in questi mesi, ma qualcuno vi coinvolgerà nei suoi programmi movimentati.

Cancro - Da inizio 2022 non ve ne sta andando bene una. È abbastanza probabile che vi siate ritrovati a sborsare più denaro del previsto. Ecco perché dovrete rivedere i conti, riprogrammare il budget famigliare o personale.

Forse dovrete anche cercare un secondo lavoro o un impiego che vi doni un briciolo di stabilità. Mercurio sarà retrogrado, per cui l'agitazione e l'ansia rischieranno di tormentarvi in certe giornate ma, tutto sommato, darete il meglio di voi stessi tornando nuovamente alla ribalta. Per chi ha una professione consolidata, la voglia di avere sempre più successo andrà fondamentalmente coltivata in modo da non perdere la motivazione. L'amore potrebbe fare dei grandi passi in avanti, ma le cose si fanno in due! Per cui, se uno dei due partner non si smuoverà allora non cambierà granché! Vivrete ogni evento autunnale in maniera intensa e dicembre vi regalerà delle profonde emozioni.

Previsioni astrologiche dell'autunno, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - L'autunno porterà calma e pace dei sensi anche se potreste soffrire il cambio dell'ora. La voglia di lavorare e impegnarsi nello studia sarà ballerina, ma tutto sommato riuscirete a cavarvela. In amore, per le coppie di recente matrimonio o convivenza, ci sarà qualcosa di bello da condividere. Chi invece ha perso una figura di riferimento, inizierà a darsi da fare per migliorare la propria qualità di vita. Non gettate la spugna davanti alle difficoltà, anzi cercate di essere dei buoni lottatori. Chi ha dei figli piccoli condividerà con loro dei nuovi memorabili eventi. Dicembre sarà emozionante e magico, ma per quest'anno dovrete essere creativi per rientrare nelle spese mensili.

Dei cambiamenti generali potrebbero modificare la vostra routine.

Vergine - La notte si allunga, per cui l'ansia potrebbe tenervi compagnia incupendovi l'umore. Siete un segno pieno di risorse, ma talvolta non riuscite proprio a vedere il bicchiere mezzo pieno e non fate altro che autocommiserarvi. In questo autunno cercare di attivarvi di più e di rimettere a posto quei pezzi della vostra vita che risultano essere rotti. Andrà molto meglio tra fine novembre e dicembre, quando inizierete a sentire il profumo del Natale nell'aria. Adorate le feste perché vi fanno sentire meno soli e più leggeri. Ad ogni modo, chi ha dei figli in età scolare o accudisce dei genitori ammalati, avrà molto di cui occuparsi e bisognerà fare attenzione a non stressarsi eccessivamente.

Fatevi dare una mano. Di tanto in tanto concedetevi una gita fuori porta, magari una capatina al centro commerciale con tutta la famiglia o una cena fuori in lieta compagnia. Spegnete le preoccupazioni e godetevi il momento, soprattutto se state combattendo una battaglia interiore.

Bilancia - L'autunno porterà una serie di cambiamenti all'interno della vostra vita e in quella di chi vi sta a cuore. Ogni stato d'animo negativo verrà spazzato via, così come quell'afa e l'apatia che vi hanno corteggiato negli ultimi tempi. Avrete modo di gioire davanti ad una sorpresa che potrebbe giungere nel primo autunno. L'amore tornerà a farsi più passionale e progettuale. Chi desidera dei figli, potrà darsi da fare anche se le preoccupazioni sull'andazzo dell'economia potrebbero 'frenarvi'.

Qualcuno ripenserà ad una persona che non c'è più. Spese in arrivo, forse un rinnovo del guardaroba o l'acquisto di materiale lavorativo/scolastico. Pensate alla vostra salute perché è necessario stare bene con se stessi prima tutto! I liberi professionisti potranno tirare un respiro di sollievo: maggiori entrate!

Scorpione - L'oroscopo dell'autunno dello Scorpione annuncia una miriade di cambiamenti da abbracciare. Man mano che si avvicina la fine di questo turbolento anno, la situazione inizierà a migliorare. Qualcuno, però, potrebbe ritrovarsi a doversi assentare dal lavoro o dalla scuola. Questa stagione porterà molte novità a livello generale e alcune di essere finiranno per incidere sull'andamento della vostra quotidianità.

