L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 settembre 2022. Ansiosi di mettere in chiaro il pensiero degli astri in questo primo giorno di weekend? A rendere tutto più facile in campo sentimentale, ovviamente non per tutti, l'ingresso di una splendida Luna in Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti: focus in direzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 3 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La benevolenza di Luna e Marte, che senz'altro si preparano a caricarvi a dovere, v’infiamma di entusiasmo. Ottimo! Questo è un ottimo presupposto per dare un senso fortunato alla giornata. Non potevate sperare di meglio, specie se dovete farvi perdonare qualche peccatuccio dal partner. Nel lavoro è molto probabile che, presi come siete su molteplici fronti, le cose da fare finiscano fatalmente con l’essere trascurate più del dovuto. In amore invece, alcune relazioni nascenti prenderanno il via sotto stelle favorevoli, anche se impegnative. Si tratterà di storie esaltanti, anche se poco serene per certi aspetti.

Nel frattempo dedicate qualche attenzione supplementare alla vostra bellezza. Servirà a migliorare l’aspetto e vi aiuterà anche a risollevare l’umore.

Scorpione: ★★★. Un avvio di weekend indicato probabilmente sottotono. Se non siete più così certi di voler seguire la strada che avete intrapreso, non c’è niente di male nel fermarsi un momento e rifletterci un po’ su.

Che vogliate ritoccare i vostri progetti o cambiarli radicalmente, l’ultima mossa spetta comunque a voi. Nel lavoro, invece, svolgerete il vostro lavoro con competenza e sicurezza. Per questo i colleghi vi stimano e spesso si rivolgono a voi per un consiglio. In amore, parlando di sentimenti in generale, sappiate che eventuali consigli potrete dispensarne ben pochi, dato che la vostra relazione a volte fa acqua da tutte le parti.

Se lo stomaco continuasse a fare le bizze, è il caso di analizzare cosa non va nella vostra vita. Magari la causa sta nelle pene di cuore.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 3 settembre predice l'arrivo di una deliziosa Luna nel segno. L'Astro d'Argento, sereno e socievolissimo, tornerà a sorridervi e a darsi un gran da fare per regalarvi una giornata piacevole e anche poco impegnativa. L’unico punto dolente di una situazione altrimenti impeccabile saranno i rapporti familiari, a volte davvero molto tesi. Nel lavoro invece le idee si presume possano essere poco chiare: non siete soddisfatti del vostro lavoro, anche se neppure voi sapete bene il perché. Forse siete solo stanchi. In amore, tante nuove conoscenze, tante nuove emozioni, ma il sentimento vero?

Quello che colpisce al cuore, è ancora di là da venire: intanto divertitevi, senza pensarci troppo su. Ultimamente avete superato indenni la pausa estiva e siete ancora in buona forma. Dite la verità: non vedete l’ora di ricominciare a fare la solita vita.

Oroscopo e stelle del 3 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Si prevede un inizio weekend abbastanza difficoltoso. Stressati forse dal rientro anticipato dalle ferie oppure dalle ultime giornate decisamente impegnative, vorreste solo allentare i ritmi e rilassarvi un po’. Ma un impegno di lavoro vi reclama: facendo orecchie da mercante combinereste proprio un bel pasticcio. Avete ragione quando dite che sul posto di lavoro, senza di voi, niente funziona a dovere.

Ma questo è il momento di agire, non di recriminare: pensate positivo, ok? In amore, mentire a voi stessi, convincendovi che la vostra storia funziona come ai vecchi tempi, può servirvi soltanto a peggiorare la situazione: prendete una decisione drastica! In molti siete tesissimi, per la precisione più esplosivi della dinamite. Ma ricordate che tenere tutto dentro non vi aiuta di sicuro.

Acquario: ★★★★★. Anche se il periodo si prospetta davvero d'oro, qualche piccola parentesi poco entusiasmante nella vostra giornata dovete ancora metterla in conto. Ma, tutto sommato, per voi le cose miglioreranno a vista d'occhio. Merito di una persona in particolare che riesce sempre a farvi vedere la vita a colori anche quando tutto sembra andare al contrario.

Nel lavoro a volte vi sottovalutate e pensate che le vostre idee siano imperfette così come sono o che non sono all'altezza di essere vagliate dai superiori: vi sbagliate! Dovete essere più fiduciosi in voi stessi, ok? In amore tutto ottimamente. In questo periodo non sarete più schiacciati da grane o disguidi, per cui avrete la forza necessaria per pensare a chi amate. Anche l’armonia di coppia finirà con il risentirne in modo positivo: presto ve ne renderete conto.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 3 settembre, è pronto a tranquillizzare eventuali di voi del segno che fossero in ansia per qualcosa o qualcuno. Se gli imprevisti vi innervosiscono, allora oggi non potrete fare a meno di arrabbiarvi.

Questo perché la giornata è prevista (almeno sulla carta) punteggiata da disguidi e piccoli inconvenienti, ma solo in mattinata. Nettuno sarà certamente in grado di limitare i danni e questo potrebbe essere già un ottimo risultato. Nel lavoro gli impegni assorbiranno, se non tutto, almeno gran parte del vostro tempo ed energie. Ma voi non vi tirerete certo indietro e i risultati lo dimostreranno. In amore ancora troppe le energie fisiche e mentali spese, questo potrebbe penalizzare abbastanza la vita di coppia. I battibecchi col partner spesso scaturiscono proprio da questo. Un pizzico di attenzione ogni tanto ci starebbe bene: per amministrare il proprio tempo basta solo un po’ di buonsenso .