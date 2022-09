L'Oroscopo di domani è pronto a dare indicazioni in merito al possibile andazzo riservato dall'Astrologia alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 7 settembre 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Sotto analisi pertanto il filotto zodiacale formato da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere chi, tra questi, potrà contare sul benevolo appoggio di stelle compiacenti? Scopriamolo assieme partendo subito con il togliere il velo alla scaletta con le stelline del giorno, in questo caso analizzate dettagliatamente dall'oroscopo di domani 7 settembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 7 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 7 settembre predice tanta grinta e voglia di risultare vincenti. In amore, Venere è pronta a inviare discreti influssi armonici. Con il partener sarete più elastici del solito in merito a delle variazioni di programma che potranno capitare. Se non tutto, almeno parte del periodo andrà per il meglio e ci saranno anche momenti veramente intensi da trascorrere insieme alla persona amata. Saprete comunicare benissimo, finalizzando il periodo al meglio. Single, è la giornata giusta per migliorarvi e ripartire con positività e buon umore. Il tempo che scorre non fa paura, d'altronde chi semina poi raccoglie: eventuali vostri sforzi presto daranno i loro buoni frutti.

Concedetevi intanto un momento di relax: è proprio quello di cui avrete bisogno in questa giornata. Una persona amica vi inviterà a fare qualcosa insieme: pronti ad approfittare? Nel lavoro, potrebbero presentarsi opportunità per far emergere le qualità che al momento non state dimostrando.

Toro: ★★★★. Tanta buona routine, anche se legata alle solite cose.

In campo sentimentale, scoprirete con certezza che l'armonia nel rapporto va consolidandosi sempre più. Nonostante piccoli intoppi, dovuti quasi sempre alla parentela, riuscirete a programmare qualcosa che da tempo avete a cuore. Ricordatevi che non tutto viene per nuocere. Anche quelle situazioni che sembrano negative si rivelano spesso profondamente utili alla vostra crescita.

In tanti andrete alla scoperta di un mondo visto con occhi diversi e con grande entusiasmo scoprirete che è più facile sorridere che non annoiarsi o essere tesi. Single, se siete in cerca dell'anima gemella non dovete esitare a farvi avanti: è il momento giusto per eventuali dichiarazioni. I piccoli esperimenti possono dare risultati molto importanti, a patto di non arrendersi proprio adesso. La vitalità non vi manca, perciò cercate di reagire positivamente anche di fronte a notizie poco piacevoli. Nel lavoro, riuscirete a raggiungere i risultati prefissati. Grazie alla collaborazione dei vostri colleghi, in arrivo gratificazioni e guadagni.

Gemelli: ★★★. Mercoledì visto dall'Astrologia sulla linea del sottotono.

In amore, vivrete probabilmente qualche piccolo contrasto all'interno della coppia, pertanto siate più comprensivi e tolleranti. Cercate soprattutto di dare al partner lo spazio che merita. Se sceglieste di darvi alla fuga, sicuramente scapperete da un problema che presto vi si ripresenterà, solo in modo ancora più pressante. Affrontatelo subito e tutto si risolverà facilmente. Anche se vi sentiste in perfetta forma fisica, non trascuratevi; continuate a seguire sane abitudini di vita, le uniche in grado di farvi ritrovare quella dolce serenità che alberga dentro di voi e, di riflesso, nella persona amata. Single, non lasciate che la Luna vi innervosisca o alteri il vostro umore: avete tutto ciò che serve per superare brillantemente qualsiasi ostacolo, quindi massima decisione.

Non avrete voglia di sprecare il vostro tempo nel dare spiegazioni a qualcuno/a sul perché vi siete comportati in un determinato modo. Nel lavoro, inutile rimandare questioni importanti, meglio affrontale di petto e risolverle il prima possibile. Troppi impegni!

Oroscopo di mercoledì 7 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata decisamente poco positiva. Per i sentimenti, vi potrebbero essere scelte molto importanti da mettere in pratica: riguardano il vostro futuro insieme a chi avete a cuore, perciò seguite l'istinto dettato dal cuore non sbaglierete. La giornata per voi in aspetto disarmonico infatti, potrebbe rendere molto problematica la vostra capacità di saper ben cernere cose e situazioni.

Umore ai minimi termini. Il partner potrebbe farvi innervosire parecchio e voi? Il fatto è che non farete proprio nessuno sforzo per cercare di comprendere le sue ragioni. Particolarmente lunatici, le persone dovranno fare attenzione a non esagerare nei vostri confronti, facile per voi iniziare discussioni infinite. Single, sforzatevi di non agitarvi proprio adesso, anzi, cercate di mantenere la calma prendendo alla leggera eventuali situazioni pesanti. Potrebbe succedere di cadere preda di un umore ballerino: guardatevi attorno; è un peccato tenere il broncio. In molti forse doveste cercare la gioia nelle piccole cose, senza dannarsi l'anima nel rincorrere relazioni pericolose o conquiste impossibili.

Nel lavoro, state tranquilli perché qualche errore sarà subito risolto, anche grazie all'aiuto di quei colleghi che vi hanno preso a simpatia.

Leone: ★★★★★. Ottima giornata questa in arrivo: cinque stelline strameritate. In amore, sarà un mercoledì perfetto grazie ad astri pronti a dare sostegno: potreste volare e arrivare fino alle stelle, se solo lo vorrete... Saprete cogliere il momento e il modo giusto per realizzare ogni singolo desiderio. Questo in arrivo sarà il giorno dei nuovi inizi: non lasciatelo passare senza sfruttarlo a dovere, poi potreste pentirvene! Dedicatevi altresì alla persona amata, come sapete fare voi, anticipando ogni suo più piccolo desiderio. La Luna in Acquario, da tempo positiva per il segno, vi renderà esuberanti e appassionatamente sensuali: pronti a cogliere il frutto dell'amore?

Single, vi sentirete affascinanti e questo farà da calamita per eventuali pretendenti: chiunque cercherà di conquistare il vostro cuore a tutti i costi e finalmente potrete fare la vostra scelta. Con il periodo pienamente dalla vostra parte, il sorriso potrebbe valere molto di più di tante parole. Dunque non perdetevi in grandi discorsi ma puntate tutto sulla simpatia. Nel lavoro, chi dovesse affrontare una prova importante sarà accompagnato dalla fortuna: i risultanti saranno ottimi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 7 settembre, prevede tanta buona normalità da vivere al solito modo. In campo sentimentale, offrirete massima chiarezza alla persona amata, forse chiedendo in cambio lo stesso trattamento: solo così eviterete un'eventuale crisi.

Se poi la crisi già vi fosse, allora il vostro target dovrà essere quello di arrivare ad una amichevole conclusione del rapporto, senza spargimento di lacrime. Gli astri saranno in parte dalla vostra, dunque seguite questo pizzico di scia fortunata e fatevi coraggio! Il dialogo sarà l'arma vincente, sia se doveste chiarire una questione in sospeso, sia se foste orientati verso nuove idee per il futuro. Single, in questa giornata sarete molto rilassati e questo ovviamente comporterà un piacevole inizio. Sarete attivi e svegli con tanta voglia di mettere in pratica idee considerate vincenti, anche se questo dovesse richiedere un costante impegno. Sarete tranquilli, forse perché riuscirete a giostrare nel modo giusto impegni e tempo libero.

Nel lavoro, avete buone probabilità di fare ottime scelte per il futuro. Una persona vi saprà ben consigliare.

