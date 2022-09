È pronto l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 settembre 2022. Inizia una nuova settimana dal sapore autunnale quali novità e sorprese vi portano le stelle? Quali segni zodiacali avranno una settimana scorrevole e poco problematica? Quali, invece, avranno una settimana abbastanza negativa e piena di ostacoli? A seguire, l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 settembre e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e salute. Sono disponibili anche le pagelle zodiacali, con voto da 0 (settimana difficilmente gestibile) a 10 (settimana facilmente gestibile).

Oroscopo e previsioni settimanali 19-25 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, dovete fare ordine nel caos sentimentale. Le coppie innamorate nate da poco iniziano a pensare di ufficializzare il legame. Chi è già stabilmente in coppia sicuramente avrà qualcosa da discutere con il partner. In campo lavorativo potreste ottenere dei discreti risultati. Arrivano buone notizie per coloro che hanno un lavoro dipendente. Sotto il profilo della salute, le stelle raccomandano di non affaticarvi troppo e di prendervi più cura del vostro corpo. Voto: 7

Toro – In campo amoroso, settimana buona per coloro che vivono una relazione felice. Parlerete con la persona amata in maniera spontanea e sincera e rafforzerete ancora di più il legame che vi unisce.

Alcuni single avranno una settimana di piacevoli flirt. Sul fronte del lavoro, grazie alle vostre idee brillanti riuscirete a sollevare le sorti della vostra attività. Alcuni lavoratori dipendenti avranno difficoltà a lavorare a stretto contatto con i colleghi. In salute, godetevi pienamente questa frescura autunnale, attenzione però agli strappi muscolari.

Voto: 7,5

Gemelli – Sotto il profilo amoroso, dovete essere più disponibili ai compromessi nelle faccende di natura sentimentale e familiare. In questo periodo, alcuni di voi non sono disposti a tollerare lunghe discussioni. Per i cuori solitari, un’amicizia importante potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. Sotto il profilo lavorativo, l'Oroscopo consiglia di non straparlare soprattutto nelle situazioni molto gravi e delicate.

I soldi continueranno a essere fonte delle vostre preoccupazioni, bollette troppo alte da pagare, ma se spremete le meningi troverete la giusta soluzione. Non perdetevi d’animo. In salute, dovete fare molta attenzione a ciò che mangiate, evitate sforzi sovrumani e riposatevi di più per recuperare energia.

Cancro – In amore, avete voglia di passare momenti divertenti e spensierati con la persona che amate alla follia. Chi ha una certa età troverà solidarietà e aiuto nei figli che si schiereranno apertamente nelle controversie familiari. In campo lavorativo, intoppi di tipo burocratico potrebbero ostacolare coloro che lavorano nel settore assicurativo, nell’informazione, nella comunicazione. Sul fronte della salute, dovete tenere sotto controllo la pressione sanguigna, attenzione ai mal di testa e ai sensi di spossatezza.

Voto: 7

Previsioni zodiacali da lunedì 19 a domenica 25 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In amore, le esigenze del vostro partner saranno in primo piano. L’amore vi trascinerà in una dimensione magica, ricca di passione e di romanticismo. Tempi duri per coloro che non hanno ancora trovato l’anima gemella, ogni certezza sentimentale sarà messa in discussione. In campo lavorativo, umore ballerino che influirà moltissimo sui comportamenti e sulle decisioni di alcuni di voi. In questo caso, cercate di evitare che gli stati ansiosi provochino incomprensione tra voi e gli altri. Sotto il profilo sanitario, potreste avere pochissime energie e forze, le stelle vi consigliano di tenere sotto controllo la pressione e di riposarvi di più.

Voto: 6,5

Vergine – Sotto il profilo amoroso, settimana movimentata soprattutto per le coppie stabili, che si ritroveranno a discutere più volte su questioni che sembravano risolte. Se il vostro cuore è solo, potreste improvvisamente perdere la testa per una persona inaspettata. Non buttatevi a capofitto nelle nuove storie d’amore, andateci cauti. Sul fronte del lavoro, alcuni di voi otterranno un buon successo, tutto merito della vostra precisione, affidabilità e determinazione. In salute, occhio alle difese immunitarie, che per alcuni di voi potrebbe causare un malessere fisico da non sottovalutare. Voto: 6,5

Bilancia – In campo amoroso, il vostro lato romantico avrà pochissimo spazio per esprimersi adeguatamente.

