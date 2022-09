Sabato 17 e domenica 18 settembre troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dai gradi dei Gemelli (dove risiede Marte) all'orbita del Cancro, nel frattempo Urano insieme al Nodo Nord transiteranno nel segno del Toro. Saturno, invece, resterà stabile nel domicilio dell'Acquario, così come Plutone permarrà in Capricorno e Nettuno continuerà la sosta in Pesci. Giove, infine, rimarrà nel segno dell'Ariete come Mercurio proseguirà il transito in Bilancia e il Sole insieme a Venere protrarranno il moto in Vergine.

Oroscopo del weekend favorevole per Cancro e Scorpione, meno entusiasmante per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto - Cancro: sereni. Più trascorreranno le ore di questo meraviglioso fine settimana e maggiori saranno le probabilità che l'armonia bussi alla porta di casa Cancro, in particolar modo della prima decade che trascorrerà una domenica spensierata e ricca d'affetto.

2° posto - Scorpione: nulla al caso. Il duetto Sole-Venere di Terra da una parte e il quadrato Urano-Saturno nell'asse Toro-Acquario dall'altra parte spingeranno, con ogni probabilità, i nati Scorpione a non lasciare nulla al caso in questo weekend, facendo caso a mettere in atto azioni e parole con grande oculatezza.

3° posto - Gemelli: sabato top. Il periodo migliore per il segno Mobile sarà senz'altro sabato, giornata dove i nati del segno avranno ottime chance di centrare qualche ghiotto risultato in campo professionale, ancor più se liberi professionisti.

Il 18 agosto, invece, il tono umorale tenderà a divenire nostalgico e tendente alla lacrimuccia.

I mezzani

4° posto - Pesci: scelte professionali. Weekend che parrà essere diviso in due tronconi per il dodicesimo segno zodiacale, dove da un lato troveremo un sabato dedito alla programmazione mentre domenica sembrerà più incentrata sulla fase decisionale.

Tali scelte riguarderanno l'ambiente lavorativo e dovranno essere particolarmente ponderate dai nati del segno, in quanto le conseguenze delle stesse influiranno sul loro percorso da fine ottobre in poi.

5° posto - Acquario: favori. Un imprevisto pratico o una dimenticanza potrebbero spingere, nel corso di questo fine settimana, la seconda e terza decade di casa Acquario a chiedere con successo un favore a una persona cara, ad esempio di prestargli l'automobile per recarsi al lavoro oppure a far da babysitter ai loro figli.

6° posto - Leone: a testa bassa. Sino all'ora di pranzo domenicale, i nati Leone saranno spinti dal parterre astrale, duetto Luna-Marte in primis, a cimentarsi anima e corpo nei loro progetti professionali in essere, guardandosene bene dal crearne di ulteriori. Proseguendo a testa bassa in direzione del sentiero tracciato, difatti, i felini limiteranno controproducenti errori di valutazione.

7° posto - Vergine: affaccendati. Il corroborante trigono tra il Luminare giallo posto sui loro gradi e il binomio Urano-Plutone potrebbe rendere il weekend di casa Vergine molto indaffarato, coi nati del segno che dovranno gioco forza barcamenarsi tra attività domestiche, lavorative e pratiche con estrema celerità.

Riuscire a far tutto in queste due giornate sarà sì stimolante e soddisfacente ma anche parecchio stancante.

8° posto - Toro: pantofolai. Il trambusto astrale del fine settimana indurrà, c'è da scommetterci, il primo segno di Terra a preferire trascorrere queste due giornate tra le mura di casa quanto più possibile. Così facendo, i nati del segno potranno dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi, magari in compagnia di una nuova conoscenza affettiva anch'essa pantofolaia.

9° posto - Ariete: a rilento. La terza decade di casa Ariete, nel corso di queste due giornate settembrine, parrà avanzare col freno a mano tirato nelle vicende lavorative, coi nati del segno che si renderanno conto di non riuscire a cavare un ragno dal buco e ciò li renderà un pizzico frustrati.

Ultime posizioni

10° posto - Bilancia: indecisi. Operare una scelta sembrerà probabilmente complicato ai nati Bilancia come scalare il K2 nel weekend, in quanto l'indecisione farà capolino nel periodo in questione per salvaguardarli dal compiere il passo più lungo della gamba oppure licenziarsi da un luogo di lavoro a causa di un recente litigio con un capo.

11° posto - Capricorno: focus sui figli. L'attenzione della seconda decade dei nati Capricorno, soprattutto domenica, avrà buone chance di essere incentrata sulla prole, col segno Cardinale che sarà chiamato a cospargersi il capo di cenere con la stessa per aver alzato i toni aver fissato delle regole troppo ferree.

12° posto - Sagittario: occhio alla spesa.

Un'azione semplice quanto ordinaria come recarsi al supermercato potrebbe divenire foriera di esagerati esborsi economici per gli arcieri in questo fine settimana, in quanto i nati del segno acquisteranno il cibo senza controllare le etichette del prezzo e alla cassa la sorpresa non si farà attendere.