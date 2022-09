Venerdì 16 settembre troviamo sul piano astrale la Luna insieme a Marte sostare nel segno dei Gemelli, nel frattempo il Sole assieme a Venere risiederanno in Vergine. Urano e il Nodo Nord, intanto, resteranno stabili nel domicilio del Toro, così come Plutone rimarrà in Capricorno e Saturno protrarrà il moto in Acquario. Giove, infine, continuerà a stazionare in Ariete come Nettuno permarrà nel segno dei Pesci e Mercurio proseguirà l'orbita in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: volitivi. Lo scoppiettante duetto Luna-Marte nel loro Elemento donerà, c'è da scommetterci, ai nati Acquario una voglia di mettersi in gioco non indifferente, col segno Fisso che risulterà volitivo e tendente a esplorare nuovi orizzonti pratici e professionali.

2° posto Gemelli: autorevoli. Il primo segno d'Aria, nel corso della giornata che precede il weekend, potrebbe godere di un credito e una stima particolarmente spiccata nel luogo di lavoro e ciò gli permetterà di imporsi con garbo nei riguardi di parigrado e subalterni.

3° posto Vergine: shopping. Ottime le effemeridi del venerdì per i nati Vergine dei primi due decani che vorranno ammodernare la loro abitazione, col segno di Terra che avrà ottime chance di scovare delle offerte strepitose in tal senso.

I mezzani

4° posto Bilancia: umore top. Nonostante una parte delle configurazioni astrali, Giove in primis, non siano prettamente benevole in queste ventiquattro ore, i nati Bilancia godranno presumibilmente di un eccelso tono umorale che gli consentirà di sfoggiare uno splendido sorriso in qualunque occasione.

5° posto Scorpione: riflessivi.

Il probabile mood riflessivo che metteranno in campo secondo e terzo decano di casa Scorpione risulterà una saggia decisione, in quanto il segno d'Acqua porrà un metaforico filtro tra i pensieri e le parole profuse e ciò lo terrà al riparo da aspre critiche.

6° posto Ariete: diretti. La schiettezza, durante questo giorno di fine stagione, sarà probabilmente una delle qualità primarie dei nati Ariete, specialmente per coloro per hanno mantenuto a lungo un segreto o una scoperta e che ora finalmente potranno sviscerarla con chi di dovere.

7° posto Leone: piedi di piombo. Se da un lato la spinta propulsiva marziale in undicesima casa significherà nuovi spiragli economici, dall'altro lato i pianeti generazionali contriti dalle retrogradazioni intimeranno ai felini di non farsi prendere dall'entusiasmo e avanzare coi piedi di piombo.

8° posto Cancro: contatti. Giornata di metà settembre dove i nati Cancro potrebbero essere contattati da una o più persone che avevano perso di vista da parecchio tempo. Peccato, però, che il segno Cardinale non avrà un gran piacere nel dialogare con le stesse.

9° posto Toro: routine. Solitamente la ciclicità del tran tran quotidiano piace parecchio al primo segno di Terra ma, nel corso di questo venerdì, tale predisposizione presumibilmente cambierà e nei nativi inizierà a farsi spazio un'insolita voglia di cambiamento.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: sfaticati. Un po' per lo scarno bottino energetico a disposizione e un po' per la poca voglia di sorbirsi le stantie dinamiche relazionali, gli arcieri si dimostreranno, con buona probabilità, poco avvezzi a rimboccarsi le maniche e ciò non sarà affatto gradito tra le mura domestiche.

11° posto Pesci: ripicche. La terza decade del segno d'Acqua, durante questo giorno estivo, potrebbe legarsi al dito qualsiasi torto subito o presunto tale e sfoderare un contrattacco quando le circostanze glielo consentiranno.

12° posto Capricorno: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per le vicende sentimentali di casa Capricorno in questo giorno settembrino, soprattutto per la prima decade che non riuscirà probabilmente a far comprendere le proprie ragioni all'amato bene.