Avrete la sensazione che tutto accadrà in maniera troppo veloce, persino le coppie più affiatate cadranno nel tunnel della confusione sentimentale. Si tratta solo di un periodo passeggero, non demordete. Alcuni single del segno potrebbero avere una crisi di solitudine, è il momento di conoscere gente nuova e di uscire di più. Sotto il profilo lavorativo, si apriranno nuove porte per alcuni di voi, magari questa volta riuscirete a migliorare la vostra triste situazione economica. Qualche difficoltà per coloro che hanno un’attività a conduzione familiare. In salute, questa settimana avrete una calo di energia e di forza, aiutatevi con qualche tisana rilassante e scaricate lo stress, camminando all’aria aperta.

Voto: 6,5

Scorpione – In amore, se ci sono ancora problemi con il vostro partner, l'oroscopo consiglia di sfruttare questo cielo così benevole per chiarire dubbi e malitesi. Anche per i single del segno si prospetta una settimana buona, alcuni di voi non rinunceranno alla possibilità di incontrare gente nuova. Anche per il lavoro è un periodo buono, alcuni di voi riceveranno complimenti dai colleghi e dai superiori. Sul fronte della salute, c’è chi soffrirà di sfoghi sulla pelle e chi inizierà a curare il proprio corpo facendo delle attività sportive. Voto: 7

La settimana 19-25 settembre secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, se avete un buon rapporto con il vostro partner, cercate di mediare tra ciò che vi suggerisce il vostro cuore e ciò che è necessario fare.

Il partner potrebbe sentirsi trascurato sul piano affettivo, soprattutto se avete un legame ormai poco soddisfacente. Se siete single, questa sarà una settimana poco romantica, ma molto intensa. In campo lavorativo, grazie al vostro temperamento riuscirete a ottenere l’approvazione delle persone con cui collaborate. Conquisterete una fetta grossa all’interno del gruppo di lavoro. In salute, momenti di rabbia potrebbero nuocere al vostro fisico, attenzione al mal di stomaco. Voto: 7

Capricorno – Sotto il profilo amoroso, alcune situazioni finalmente si sbloccheranno. I single saranno travolti da un insolito destino. Situazione delicata per coloro che hanno un rapporto amoroso un po’ scricchiolante.

Resistete alle tentazioni, non siete un mostro d’infedeltà. Sul fronte del lavoro, non rivelare i vostri progetti a chiunque, qualcuno potrebbe impossessarsene senza troppi scrupoli. È sempre spiacevole vedersi soffiare sotto il naso le proprie idee. In campo sanitario, occhio ai malanni di stagione, alle forme influenzali. Tranquilli, supererete tutto. Voto: 7

Acquario – In campo amoroso, l’intesa di coppia sarà fondata soprattutto sulla fiducia e sulla confidenza reciproca. Una vocina malefica continuerà a tormentarvi, insinuando in voi dubbi sulla fedeltà del vostro partner. Per mettere a tacere questa vocina, l'oroscopo consiglia di affrontare il vostro partner e chiarire tutti i dubbi. Attenzione a non scatenare reazioni impensate.

Per i cuori solitari del segno, si prospettano giornate davvero caotiche, ma anche intense. Sotto il profilo lavorativo, si prospetta una settimana buona, soprattutto per quelli che lavorano alle dipendenze di un’azienda. In salute, è importante bere molta acqua e consumare più frutta e verdura per prevenire disturbi fisici. Voto: 7,5

Pesci – In amore, chi vive una situazione di malcontento s’interrogherà sugli errori commessi e sulla veridicità dei sentimenti. Chi non ha legami amorosi potrebbe incontrare una persona speciale, oppure vivere avventure d’amore senza impegni. Nel settore lavorativo, grazie alla vostra ambizione e al vostro innato coraggio riuscirete a compiere passi necessari per realizzare i vostri progetti. Sul fronte della salute, dovete nutrirvi in maniera sana e regolare, salvaguardate il colon con cibi leggeri, nutrienti e naturali. Voto: 6,5