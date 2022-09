L'oroscopo del 17 settembre afferma che un collegamento Venere-Marte vi incoraggerà a tagliare i vostri traguardi. Siete tutti destinati a cose grandi, ma non accettate quelle proposte che vi chiedono di anteporre il lavoro alle relazioni personali. L’amore è più importante del successo materiale. Per conoscere tutte le novità delle stelle di seguito trovate le previsioni astrologiche di sabato 17 settembre e le pagelle zodiacali, con voto da zero (giorno difficilmente ingestibile) a dieci (giorno facilmente gestibile).

Oroscopo di sabato 17 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Le stelle vi esortano a concentrarvi sulle vostre finanze e sui vostri risparmi, ma attenzione, non volete un partner imbronciato quando tornate a casa. Non annullate alcun piano; andate avanti e godetevi quel nuovo progetto. Voto: 7

Toro – Preparatevi a incassare qualche delusione. Potreste rendervi conto di aver sprecato tempo prezioso ed energia dietro a un progetto che non vuole dare i suoi frutti, che è molto al di sotto delle vostre aspettative. Non essere all’altezza del vostro obiettivo vi mette stress e ansia. Voto: 6

Gemelli – Siete più sensibili e compassionevoli del solito. È il momento adatto per pianificare un viaggio con i vostri familiari, investire i vostri soldi in varie società finanziarie, poiché la sicurezza del futuro della vostra famiglia sarà la cosa più importante per voi.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo del giorno 17 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – È il momento di mettere in atto il vostro vecchio progetto di acquistare una nuova casa o ristrutturare la vostra casa. Avrete abbastanza liquidità per affrontare queste spese e potrete comunque risparmiare una notevole quantità di denaro per investire in un’impresa.

Voto: 8

Leone – Ci sono possibilità che in questa giornata voi non siate d’accordo con i vostri fratelli e altri membri della famiglia. Denaro e proprietà saranno motivo di discussioni. Anche al lavoro, potreste trovarvi al centro di un conflitto, la cosa migliore che potete fare è tenere sotto controllo le vostre emozioni. Voto: 6

Vergine – Questa giornata potrebbe far venire a galla quelle emozioni che sono rimaste chiuse in un baule del vostro cuore da molto tempo.

Svilupperete anche un legame – un attaccamento sentimentale – con le vostre cose. Ma, se e quando non troverete l’ambiente di vostro gradimento, vi sentirete come un pesce fuori d’acqua. Voto: 6

Astrologia per il giorno 17 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È una giornata di buon auspicio per avventurarvi in nuovi affari o cambiare mestiere. Per coloro che sono coinvolti nei settori dell’interior design o della gestione di saloni di bellezza, questo è un momento particolarmente generoso per fare progressi nella vostra attività. Voto: 8

Scorpione – È molto probabile che la vostra nuova impresa commerciale vi tenga in punta di piedi. Potreste anche trascurare la vostra vita personale per soddisfare le aspettative sul lavoro.

Una sensazione di delusione potrebbe circondarvi, poiché le cose non vanno secondo i piani e i vostri sforzi potrebbero essere vani. Voto: 6,5

Sagittario – È molto probabile che la nuvola di preoccupazioni vi oscuri il volto. Provate a sbarazzarvi di quella nuvola e prendere una decisione definitiva vi aiuterebbe a risolvere i vostri problemi. Potrebbero esserci dei ritardi, se volte che la situazione torni alla normalità. Tuttavia, sareste voi quelli che ne beneficerebbero alla fine della giornata. Voto: 6,5

Oroscopo e previsioni astrologiche di sabato 17 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Ci sono giorni buoni e giorni cattivi; questa giornata oscillerà tra i due estremi. Mentre da un lato, la vostra mente sarà inondata da sentimenti negativi che vi faranno sentire infelici, dall’altro, i vostri sforzi sul lavoro daranno buoni risultati in futuro.

Voto: 6,5

Acquario – Le stelle favoriscono la comunicazione e le associazioni. Durante una riunione di famiglia, vi divertirete a parlare senza sosta. Ma al lavoro, potreste dover insegnare, spiegare, negoziare, coordinare e organizzare riunioni. In sintesi, l'Oroscopo afferma che questa è una giornata produttiva, ma faticosa. Voto: 7

Pesci – In questo periodo vi sentite divisi a metà. Di conseguenza, vi ritroverete incapaci di prendere una decisione definitiva. Rimandate le decisioni importanti finché non vi ritrovate in uno stato d’animo migliore. Voto: 6