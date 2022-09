Mercoledì 7 settembre troviamo sul piano astrale la Luna insieme a Saturno transitare nel segno dell'Acquario, mentre Plutone sosterà in Capricorno e Marte risiederà nell'orbita dei Gemelli. Il Sole assieme a Venere, intanto, resteranno stabili in Vergine, così come Nettuno proseguirà la sosta in Pesci e Giove permarrà nel segno dell'Ariete. Mercurio, infine, continuerà a stazionare nel domicilio della Bilancia come Urano insieme al Nodo protrarranno il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: affettuosi. Nonostante qualche sbavatura sul fronte comunicativo, questo mercoledì tornerà probabilmente utile ai nati Gemelli per dimostrarsi più che mai affettuosi col coniuge e coi figli, magari condendo il tutto con un piccolo regalo per le persone care.

2° posto Bilancia: fantasiosi. Ogni imprevisto o quasi troverà la sua risoluzione grazie all'intervento del segno Cardinale in queste ventiquattro ore, coi nativi che metteranno in campo delle fantasiose idee innovative che profumeranno di ottime soluzioni pratiche.

3° posto Acquario: lucidi. Effemeridi giornaliere che lasciano, c'è da scommetterci, presagire delle eccelse doti percettive per il quarto segno Fisso, in particolar modo per i liberi professionisti che saranno in grado di anticipare le mosse dei competitor.

I mezzani

4° posto Vergine: l'unione fa la forza. Mercoledì dove i nati Vergine avranno buone chance di essere stimolati dal parterre astrale, Venere sui loro gradi e Urano taurino in primis, a stringere nuove e proficue collaborazioni sul versante lavorativo.

5° posto Toro: sguardo globale. Sebbene le vicende professionali stiano riservando parecchie soddisfazioni ultimamente, i nati Toro farebbero meglio, nel corso del 7 settembre, a rallentare momentaneamente i giri del motore e guardare il tutto cambiando la visuale da panoramica a globale.

6° posto Ariete: colpo in canna. Giornata di settembre durante la quale il primo segno zodiacale potrebbe venire inaspettatamente a conoscenza di un segreto riguardante una persona importante per il loro percorso esistenziale. Notizia che i nativi custodiranno gelosamente per utilizzarla in eventuali diatribe future.

7° posto Leone: scelte determinanti.

Una decisione sentimentale, come fare il passo successivo in una nuova conoscenza affettiva, sarà probabilmente la protagonista delle menti feline in questo giorno di fine estate. Il segno di Fuoco, complice l'avversità del binomio Saturno-Luna al loro Sole di nascita, opererà tale scelta perlopiù razionalmente.

8° posto Scorpione: doveri. Presenziare a una riunione di condominio o al saggio di danza della figlia potrebbero essere dei doveri che i nati Scorpione, volente o nolente, dovranno rispettare per non scontentare il partner da un lato o la prole dall'altro.

9° posto Cancro: deleganti. Il turno lavorativo di casa Cancro, durante questo mercoledì, sembrerà probabilmente meno impegnativo del solito, in quanto i nativi si dimostreranno oltremodo abili ad affibbiare le loro mansioni più gravose ai colleghi.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: fiacchi. Giorno di metà settimana che vedrà, c'è da scommetterci, i nati Capricorno alle prese con uno scarno bottino energetico e con una mole di forze così esigua non potranno far altro che togliere il pedale dall'acceleratore.

11° posto Sagittario: amore flop. Punzecchiare la dolce metà nella giornata in questione non sarà probabilmente tra le mosse migliori da sfoggiare per gli arcieri, in quanto il litigio in coppia parrà essere in agguato e tale contrasto nascere anche per motivi futili.

12° posto Pesci: pessimisti. Guardare al prossimo futuro con timore e smisurata circospezione sarà il possibile mood dei nati Pesci questo mercoledì, col segno d'Acqua che sembrerà dover fare i conti con un reiterato pessimismo che gli farà dimenticare per qualche istante il lato ludico della vita.