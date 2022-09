Prosegue la seconda settimana del mese di settembre 2022. Vediamo in che modo la diversa posizione degli astri influenzerà i 12 segni zodiacali a livello sentimentale, lavorativo e fisico. Ecco l'oroscopo di martedì 6 settembre.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Ariete: in questa giornata a livello sentimentale, con la Luna contraria, potreste avvertire dei momenti di nervosismo. In campo professionale vi sentite più stimolati rispetto il periodo precedente.

Toro: in amore non manca l'energia e saprete sfruttare al meglio ogni opportunità.

Attenzione a delle problematiche che potrebbero sorgere a causa del passato. Nel lavoro è possibile che dobbiate affrontare delle spese.

Gemelli: possibili scontri a livello sentimentale, sarà meglio evitare di esporsi troppo. Nel lavoro verificate che ogni situazione vada esattamente come la desideravate.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di martedì 6 settembre nasce con la Luna in opposizione. In campo sentimentale sarà meglio mantenere la calma. Nel lavoro possibili cambiamenti, non tutti desiderati.

Leone: è possibile che dobbiate chiarire alcune questioni a livello amoroso, cercate il confronto con il partner. Nel lavoro possibili nuove collaborazioni da valutare per arricchire i propri progetti.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da una Venere interessante e vi vedrà più complici in amore. Nel lavoro possibili trasferimenti da valutare.

Bilancia: siate prudenti in campo amoroso, con la Luna dissonante potreste fare dei passi falsi. Nel lavoro vi sentite più sicuri in alcuni progetti.

Scorpione: momento sottotono per i nati sotto questo segno, in particolare nel lavoro sentite che non tutto stia andando come vorreste.

Sagittario: cercate di non alimentare polemiche in ambito sentimentale, in questo periodo sentite di non voler ascoltare i consigli di nessuno. Nel lavoro attenzione a non entrare in discussione con i collaboratori.

Capricorno: possibili contrasti nella giornata di martedì 6 settembre, in amore meglio chiedere dei chiarimenti. Nel lavoro possibile nervosismo.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da possibili problematiche sentimentali. Sentirete l'esigenza di affrontare delle questioni in sospeso. Nel lavoro i progetti procedono con meno ansia rispetto alla settimana precedente.

Pesci: novità in arrivo per il campo lavorativo, in particolare per chi da poco ha iniziato un nuovo progetto. In amore cercate di non essere troppo critici nei confronti del partner, potreste pentirvene.