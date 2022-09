L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come andrà la giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 9 settembre, in questo caso relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, curiosi di mettere in chiaro quali saranno i simboli fortunati del momento? Ebbene, considerando i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad essere additati in periodo vincente solo tre. Parliamo ovviamente in relazione aa Ariete, Toro e Vergine, trio pronosticato in giornata da cinque stelle. Momento di difficoltà invece per coloro nativi del Cancro: si profila un venerdì portatore di novità decisamente non desiderabili.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 9 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 9 settembre, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 9 settembre preannuncia un venerdì davvero molto positivo. In amore siete tra i favoriti di questa giornata, orientata all'insegna della dolcezza. In coppia tutto andrà liscio. Carichi di tanta buona energia positiva saprete trasmettere una grande vitalità al rapporto, incoraggiando anche la partecipazione del partner. Single, se cercaste incontri nuovi, questa sembra proprio la giornata adatta: il cielo stimolerà la giusta intraprendenza nel farsi notare. Chiaritevi le idee e, una volta prefissati gli obiettivi, certamente riuscirete a realizzarli senza problemi.

Approfittate di tanta benevolenza, anche rischiando un tantino di più: osate, sfruttate la dolcezza del vostro sguardo, ok? Nel lavoro avete grandi progetti per il futuro. Dovete solo decidere come e quando metterli in opera.

Toro: ★★★★★. Si profila uno splendido venerdì. In campo sentimentale vi sentirete pieni di entusiasmo, avrete voglia di chiacchierare e la persona amata sembrerà avere i vostri stessi desideri.

Otterrete qualsiasi cosa voi decidiate e la soddisfazione per il risultato sarà grande. Le stelle vi daranno tutto il loro aiuto, facilitando il dialogo di coppia e un partner attento e gentile. Insomma, sarà la giornata adatta per ritrovare un po' di sana armonia. Le coppie in attesa di sistemazione avranno una bella novità: riguarderà la casa oppure l'inizio di una serena vita a due.

Single, avete un aspetto bello e siete affascinanti, per questo riuscirete a fissare un appuntamento con una persona che vi piace tanto. A tal proposito, presto riceverete una risposta decisiva. Nel lavoro, occasione per capire quali sono i vostri interessi e in cosa siete veramente imbattibili.

Gemelli: ★★★★. Un buon periodo, su questo non ci piove. In amore, le stelle regaleranno una giornata discretamente piacevole. Il romanticismo dovrebbe andare a gonfie vele per molti Gemelli. Il partner in questo periodo sembra particolarmente felice e probabilmente sarà anche di ottimo umore. Potreste decidere di pianificare una fuga nel fine settimana, visto che la relazione si sta rivelando molto più coinvolgente del normale.

Vi sentirete a vostro agio con le persone amate, dove regna rispetto e comprensione reciproca. Single, potrebbe aver luogo una rimpatriata tra un piccolo numero di amici che non si vedevano da un po' di tempo. Idee per nuovi progetti presto potrebbero riempire la vostra testa, ma la priorità per voi dovrà esser quella di uscire con gli amici e divertirsi. Nel lavoro farete progetti a lungo termine guardando il futuro sotto un'altra prospettiva.

Oroscopo di venerdì 9 settembre, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo poco performante: in programma qualcosa o qualcuno capace di destabilizzare la già non troppo buona armonia quotidiana. Per i sentimenti, quando, come adesso le cose non vanno come vorreste, gli sforzi non servono: fatevene una ragione limitando al minimo qualsiasi impegno.

Vi lascerete un po' depistare dalle emozioni, col risultato di perdere il controllo della situazione. Un'aria triste invece potrebbe gravare sul rapporto di coppia: vorreste essere lontani mille miglia! Servirebbe uno stile di vita tranquillo, regolare, ma i ritmi attuali non lo permettono. Single, decisamente non al massimo della forma e con tanta voglia di rimandare responsabilità e impegni. Tensioni anche in famiglia a causa della mancata voglia di attivarsi nel fare ciò che compete. Nel lavoro sarete lenti e il nervosismo alle stelle. Visti i riflessi annebbiati, non prendete impegni.

Leone: ★★★★. In amore, avrete la strada spianata e la giornata sarà abbastanza in discesa. In risalto alcune emozioni, certamente in grado di far risplendere anche i rapporti più annoiati e stanchi.

Sarete più disponibili col partner e questo faciliterà la comunicazione. In rialzo la possibilità di un’unione di coppia quasi perfetta. Radiosi ed espansivi, coinvolgerete in mille iniziative la persona amata, godendo alla fine di benefiche meritate soddisfazioni. Single, l'attuale configurazione astrale assicurerà nuove occasioni per fare colpo su chi sapete. Non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità, perché il destino creerà le circostanze affinché riusciate a trovare l'anima gemella. Non abbiate paura di farvi avanti se la persona è giusta per voi. Nel lavoro, vi verrà fatta una proposta da non sottovalutare: accettate solo dopo averne valutato tutte le caratteristiche e peculiarità.

Vergine: ★★★★★.

L'oroscopo di domani, venerdì 9 settembre, annuncia un ottimo periodo. In tanti sarete capaci di sintonizzarvi con la persona amata. Servendovi di un magico "sesto senso", risplenderete con la vostra tipica affabilità, riuscendo a smussare ogni asperità se ce ne fosse bisogno. Single, potreste essere colpiti da una notizia entusiasmante, tipo l'entrata in scena di nuove belle persone oppure di un progetto completamente nuovo che non avreste mai sognato di iniziare. È probabile che possa trattarsi di un semplice colpo di fortuna (solo per pochi), adattandosi alle proprie capacità in modo istintivo e quasi perfetto. Il trigono Sole-Urano aumenterà la fiducia in se stessi: nel caso aspettaste il momento giusto per dichiarare amore ad una nuova fiamma, fatelo senza pensarci troppo, ok?

Nel lavoro, a breve arriverà un'opportunità: da decidere con calma il da farsi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 settembre.