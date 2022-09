Nuovi cambiamenti e nuove occasioni per tutti i segni zodiacali sono in vista per la giornata di venerdì 2 settembre. Di seguito approfondiamo le indicazioni all'Oroscopo dall'Ariete fino ai Pesci.

L'oroscopo di tutti i segni

Ariete: in amore giornata che aiuterà negli incontri anche grazie alla Luna che sarà attiva per il segno. Nel lavoro alcuni progetti sono da portare avanti, ma fate maggiore attenzione ai nuovi investimenti.

Toro: per i sentimenti questo è un momento che vi vede maggiormente agitati, siete alla ricerca di nuove soluzioni. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte, ma qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Gemelli: a livello sentimentale - a causa della Luna in opposizione - potreste andare incontro a dei problemi, il momento è dalla vostra parte, ma comunque qualche dissidio non mancherà. Nel lavoro valutate bene quello che c'è da fare da qui ai prossimi giorni.

Cancro: in amore è un momento positivo, avrete la possibilità di chiarire quello che non va. A livello lavorativo alcune tensioni dovranno essere superate.

Leone: a livello sentimentale le nuove storie saranno interessanti, avrete la possibilità di agire per il meglio della vostra coppia. Nel lavoro le scelte da fare dovranno essere valutate con attenzione.

Vergine: in amore se una persona vi interessa il cielo è dalla vostra parte. Inoltre il fine settimana in arrivo porterà qualche attenzione in più.

Nel lavoro - se state pensando a nuovi progetti - agite adesso.

Bilancia: per i sentimenti avrete la possibilità di vivere qualche occasione in più, delle nuove opportunità sono in arrivo. Nel lavoro si potrà guardare al futuro con maggiore fiducia.

Scorpione: in amore la situazione non è esaltante al momento, alcune storie potrebbero vivere dei rischi.

Nel lavoro - se ci sono delle crisi da superare - è meglio evitare azzardi. Gestite al meglio i rapporti con gli altri.

Sagittario: a livello amoroso la mattinata è interessante, dovrete solo evitare di essere troppo frettolosi nelle decisioni. Nel lavoro i nuovi progetti aiutano, non mancheranno soddisfazioni.

Capricorno: in amore qualche strascico di confusione proveniente dal mese precedente non manca.

Arriveranno però nuove notizie. Nel lavoro non siete convinti di quello che state facendo, ma presto arriveranno buone occasioni.

Acquario: a livello amoroso è un momento di agitazione da superare, date maggiore spazio al partner. Nel lavoro alcune questioni avranno la possibilità di sbloccarsi.

Pesci: in amore - in particolare nelle coppie che hanno vissuto dei problemi - è meglio fare attenzione. Avrete la possibilità di portare avanti un progetto. Nel lavoro alcune piccole questioni potranno essere rimandate.