L'oroscopo del weekend che va dal 17 al 18 settembre vedrà maggior intesa in amore per i nativi Gemelli, almeno nella giornata di sabato, mentre Cancro potrà manifestare al meglio i propri sentimenti grazie alla Luna. Un'arguta Bilancia riuscirà a fare buoni affari al lavoro, mentre Leone cercherà di essere più determinato e ottimista con le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 17 al 18 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 settembre 2022 segno per segno

Ariete: fine settimana tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti.

La giornata di sabato in particolare sarà da sfruttare grazie alla Luna in trigono. Attenzione domenica, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Nel lavoro per rendere davvero proficue le vostre idee, non dovrete fare nulla che possa essere per voi fuori portata. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima in questo weekend secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarete alla ricerca di nuovi stimoli, e con un po’ di fortuna, avrete modo di vivere momenti davvero romantici, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo probabilmente non siete i migliori nel vostro campo, ciò nonostante, mettendo in atto un po’ d'esperienza, potreste riuscire a mettere insieme buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: ci sarà una maggior intesa tra voi e il partner in questo weekend, almeno durante la giornata di sabato, grazie alla Luna nel segno. Attenzione invece durante la giornata di domenica, perché la Luna non sarà più con voi, lasciando spazio a questa Venere in quadratura. In ambito professionale riuscirete a sfruttare efficacemente le risorse a vostra disposizione, raggiungendo con destrezza i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Cancro: ottimo periodo sul fronte amoroso per voi nativi del segno, grazie a questo cielo sereno che sostiene la vostra relazione sentimentale. Se siete single state vivendo una fase positiva e le cose andranno sempre meglio. Sul fronte professionale avrete davvero bisogno di recuperare terreno. L'impegno e la tenacia non vi mancheranno, ma per i buoni risultati dovrete essere pazienti.

Voto - 8️⃣

Leone: cercherete di essere più ottimisti e determinati sul posto di lavoro in questo fine settimana. Dare una buona impressione di voi, cercando di mettere insieme buoni risultati forse non sarà sempre possibile, ma sicuramente ci proverete. In ambito amoroso i rapporti con il partner saranno tutto sommato discreti. Anche voi cuori solitari troverete il giusto pretesto per sentirvi più vicini alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Vergine: il vostro weekend forse non inizierà al meglio per via della Luna in quadratura, ciò nonostante avrete modo di rifarvi presto. La giornata di domenica infatti, si rivelerà sicuramente migliore per voi e per la vostra fiamma, grazie anche all'aiuto di Venere.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete saper gestire bene le energie che avrete a disposizione, ma soprattutto, dovrete avere idee valide e una buona determinazione. Voto - 7️⃣

Bilancia: con il vostro atteggiamento davvero arguto, in questo fine settimana riuscirete a fare ottimi affari sul fronte lavorativo. La vostra priorità sarà raggiungere i vostri obiettivi, e con questo cielo ci arriverete presto. In amore un pizzico di spontaneità in più vi permetterà di vivere un rapporto più sereno. Attenzione però nella giornata di sabato, perché con la Luna in quadratura potrebbero esserci piccole incomprensioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

La giornata di domenica in particolare si rivelerà ottima per dedicare più tempo alla persona che amate. Single oppure no, mostratevi dunque sicuri di voi e romantici al punto giusto. In ambito lavorativo impegnatevi per sfruttare le occasioni che arriveranno. Potreste raggiungere risultati sopra la media. Voto - 8️⃣

Sagittario: non sarà il fine settimana ideale per cercare di riprendere in mano la vostra vita sentimentale. Oltre a Venere infatti, ci sarà anche la Luna contro di voi, e potreste dire o fare qualcosa che la vostra anima gemella potrebbe non gradire. In ambito lavorativo sarete ben organizzati con i vostri progetti, ma non sarà così semplice portare a termine la vostra tabella di marcia.

Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo un po’ meno interessante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Soprattutto durante la giornata di domenica, la Luna sarà in opposizione, e tra voi e il partner potrebbe esserci qualche piccola incomprensione. Per quanto riguarda il lavoro non sempre sarete all'altezza della situazione, e faticherete un po’ a raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un fine settimana piacevole dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Soprattutto la giornata di sabato sarà davvero intensa per voi e per la vostra anima gemella, in particolare se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale avrete buone idee e una grande voglia di fare, utile per raggiungere agilmente il successo che meritate.

Voto - 9️⃣

Pesci: fine settimana difficile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà Venere in opposizione, e la Luna favorevole a tratti, e tra voi e il partner non sarà affatto facile stabilire una buona armonia. Sul fronte professionale concentratevi di più su quelle mansioni dove siete più preparati. Voto - 6️⃣