L'amore donerà sollievo e appagamento, ma qualcuno potrebbe chiudere una relazione che va avanti da un po'. Chi è sposato da molti anni, finirà per discutere con il partner e a non sopportare la sua presenza: moderatevi! Creatività tra i fornelli.

L'oroscopo autunnale dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L'autunno vi metterà a dura prova, soprattutto riguardo l'aspetto finanziario. Coloro che hanno un'attività in proprio, di piccole o medie dimensioni, saranno tentati dal chiudere ogni cosa a causa dei rincari. Anziché disperarsi, allargate la mente e scovate qualche soluzione creativa. Chi lavora online potrà ottenere qualcosa in più, anche perché si trascorrerà più tempo tra le proprie mura domestiche che altrove.

Ed ecco che i mesi autunnali saranno trascorsi a discutere in famiglia, a cercare qualche idea per sopravvivere all'aumento dei prezzi e delle bollette. Sarà bene fare i conti con maggiore accuratezza e cercare sconti e offerte interessanti. Ci saranno delle giornate sottotono in cui si penserà ad una persona che purtroppo non fa più parte della vostra quotidianità. Va bene cedere alla malinconia, ma non trascinatela avanti troppo a lungo. Figli capricciosi e annoiati!

Capricorno - L'oroscopo autunnale del Capricorno annuncia una stagione interessante. Siete uno dei segni più inarrestabili e creativi. Magari dapprima vi disperate, ma poi vi rialzate in piedi e tirate fuori tutta la vostra energia battagliera.

Ed ecco che questa stagione vi metterà di fronte degli ostacoli e degli imprevisti che supererete soltanto sfoderando una grande creatività. Via liberà agli incontri e alle nuove conoscenze online. Concedetevi del tempo se la vostra relazione è sbocciata durante l'estate, perché dovrete cercare di capire se quella persona è giusta per voi. Chi è sposato o convive, vorrà compiere un passo in avanti e allargare la famiglia. Novembre e dicembre saranno due mesi intensi, specie per coloro che amano il Natale. Purtroppo, a causa dei rincari, qualche nativo del Capricorno potrebbe dover rinunciare agli addobbi oppure prendere in considerazione le luci solari. Sarà bene rammentare, specie nei momenti di difficoltà, che la creatività vi saprà aiutare a sopravvivere alla stagione autunnale!

Acquario - Siete un segno pieno di brio e fantasia, per questo alcuni di voi hanno intrapreso un percorso professionale improntato sulla creatività. Ma lavorare con la mente sa essere anche estenuante! In questo autunno avrete un po' di problemi a concentrarvi sulle vostre passioni e sul lavoro. Vorreste cambiare impiego, mandare a quel paese un superiore o un cliente pretenzioso. Cercate di controllarvi perché in questo periodo sarà fondamentale prendere tutto quello che viene. Chi ha una famiglia e una casa da mandare avanti, potrebbe dover ingoiare molti rospi. Tempo al tempo e la situazione si ripristinerà, non può piovere in eterno! Soldi in uscita, forse a causa dei lavori di casa o per questioni di salute. Un famigliare potrebbe aver bisogno della vostra attenzione.

Pesci - L'oroscopo dell'autunno dei Pesci segnala una stagione di un certo spessore. Un po' di frustrazione non mancherà anche perché siete un segno spendaccione e sognatore, per cui detestate accontentarvi o fare delle grosse rinunce. Tuttavia sarà necessario adeguarsi alle proprie entrate e smettere di fare affidamento sugli altri altrimenti potreste rischiare di farvi male. Chi è in coppia sarà pronto ad allargare la famiglia, anche se il lato economico preoccupa. Trascorrerete più tempo in casa che fuori, magari a fare binge watching o a lavorare su un progetto che potrebbe cambiarvi in meglio l'esistenza. Credete di più in voi stessi e smettetela di sottovalutarvi. Avrete modo di risentire o rivedere delle vecchie amicizie. Serate di passione per le coppie nate da poco tempo. Dicembre di sorprese ed emozioni, qualcuno vi coinvolgerà in un progetto domestico emozionante!