Nella settimana dal 5 all'11 settembre sul piano astrale Venere si sposterà dal domicilio del Leone ai gradi della Vergine (dove risiede il Sole), nel frattempo la Luna viaggerà dal segno del Sagittario ai Pesci (dove transita Nettuno). Plutone, intanto, continuerà la sosta in Capricorno, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Mercurio, in ultimo, proseguirà il transito in Bilancia come Marte rimarrà in Gemelli e Urano assieme al Nodo Nord permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Toro, meno entusiasmante per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: progetti di coppia. In vista del prossimo autunno, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero iniziare a progettare insieme al partner un cambio d'abitazione o il trasferimento in una nuova città. Unioni d'intenti col partner che troverà maggiore riscontro dalla giornata di martedì a quella di venerdì. Weekend dove, invece, sarà bene che i primi due decani tengano a freno la lingua al lavoro perché il rischio di far inalberare un parigrado sarà alto.

2° posto Pesci: trasgressivi. Ci potrebbe essere molta passionalità in questi sette giorni di fine stagione e alcuni metteranno in campo un'insolita quanto stuzzicante vena trasgressiva nel ménage amoroso, che sarà apprezzata dalla dolce metà.

Possibile deficit di concentrazione nella giornata di lunedì, dove sarebbe meglio che il dodicesimo segno zodiacale non maneggi oggetti pesanti col quale non ha gran dimestichezza d'utilizzo.

3° posto Toro: tenerezze. Eccezion fatta per le nervose giornate di giovedì e venerdì, i nati Toro avranno buone chance di trascorrere una settimana ideale per lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore, specialmente chi tra loro vive una relazione stabile.

Coccole e tenerezze a tutto spiano per i nati nei primi giorni del segno dal pomeriggio di sabato e per l'intera domenica.

I mezzani

4° posto Leone: rimettersi in carreggiata. Le ultime due settimane hanno visto i felini rallentare il loro ruolino di marcia allo scopo di guardare il tutto con un pizzico di distacco in più e capire quali sentieri imboccare a breve.

A parte un po' di scoramento il 9 settembre, sarà probabile che nel periodo in questione i nati Leone faranno di tutto per rimettersi in carreggiata, forti di un rinnovamento interiore che diverrà carburante per i loro gesti e azioni.

5° posto Acquario: individualisti. A star strette ai nati Acquario in questi sette giorni saranno, con buona probabilità, alleanze e collaborazioni nel mondo professionale, soprattutto da giovedì in poi quando il segno d'Aria avvertirà la smodata voglia di troncare i rapporti con eventuali soci e iniziare un progetto individuale.

6° posto Capricorno: viaggi. Martedì, mercoledì e domenica saranno presumibilmente giornate ideali in casa Capricorno per organizzare un viaggio assieme alle persone care, così da poter ricaricare le pile quando inizieranno le loro ferie al lavoro.

Lunedì, intanto, la prima decade farebbe meglio a non divenire perentoria nella cerchia amicale.

7° posto Bilancia: bivio. Attorno alle giornate centrali, i nati Bilancia potrebbero essere indotti dal parterre astrale, duetto Sole-Venere di Terra in primis, a operare una scelta riguardante sia la loro sfera pratica e professionale che il settore sentimentale. Il segno d'Aria, difatti, sarà chiamato a decidere se dare maggiore spazio all'amore o al lavoro, scelta che ovviamente scontenterà qualcuno a loro caro.

8° posto Ariete: costruzione dal basso. Il Grande Benefico a marcia indietro sui loro gradi sarà solleticato, da martedì a domenica, dal binomio composto dal Luminare giallo e dalla stella a otto punte in undicesima dimora e ciò, c'è da scommetterci, indurrà i nati Ariete a gettare le basi per un nuovo proposito economico.

Per far sì che quest'ultimo sia davvero solido, però, sarà doveroso che il segno di Fuoco inizi a costruirlo dalle fondamenta, facendo attenzione di usare dei metaforici materiali d'alta qualità.

9° posto Scorpione: attendere in via libera. Che si tratti dello sblocco di una faccenda burocratica, del benestare di un vertice aziendale o dell'ok del coniuge, i nati Scorpione avranno buone chance di trovarsi, nel corso di questa settimana, nella posizione di dover attendere il via libera di un ente o una persona fisica.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: spaesati. Alla stregua di un bebè che gattona esplorando il mondo che ha attorno, gli arcieri potrebbero trascorrere questo periodo, soprattutto da mercoledì a sabato, avvertendo una sgradevole sensazione di spaesamento, quasi come se luoghi e persone fossero sconosciuti ai loro occhi.

Tale possibile mood sarà frutto di un cambio prospettico voluto dall'astro con l'anello retrogrado nell'amico Acquario nonché del pianeta rosso d'Aria in opposizione.

11° posto Cancro: relax. Lo scarno bottino energetico sommato a un basso livello del tono umorale spingeranno probabilmente il segno del Cancro a evitare quanto più possibile di rimboccarsi le maniche questa settimana, prediligendo un comportamento tendente all'accidioso. Ottime le effemeridi del weekend per concedersi una capatina in beauty farm o per fare una rigenerante e rilassante gita fuori porta.

12° posto Gemelli: ansiosi. D'accordo che qualcosa parrà non quadrare sul fronte lavorativo in queste giornate, ma i nati Gemelli sembreranno soffrirne particolarmente divenendo ansiosi e parecchio preoccupati per ciò che sarà. Leggermente meno ostici i transiti per la giornata di venerdì, quando il segno Mobile godrà del sostegno morale di un affetto caro.