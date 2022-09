L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 settembre 2022 è puntuale al consueto appuntamento con l'Astrologia applicata ai primi sei simboli dello zodiaco. In questa sede a tenere banco, astrologicamente parlando, le giornate presenti nella prima settimana intera dell'attuale mese. A tal proposito c'è da dire che ad avere massimo supporto da parte delle stelle saranno coloro della Vergine (voto 10). Al simbolo astrale di Terra andrà a fagiolo la presenza di Venere nel segno proprio a partire da lunedì. Splendido frangente, pregno di positività per gran parte del periodo, anche per coloro nativi dell'Ariete (voto 8), seguiti a stretto giro da quelli del Leone (voto 7).

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica non vedono di buon auspicio il periodo indicato per gli appartenenti al Cancro (voto 5). Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato la scaletta completa con le stelle e le pagelle relative a tutti e sette i giorni a venire.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. La Luna nel segno accentuerà dinamismo e simpatia: sarà un vero piacere avervi accanto, in qualsiasi contesto e situazione. Non mettete però in secondo piano le questioni lavorative, anche perché in questo periodo avete tutte le carte in regola per mettere a segno un tiro vincente. L’amore regala belle sorprese ai single. È uno di quei giorni in cui sentirete forte il bisogno di stare al centro della scena: fatelo pure, anche perché è tipico della vostra natura.

Cercate solo di non esagerare e di non rendere troppo ingombrante la vostra presenza. Un consiglio? Assecondate gli eventi senza porvi troppe domande. Per quanto riguarda le dinamiche familiari, provate a parlare di meno e ascoltare di più.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno domenica 11 settembre (Luna nel segno);

★★★★★ giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10;

★★★★ mercoledì 7 settembre;

★★★ martedì 6 settembre;

★★ lunedì 5 settembre.

♉ Toro: voto 6.

La Luna in Pesci rende la vostra settimana spensierata e divertente, soprattutto se siete ancora in ferie o in vacanza. Trovate anche il tempo, però, di riflettere su alcune delicate questioni riguardanti il lavoro e la vita sentimentale. La forma fisica andrebbe migliorata con un maggiore movimento e magari con qualche massaggio.

Dovete avere anche la capacità di adeguarvi molto velocemente agli eventi. Anzi, agli imprevisti. Perché non mancheranno di certo, soprattutto ad apertura settimanale. Solo reagendo nel modo giusto potrete volgerli a proprio favore. In campo lavorativo, una buona organizzazione sarà la vostra salvezza. In amore dovreste essere più eloquenti.

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ venerdì 9 e sabato 10;

★★★★ mercoledì 7, giovedì 8 e domenica 11, ;

★★★ lunedì 5 settembre;

★★ martedì 6 settembre.

♊ Gemelli: voto 6. La settimana per voi Gemelli scorrerà senza emozioni particolarmente positive o negative. Per alcuni nativi le acque si vanno calmando e questo faciliterà il riuscire a vivere qualche momento di tranquillità.

Cercate di trascorrere un po’ di tempo con persone allegre e positive. E, se single, godetevi la fase del corteggiamento, senza guardare troppo avanti. Avrete una buona dose di energia addosso, che però in parte rischierà di andare dispersa a causa della disarmonia di alcuni pianeti. In più, nel giro di boa settimanale tenderete ad avere la testa un po’ fra le nuvole: fate attenzione, altrimenti finirete per perdere qualcosa per strada. In campo privato sarete praticamente irresistibili.

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 5 e domenica 11;

★★★★ martedì 6, venerdì 9 e sabato 10;

★★★ mercoledì 7 settembre;

★★ giovedì 8 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5.

L'oroscopo della settimana indica che forse dovreste evitare a tutti i costi qualsiasi polemica, mettendo in campo tutta la diplomazia di cui siete capaci: sarà questa la carta vincente. Non si escludono momenti difficili in ambito lavorativo. Se ne avete la possibilità chiedete consiglio a chi ha più esperienza di voi. In amore è utile, se non necessaria, una riflessione sincera e profonda. E’ vero, state dando tanto. Ce la state mettendo tutta, purtroppo però non è ancora tempo di raccogliere i frutti. Ma non è detto che ciò non avverrà, anzi. Aspettate e vedrete. Intanto, continuare a seminare il terreno. In primo piano partner e famiglia: vi porteranno tenerezza e calore di cui avete bisogno in questo periodo.

In campo lavorativo lunedì sarete un vero e proprio vulcano, e l’amore farà miracoli.

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ lunedì 5 settembre;

★★★★ martedì 6, sabato 10 e domenica 11;

★★★ giovedì 8 e venerdì 9;

★★ mercoledì 7 settembre.

♌ Leone: voto 7. Avete davvero mille cose da fare, questa settimana. Ma per fortuna avrete anche la giusta carica di energia e concentrazione, dunque riuscirete a organizzarvi e agire al meglio. I rapporti di coppia, soprattutto quelli di lunga data, saranno ammantati da una bella atmosfera. Un’unica raccomandazione: se ultimamente aveste messo un po’ da parte gli amici di sempre, rimediate al più presto. Se siete single, invece, è probabile un incontro che lascerà il segno.

Ma che potrebbe anche essere causa di qualche scottatura difficile da far guarire nel breve periodo. Certo, non si esclude che possiate anche annoiarvi un po’, ma il rimedio starà nello spirito d’iniziativa, ricordatelo sempre.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno martedì 6 settembre;

★★★★★ mercoledì 7 e giovedì 8;

★★★★ lunedì 5 e venerdì 9 ;

★★★ sabato 10 settembre;

★★ domenica 11 settembre.

♍ Vergine: voto 9. La settimana che sta per arrivare promette tanto. In molti riuscirete a stupire le persone che si avranno accanto, con colpi di scena o magari mettendo a segno qualche bel colpa riguardante la vita professionale e sociale. C’è però il rischio che, per dare supporto a chiunque possiate finire anche per trascurare le persone che vi sono vicine o che avessero bisogno della vostra presenza: gestitevi meglio, ok?

Presto arriveranno novità e/o cambiamenti che potrebbero anche tradursi in un viaggio oppure in nuovi incontri. Nuovi e soprattutto molto interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste fare decisamente meglio e di più: che cosa aspettate? Prima di parlare, contate fino a dieci o ascoltate il consiglio di una persona che vi conosce molto bene. In serata potrebbe arrivare una chiamata del tutto inattesa.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno giovedì 8 settembre;

★★★★★ lunedì 5 (Venere nel segno), martedì 6 e venerdì 9;

★★★★ mercoledì 7 e sabato 10;

★★★ domenica 11 settembre.

