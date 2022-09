L'oroscopo del 18 settembre è pronto a rivelare come si concluderà questa settimana e i consigli delle stelle per voi. Più le persone che vi circondano cercano di dissuadervi dai vostri progetti per il 2023, più dovreste essere convinti di essere sulla strada giusta. E dopo questo prezioso consiglio delle stelle, è giunto il momento di leggere le seguenti previsioni astrologiche di domenica 18 settembre e le pagelle zodiacali, con voto da 0 a 10.

Oroscopo di domenica 18 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Siete molto preoccupati per i vostri beni e non vi piace condividerli.

Questo stato d’animo potrebbe essere dovuto a qualcuno in particolare. Gli affari riguardanti l’amore potrebbero andare bene e la vostra vita coniugale fiorirà. Voto: 6

Toro – Potreste svegliarvi appassionati e donchisciottesco. Trucco e rifacimento potrebbero essere le vostre carte vincenti, visto che vi piace prendervi cura del vostro aspetto. Una volta che avete finito di occuparvi di voi stessi, riempirete gli altri di attenzioni. Voto: 7

Gemelli – È una buona giornata per voi. Tuttavia, non aspettatevi una fortuna. È solo uno di quei giorni in cui sarete di buon umore, indipendentemente dai vostri problemi, se ce ne sono. Tratterete bene i vostri subordinati e loro mostreranno il loro apprezzamento.

Ma se pensate che l’atmosfera sul vostro posto di lavoro sia buona, aspettate di arrivare a casa. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo del giorno 18 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Siete estremamente competitivi e non importa quanto sia indietro la concorrenza. Disprezzate moltissimo la mediocrità, quindi, continuerete la vostra solita ricerca per migliorare.

Vi ritroverete in compagnia di persone che la pensano come voi che vi ispireranno a studiare nuove materie. Voto: 8

Leone – Il vostro desiderio di rivoluzionare il mondo è più forte che mai. Le idee migliori sono quelle che arrivano all’improvviso e inconsciamente. Quindi, portate sempre con voi carta e penna, potreste aver bisogno di loro per annotare le idee che generate nel corso della giornata.

Voto: 8

Vergine – Sarete assorbiti da questioni personali a scapito della professionalità. Risolvete i vostri problemi adesso, affrontandoli a testa alta. L'Oroscopo consiglia di non lasciare che le vostre emozioni sopprimano il vostro spirito intraprendente, soprattutto la sera. Voto: 7

Astrologia applicata alla giornata di domenica 18 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa è una delle giornate in cui irradiate diligenza e intelligenza. Consideratelo un momento di buon auspicio per iniziare nuovi schemi di business, soprattutto se siete un lavoratore autonomo. Sarete in grado di pensare in grande e in maniera più concreta degli altri. Voto: 8

Scorpione – Seguirete ogni cosa alla lettera.

Il vostro approccio sarà metodico e robotico. È molto probabile che simboleggiate il detto "Le azioni parlano più delle parole". I vostri poteri di persuasione vi aiuteranno ad accumulare le confidenze di molti. Voto: 7,5

Sagittario – I buoni samaritani intorno a voi possono dare consigli non richiesti, ma preziosi. Prendetelo come un suggerimento e consideratelo per la vostra crescita personale. Prendete la vostra decisione dopo aver seguito il consiglio e questo potrebbe sicuramente produrre benefici. Voto: 7,5

Oroscopo e previsioni astrologiche di domenica 18 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Inizierete la giornata con verve e vigore e sembrerete una persona completamente diversa al lavoro.

Ci sarà un cambiamento percettibile nel vostro modo di lavorare, soprattutto in termini di livello di energia e concentrazione che immetterete. Voto: 8

Acquario – L'oroscopo consiglia di resistere all’essere trascinati in una situazione incontrollabile. Più gli altri dicono che ascolteranno il vostro consiglio, più è probabile che lo ignoreranno. Non fatevi coinvolgere nelle battaglie degli altri. Voto: 7

Pesci – La giornata di domenica sarà molto più piacevole se vi dimenticate delle vostre faccende e dei vostri doveri, e vi rilassate e vi divertite. Non tutti approveranno il vostro atteggiamento rilassato, ma a voi non importa minimamente – e non c’è una buona ragione per cui dovreste. Voto: 7