L'oroscopo di venerdì 16 settembre prevede una Vergine più vulnerabile in ambito amoroso per via della Luna in quadratura, mentre Gemelli potrà contare su un'intesa migliore. Per il Leone sarà un buon momento per mettere in cantiere nuovi progetti, mentre Cancro sarà carico di energie positive. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 16 settembre, con pagelle e classifica voti.

Previsioni oroscopo e pagelle di venerdì 16 settembre 2022 segno per segno

Ariete: in campo sentimentale potrebbe esserci qualche evoluzione positiva grazie alla Luna in sestile, che potrebbe portare a uno step successivo la vostra relazione amorosa.

Single oppure no dunque, datevi da fare. In ambito lavorativo, anche se Mercurio in opposizione vi confonderà le idee, impegnatevi comunque, perchè con un pò di fortuna da parte di Giove, potrebbero esserci piccole soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che rimane davvero convincente secondo l'oroscopo di venerdì 16 settembre. Con Venere in trigono dal segno amico della Vergine, godrete anche voi di momenti teneri e particolarmente romantici. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma dovrete essere più convinti delle vostre scelte. Voto - 8️⃣

Gemelli: quest'ultima parte della settimana vedrà la Luna in buon aspetto per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà un'intesa migliore, anche se con Venere in quadratura servirà ancora tanta pazienza e comprensione, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro non avrete alcuna difficoltà neanche messi sotto pressione, perchè con questo cielo favorevole sarà difficile sbagliare. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo stabile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo, anche se la Luna sarà alle vostre spalle. In ogni caso, vi sentirete pieni di entusiasmo e carichi di energia positiva, e con la voglia di condividere ogni singolo momento della giornata con la persona che amate.

Nel lavoro Mercurio e Giove vi metteranno ancora in difficoltà, da rendere difficili alcuni progetti professionali. Voto - 7️⃣

Leone: giornata più intrigante per voi e per la persona che amate. Ci sarà maggior intesa tra voi e la vostra fiamma ora che la Luna sarà in sestile dal segno dei Gemelli. Single oppure no, dovrete vivere il rapporto con la vostra fiamma attimo dopo attimo, senza bruciare le tappe.

Nel lavoro avrete le idee più chiare con i vostri progetti, ma dovrete fare attenzione anche alle vostre finanze. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che vi vedrà più vulnerabili secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, i problemi sono fatti per essere risolti. Non fuggite dalle difficoltà quindi. Per quanto riguarda il campo professionale non sarete di ottimo umore a causa di Marte. Questo potrebbe incidere sulla vostra prestazione. Voto - 6️⃣

Bilancia: l'amore non mancherà in questa giornata di venerdì grazie alla Luna in trigono. Secondo l'oroscopo, tra voi e la vostra anima gemella ci saranno momenti davvero splendidi, ma anche voi cuori solitari avrete modo di esprimere al meglio i vostri sentimenti.

Sul fronte professionale sarete carichi e pieni di idee, e con questo cielo sarete in grado di raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Scorpione: sarà un venerdì decisamente migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna non sarà più sfavorevole, e Venere vi darà una mano a portare stabilità nella vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete saper mettere in pratica ciò che avete imparato, raggiungendo risultati più adeguati. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale purtroppo in alto mare per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno contro di voi, e i rapporti con la vostra fiamma purtroppo non saranno così affiatati.

Dovrete infatti far fronte a delle incomprensioni che non dovrete ingigantire. Un pò meglio sul fronte professionale, ma anche qui ci sarà ancora molta strada da fare. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo stabile in amore per voi secondo l'oroscopo, con Venere in trigono dal segno amico della Vergine riuscirete a vivere una relazione sana e affiatata, mentre voi single godrete di momenti più romantici, da farvi battere forte il cuore. Per quanto riguarda il lavoro il successo non sarà alla vostra portata al momento, ma questo non vorrà dire che non ci arriverete. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di venerdì migliore per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, vi sentirete più a vostro agio quando si parla di sentimenti, e potreste vivere momenti decisamente più teneri.

In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo, e presto arriveranno risultati davvero ottimi. Voto - 9️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura e Venere in opposizione, vivere una relazione di coppia appagante sarà davvero difficile. Se siete single meglio non essere diretti fin da subito, e coltivare la vostra potenziale storia d'amore con pazienza. In ambito lavorativo dovrete essere più reattivi con i vostri progetti, e trovare più in fretta una soluzione adeguata. Voto - 6️⃣