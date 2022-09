Nuovo appuntamento con l’oroscopo del 9 settembre 2022. Si avvicina la Luna piena, che piani hanno in mente le stelle per ciascun segno dello zodiaco? Quali sono i loro consigli su come affrontare la nuova giornata? Se siete curiosi di saperlo, qui trovate le previsioni segno per segno applicate alla giornata di venerdì 9 settembre. Sono disponibili anche le pagelle zodiacali, con voto da 0 (giornata pessima) a 10 (giornata memorabile).

Oroscopo di venerdì 9 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Grandi cambiamenti in arrivo, quindi, fatevi trovare pronti e non esitate quando suona il campanello d’allarme.

Agite subito. Mettete al primo posto i vostri bisogni, perché è improbabile che gli altri vi aiutino. Voto: 7

Toro – C’è un momento per osare e correre dei rischi e questo non è sicuramente uno di questi. L’avvicinarsi della Luna piena avverte che sarà molto difficile fare le mosse giuste, quindi, state fuori dai riflettori e imparate dagli errori degli altri. Voto: 6

Gemelli – È tempo di fare il punto della situazione, di capire meglio quanto lontano siete arrivati e quanto chilometri dovete percorrere per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati all’inizio dell’anno. In questo periodo avrete difficoltà a mentire a voi stessi. L’onesta è un must.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo del giorno 9 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Le ultime due settimane sono state a dir poco frenetiche, ma non è il momento adatto per fare una pausa perché c’è ancora tanto da fare. Creativamente e romanticamente i prossimi giorni saranno sia stimolanti che soddisfacenti, quindi, continuate a muovervi velocemente.

Voto: 8

Leone – Difendete i vostri diritti e non permettete a nessuno di dirvi cosa fare o come farlo. Come Leone siete abituati a dare ordini piuttosto che a prenderli e non c’è motivo di cambiare strada adesso. Voto: 7

Vergine – Potreste aver perso un’opportunità recente perché eravate impegnati ad affrontare, in maniera egocentrica, una questione di natura puramente personale, ma se ritrovare il focus entro 24 ore potreste cogliere un’opportunità imperdibile.

Se riuscite a coglierla, cercate di non sprecarla. Voto: 6,5

Astrologia applicata alla giornata di venerdì 9 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Non perdete altro tempo in una disputa che difficilmente potrà mai essere vinta o persa. Ci saranno questioni più importanti su cui concentrarvi durante il periodo di Luna piena nel fine settimana, quindi, concentratevi su quelle e togliete tutto il resto dalla vostra mente. Voto: 7

Scorpione – Dovete avere più fiducia in voi stessi, ma visto che si avvicina la Luna piena, dovete essere ragionevoli e riconoscere che avete dei limiti come tutti gli altri. Il momento in cui credete di avere la vittoria in mano è il momento che avete perso.

Voto: 7

Sagittario – Le ultime settimane non sono state facili e ci saranno altre sfide prima che il Sole si sposti nel vostro segno, il 23 settembre. Di tanto in tanto dovete sforzarvi di evitare situazioni in cui altre persone controllano i vostri andirivieni. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrologiche di venerdì 9 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – State alla larga dai litigi e dalle faide di altre persone, perché non importa quanto cercate di essere leali, è probabile che vi ritroverete nel mezzo e sarete coinvolti da entrambi le parti. Questo è il tipo di situazione a cui dovete permettere che si risolvi da solo. Voto: 7,5

Acquario – Siete tentati di aiutare una persona in difficoltà, ma l'Oroscopo dice che questa persona deve trovare da sola la via d’uscita del tunnel in cui si è trovata.

Alcune lezioni devono essere apprese in maniera dura e sapete per esperienza personale che questa è la soluzione giusta. Voto: 6,5

Pesci – I pianeti dicono che state per essere messi alla prova e potrebbero passare diverse settimane prima che voi sappiate se avete vinto oppure perso. Fate del vostro meglio, poi andate avanti con la vostra vita. Voto: 7