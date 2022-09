L'oroscopo del 16 settembre 2022 preannuncia che il Cancro deve avere dei momenti di relax, il Leone può divertirsi con gli amici e per la Vergine possono arrivare delle opportunità di lavoro. Di seguito approfondiamo i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: troppo possessivi con il partner e anche con l'amico a quattro zampe. Nella sfera lavorativa c'è sempre molta collaborazione e anche comprensione. La salute e l'umore sono entrambi ottimi.

Toro: per placare le insicurezze della coppia servono tante coccole e amore. Per raggiungere un obbiettivo prefissato ci vuole tanta ambizione.

La tensione nervosa è presente per tutto il pomeriggio.

Gemelli: la pigrizia può rovinare dei progetti di lavoro. I single vogliono allontanare la tristezza, per la conclusione di un flirt. Un esame clinico o una visita può avere l'esito rassicurante.

Cancro: la dimostrazione che dall'amicizia all'amore il passo è breve è ormai vicina. Questo è il momento ideale per prenotare una mini vacanza. Dopo il lavoro servono dei momenti di totale relax.

Leone: concludere il lavoro prima del tempo può essere utile per organizzare una serata con gli amici. La coppia appare possessiva e senza voglia di collaborare. I cuori solitari vogliono partire per un lungo viaggio in solitaria.

Vergine: un viaggio di lavoro può portare molta sofferenza al partner.

Possono arrivare tante nuove opportunità lavorative per i disoccupati. In questa giornata la salute e la bellezza non possono mai mancare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la coppia è molto sentimentale e tenera. I single possono avere un dispiacere di cuore improvviso. I guadagni sono molto buoni, per garantire sicurezza.

Scorpione: la creatività può rendere il lavoro molto più divertente. Il rapporto con il partner è solido, ma la gelosia può rovinare tutto. Con gli amici ci possono essere dei piccoli conflitti.

Sagittario: molto impegno nel lavoro può portare a dei guadagni extra. Nella coppia non mancano mai l'entusiasmo e ovviamente la tenerezza.

La salute è in primo piano perché servono dei controlli.

Capricorno: i figli sono sereni e il partner molto affettuoso. Degli esami universitari possono essere conclusi in modo ottimale. Un viaggio può portare molta serenità ed energia.

Acquario: in casa ci sono sempre dei lavori da fare, ma la voglia è molto poca. I malumori in famiglia non mancano e la stanchezza è persistente. La tristezza può essere assorbita da una passeggiata.

Pesci: la giornata è piena di impegni, contatti e trattative di lavoro. La coppia è sempre molto innamorata e tenera. Guardare il tramonto può regalare molta spensieratezza.