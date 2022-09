L'oroscopo di domenica 11 settembre descriverà l'andamento della giornata. I profili dei segni zodiacali seguiranno i movimenti dei pianeti. Le previsioni astrologiche si concentreranno sugli aspetti quotidiani più importanti, come l'amore e la vita sociale. Alla fine, sarà possibile trovare la classifica conclusiva, stilata in base ai voti ricevuti. In particolare, Leone e Ariete si troveranno ai primi posti, mentre Gemelli e Bilancia si posizioneranno in fondo.

Oroscopo di domenica 11 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: nessuno potrà ignorare la vostra determinazione.

Vi distinguerete dagli altri per il vostro coraggio. Non potrete fare a meno di seguire i vostri desideri. Vi curerete del benessere personale e di quello degli altri. Grazie alla personalità attiva e perspicace, riuscirete a inserirvi completamente nel contesto sociale. Conoscerete nuove persone non sarà affatto difficile. Voto 9.

Toro: dovrete affrontare diversi ostacoli. Farete fatica a trovare un punto di incontro con il partner e anche la famiglia apparirà piuttosto scontrosa. Vorreste ricevere maggiore comprensione, però, per il momento, dovrete accontentarvi. Le previsioni astrologiche dell'11 settembre vi consigliano di non abbattervi. Troverete il modo per valorizzare questa giornata.

Voto 6.5.

Gemelli: sarete combattuti in ambito sentimentali. Non vi sentirete ancora pronti ad impegnarvi seriamente, ma non vorrete neanche rimanere da soli. Le previsioni astrologiche vi consigliano di parlarne con il partner. Mentire, infatti, non farà altro che peggiorare le cose. La sua reazione potrebbe cambiare le carte in tavola.

Voto 4.5.

Cancro: vivrete una giornata a colori. Cercherete di vedere sempre il meglio degli altri. Non sarete pronti ad accettare l'egoismo di alcune persone. Per questo, vi circonderete solo degli affetti più cari. Il partner vi riempirà di attenzione, anche se avrà diversi impegni di cui occuparsi. Il modo migliore per finire la serata sarà quello di gustarvi una cenetta romantica e un bel film.

Voto 8.

Previsioni astrologiche e voti dell'11 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la giornata inizierà con il piede giusto. Darete libero spazio ai sentimenti, con particolare attenzione verso quelli per il partner. Il feeling tra voi sarà così intenso da permettervi di comunicare senza dire una parola. Vi specchierete negli occhi dell'altro e coglierete a pieno l'essenza del rapporto di coppia. Anche il legame con gli amici sarà intenso. Voto 9.5.

Vergine: darete libero spazio ai sogni. Non vi porrete alcun limite perché saprete di essere i migliori nemici di voi stessi. Cercherete di lavorare sulla vostra autostima e di trasmettere agli altri l'amore per le nuove avventure. Eviterete di pensare al lavoro, ma vi concentrerete solo su ciò che vi farà stare bene.

La fantasia sarà la vostra migliore arma. Voto 7.

Bilancia: la tristezza prenderà il sopravvento. Non riuscirete a dare spazio alle cose che amate. Preferirete crogiolarvi nei cattivi pensieri, in modo da avere un motivo per tirarvi indietro. Sarà essenziale contare sulle persone che vi vogliono bene. Sicuramente, avranno buoni consigli da darvi. Voto 4.

Scorpione: sarete un po' apatici. Non avrete voglia di mettervi in contatto con le persone care. La solitudine costituirà il vostro rifugio sicuro. Purtroppo, con il passare delle ore, si trasformerà in un'arma a doppio taglio. Sarà fondamentale andare alla ricerca del giusto equilibrio. Una volta trovato, non tornerete più indietro. Voto 5.5.

Previsioni zodiacali del giorno 11 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le stelle saranno dalla vostra parte. Potrete godere di una giornata ricca di eventi interessanti. Non avrete voglia di stare a casa, ma di uscire e di socializzare con persone nuove. Per fortuna, non sarete affatto timidi. Inoltre, i vostri vecchi amici non vedranno l'ora di organizzare qualcosa in vostra compagnia. Potrebbe essere il momento giusto per l'amore. Voto 7.5.

Capricorno: vi concentrerete sugli amici e sulla famiglia. Sarete protettivi nei confronti delle persone care perché vorrete che ottengano il meglio. Vi interesserete anche delle future possibilità lavorative. Non potrete fare a meno di notare di avere tante risorse a vostra disposizione: dovrete solo trovare il modo giusto per sfruttarle al meglio.

Voto 8.5.

Acquario: prenderete le distanze dal partner. Non sarete più disposti ad ascoltare le sue lamentele. Vorrete vivere una vita più tranquilla e spensierata. Chiederete agli amici di aiutarvi e, per fortuna, riceverete il supporto tanto desiderato. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non distogliere l'attenzione dai vostri impegni quotidiani. Voto 6.

Pesci: non sarà semplice dividervi tra gli impegni famigliari e quelli personali. Vorreste avere maggiore tempo da dedicare a voi stessi, ma senza una buona organizzazione sarà impossibile. Le previsioni astrologiche vi consigliano di lavorare sulle vostre priorità: sicuramente, non rimarrete affatto delusi. Inoltre, una persona speciale potrebbe aiutarvi.

Voto 5.

Classifica dell'oroscopo dell'11 settembre di tutti i segni zodiacali