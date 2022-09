L'oroscopo della giornata di giovedì 15 settembre vedrà maggior empatia nei nativi Capricorno, soprattutto sul fronte amoroso, mentre Toro e Leone cercheranno di essere più aggressivi sul fronte lavorativo. Gli sforzi dei nativi Sagittario saranno più apprezzati al lavoro, mentre un po’ di fantasia potrà creare unione ai nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di giovedì 15 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 15 settembre 2022 segno per segno

Ariete: Marte sosterrà i vostri progetti professionali in questa giornata di giovedì.

Il vostro modo di fare sarà sicuramente apprezzato. Non lasciatevi intimorire da Mercurio in opposizione. In ambito amoroso i buoni sentimenti non mancheranno tra voi e la vostra anima gemella. Con un pizzico di creatività, sarete in grado di vivere una relazione affiatata. Voto - 8️⃣

Toro: non potrete chiedere di meglio sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Riuscirete a dare il giusto peso alla vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade. Se foste single, forse potrebbe essere il momento di avanzare una proposta. Nel lavoro vi muoverete con calma e razionalità, cercando di evitare potenziali errori. Voto - 8️⃣

Gemelli: parlare di sentimenti quando la Luna e Venere vi guardano male non sarà la miglior soluzione.

Cuori solitari o meno, avrete bisogno di rinnovare quello che provate nei confronti della persona che amate, e pensare alla passione in un secondo momento. Sul fronte lavorativo sarete avvantaggiati da Giove e Marte, oltre che Mercurio. Portare al successo i vostri progetti sarà un’operazione alla vostra portata. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale davvero appagante questo giovedì grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Avrete molto da condividere con la persona che amate, e riuscirete a creare la giusta atmosfera tra di voi. Sul fronte professionale avrete bisogno di una buona strategia e di concentrazione per mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un giovedì pieno di incomprensioni tra voi e la persona che amate secondo l'oroscopo.

Questa Luna in quadratura non farà bene alle vostre relazioni sentimentali e sociali. Se siete single dovrete essere più convincenti quando mostrate i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, avete tutte le potenzialità per fare bene; dunque, siate un po’ più aggressivi e determinati con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo eccellente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere porterà amore tra voi e la vostra fiamma, mentre la Luna in trigono dal segno amico del Toro porterà stabilità e intesa. Vivere una relazione solida e duratura sarà dunque possibile con queste premesse. Per quanto riguarda il lavoro darete un valore a ciò che fate, e questo vi aiuterà a metterci più impegno.

Con un po’ di fortuna, arriveranno probabilmente risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata interessante in amore secondo l'oroscopo di giovedì. Single oppure no, questo cielo sarà tutto sommato sereno per voi, e sarete in grado di vivere momenti davvero appaganti con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo il vostro modo di fare sarà sempre efficace con i vostri progetti, e riuscirete a mettere insieme risultati davvero di primo livello. Voto - 8️⃣

Scorpione: rimandare ciò che potete o sapete fare sul fronte lavorativo non sarà di certo un punto di vanto per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo di giovedì 15 settembre, dovrete essere più attivi e con un buon intuito per mettere insieme risultati discreti.

In amore non sarà la giornata migliore per parlare di sentimenti a causa della Luna opposta. Single o meno, il puro e semplice romanticismo questa volta potrebbe non bastare. Voto - 6️⃣

Sagittario: i vostri sforzi saranno sicuramente più apprezzati sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo. Anche se ci saranno astri come Mercurio e Marte che vi daranno diversi imprevisti da gestire, il vostro impegno sarà ripagato. Per quanto riguarda i sentimenti non potrete pretendere una relazione particolarmente affiatata al momento. Dovrete cercare la giusta stabilità tra voi e la persona che amate. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa Luna e questa Venere in buon aspetto porteranno empatia e un pizzico di romanticismo all'interno della vostra vita amorosa.

Cuori solitari o meno, la persona che amate sicuramente apprezzerà il vostro atteggiamento più attento e generoso. Sul fronte lavorativo sarete più ottimisti con le vostre mansioni, ciò nonostante, farete ancora una certa fatica a gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: anche se la Luna sarà contro di voi in questa giornata, in amore a volte potrebbe bastare un po’ di fantasia e la giusta attenzione nei confronti della vostra fiamma per vivere una bella atmosfera. Sul fronte professionale non avrete alcun problema con le vostre mansioni, che andranno sempre per il verso giusto. Voto - 8️⃣

Pesci: recuperare terreno in ogni ambito sarà quasi una priorità per voi nativi del segno.

Questo cielo non vi sostiene, ciò nonostante, voi non smetterete di lottare per raggiungere una posizione migliore. Soprattutto sul posto di lavoro, cercherete di mettere insieme idee e progetti davvero validi in grado di farvi risalire la china. In amore dovrete saper prendervi cura della persona che amate, senza mettere al centro il vostro ego. Voto - 6️⃣