Sabato 24 e domenica 25 settembre troveremo sul piano astrologico la Luna (che si farà Nuova alle ore 16:42) spostarsi dai gradi della Vergine (dove risiedono Mercurio e Venere) al segno della Bilancia (dove sosta il Sole). Marte, intanto, protrarrà l'anello di sosta in Gemelli, mentre Saturno resterà stabile in Acquario e Plutone continuerà il domicilio in Capricorno. Urano insieme al Nodo Nord, infine, permarranno in Toro, così come Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci e Giove rimarrà nel segno dell'Ariete.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: nuovi inizi. Col Grande Benefico appollaiato tra i gradi dell'amico/nemico Ariete e la Luna Nuova nel segno che andrà in onda domenica, i nati Bilancia avvertiranno probabilmente un'interiore spinta viscerale verso il cambiamento e inizieranno a muoversi in tal senso.

2° posto Acquario: lavoro top. Fine settimana dove il quarto segno Fisso potrebbe avere una marcia in più nelle questioni professionali, specialmente coloro che svolgono mansioni di grande responsabilità, in quanto sentiranno di essere un punto di riferimento per i subalterni.

3° posto Leone: sentiero tracciato. Dall'ora di pranzo domenicale in poi, complici il corroborante Novilunio e la spinta marziale, i nati Leone parranno avere più chiare le idee sulle prossime mosse esistenziali da attuare scorgendo, seppur in lontananza, il sentiero da cominciare a perseguire.

I mezzani

4° posto Gemelli: mondani. Se sabato avrà buone chance di risultare una giornata dedita perlopiù ai doveri pratici e domestici, domenica invece il segno d'Aria potrà finalmente godersi una parentesi mondana assieme alle amiche di sempre, così da svagarsi mentalmente e divertirsi come merita.

5° posto Ariete: abitudini quotidiane.

Al centro dei pensieri di casa Ariete, soprattutto il 24 settembre, potrebbero esserci alcune abitudini che hanno fatto il loro tempo, coi nativi che cercheranno di modificare la loro routine quotidiana per renderla più adatta al momento attuale.

6° posto Scorpione: sospettosi. Qualcosa parrà non quadrare agli occhi dei nati Scorpione nel ménage amoroso nel weekend, coi nativi che dovranno attendere la tarda serata di domenica per rendersi conto di aver preso lucciole per lanterne.

7° posto Sagittario: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante, specialmente nel luogo di lavoro, potrebbe latitare in casa Sagittario, in quanto i nativi preferiranno di gran lunga rimuginare sugli ultimi accadimenti più che dire la loro opinione.

8° posto Pesci: titubanti. Due giornate che risulteranno, c'è da scommetterci, non troppo scorrevoli per il dodicesimo segno zodiacale, il quale si troverà a faticare nel prendere delle decisioni, sebbene le stesse non saranno di rilevante importanza.

9° posto Toro: promesse. Weekend dove il primo segno di Terra potrebbe dover mantenere una promessa fatta tempo addietro e finita nel dimenticatoio e, non potendosi tirare indietro per le circostanze, non sembrerà il più contento tra i segno zodiacali.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: check-point. La settimana chiuderà i battenti con due giornate dove il segno del Cancro sarà presumibilmente incline a fermarsi un attimo e fare il punto della situazione, così da scongiurare la possibilità di commettere i medesimi errori fatti nel recente passato.

11° posto Vergine: finanze flop. Nonostante il bottino economico delle prime due decadi di casa Vergine dovrebbe essere colmo, i nativi in questo fine settimana si concederanno probabilmente una sessione di shopping dove non baderanno a spese e, una volta visionati i vari scontrini, si renderanno conto di aver fatto il passo più lungo della gamba.

12° posto Capricorno: manchevolezze. Semaforo acceso sul rosso per le vicende sentimentali dei nati Capricorno, con quest'ultimi che potrebbero ritrovarsi a dover fare i conti col partner, il quale gli rimprovererà di pensare troppo al lavoro e agli hobby.